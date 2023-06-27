23 тысячи человек потребовали расследовать исчезновение Селимы Исмаиловой

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14 — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", — отмечается в сообщении.

Адвокаты и правозащитники спустя две недели после того, как Селима Исмаилова была увезена чеченскими полицейскими, не имеют информации о ее местонахождении, сообщила сегодня "Кризисная группа CК SOS*".

Правозащитники отметили, что на платформе Change.org опубликована петиция с требованием расследовать дело Селимы Исмаиловой о краже не в Чечне, где рассмотрение может быть предвзятым.

Авторы петиции опасаются, что "чеченские силовики передали девушку родственникам насильно, и теперь ее жизнь и здоровье подвергаются опасности". "Мы требуем: немедленно установить местонахождение Селимы Исмаиловой. Ее должны осмотреть врачи и зафиксировать, что она здорова. Учитывая конфликт интересов в Чеченской республике, дело о краже должно быть рассмотрено в Москве. А в случае установления невиновности Селимы Исмаиловой - преследование должно быть прекращено. Силовики не могут заниматься розыском людей по прихоти семьи. Совершеннолетний человек самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и вправе принимать решения сам", - говорится в петиции.

К 19.20 мск 27 июня петицию, созданную 22 июня, подписали более 23 тысяч человек.

Также авторы документа потребовали от главы МВД России Владимира Колокольцева" взять дело под личный контроль и проследить за исполнением закона чеченскими полицейскими". "Они должны подчиняться федеральному ведомству, а не главе Чечни и его его окружению. Чечня - субъект Российской Федерации, который существует в российской юрисдикции", - подчеркивается в петиции.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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