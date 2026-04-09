Кавказский узел

17:01, 9 апреля 2026

Павел Губарев рассказал о чеченском плене на фоне дела по доносу Алаудинова

Павел Губарев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2015 году Павла Губарева похитили чеченские бойцы после того как в сети появились сведения о том, что он заявлял о причастности Рамзана Кадырова к нападению на Charlie Hebdo. Об этом бывший "народный губернатор" Донбасса заявил в интервью незадолго до рассмотрения дела о дискредитации армии, возбужденного после заявления Апти Алаудинова.

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в интервью журналисту Юрию Дудю* рассказал о чеченском плене.

Поводом, по его словам, стали публикации в украинских СМИ о том, что он заявил о причастности к нападению на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo и главы Чечни Рамзана Кадырова. Губарев отметил, что позже с ним связался журналист Максим Шевченко и попросил дать опровержение.

Как писал "Кавказский узел", журнал Charlie Hebdo, занимающий левые и светские позиции, получил мировую известность после того, как 7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения террористов на офис редакции в Париже были убиты 12 человек. Поводом для нападения стали карикатуры на ислам и лично пророка Мухаммада. После нападения на редакцию журнала в Париже акции памяти погибших прошли во многих странах мира. Их участники выражали солидарность журналистскому сообществу Франции и заявляли, что теракт у редакции Charlie Hebdo был направлен против свободы слова. 19 января 2015 года в Грозном прошла одобренная властями республики массовая акция "Мы любим Мухаммада", участники которой выразили протест против публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

«Сказал ему, да че там опровергать, это же глупость совершенная, и так понятно, что наброс. Но тем не менее все равно они позвонили, я че-то там сказал, что уважаю Рамзан Ахматыча, ну дежурные фразы, что Рамзан Ахматыч держит Чечню в кулаке, и, конечно, опроверг, что никого я не обвинял. Но тем не менее, не знаю, баг системы это или инспирация, тем не менее некие люди из окружения <первого главы ДНР Александра> Захарченко пришли ко мне в офис, а за ними "на хвосте" пришло отделение чеченцев — таких здоровых бородатых воинов», — пояснил Губарев.

По его словам, его накачали снотворным и повезли в город Зугрэс (ДНР). «Я очнулся, связанный, лежал в каком-то помещении. Они мне, значит, развязали глаза, и там, значит, группа чеченцев стояла, какой-то коридорчик, и один из них начал меня избивать», — рассказал он.

По словам Губарева, при этом ему задавали вопросы, требовали извинений на камеру, при этом избивавшие его люди параллельно общались с кем-то по телефону. От извинений Губарев отказался. По его словам, в процессе телефонного разговора похитивших его людей он "понял, кто с ним на связи", имени в интервью он не назвал. "Они начали разбираться, что это косяк получился", - рассказал Губарев. Он добавил, что его вывезли на машине и выбросили на трассе в Донецке. Извинений ему никто не принес. По его информации, чеченцев, которые его похитили, потом арестовали.

Павел Губарев — политический и общественный деятель. Во время протестов в 2014 году в Донбассе его объявили «народным губернатором» Донецкой области. Он стал одним из организаторов «Народного ополчения Донбасса», в котором отвечал за привлечение добровольцев в войска, пишет "Коммерсант".

Когда позднее в Донецкой народной республике сформировали правительство, он не занял никакой должности, пишет "Лента.ру".

Считаю деятельность «Ахмата» и лично Апти глубоко деструктивной

На бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева составили административный протокол о дискредитации российской армии, сообщал РБК со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Дело зарегистрировали 18 февраля.

12 марта в интервью военкору Юрию Котенку Губарев заявил, что донос на него написал глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов . "В рамках правовой оценки судебных разбирательств в отношении себя уполномочен заявить, что считаю деятельность «Ахмата» и лично Апти глубоко деструктивной. Его «наезды» на православного священника, позиция по драке у бассейна с участием Макса Дивнича, угрозы блогерам и общественникам, лоббирование религиозного прозелитизма вызвали моё возмущение", - приводятся его слова в публикации.

"Ни в какой дискредитации виновным себя не признаю. Цель моих публикаций — вызвать у читателей критическое отношение к вышеуказанной деятельности Алаудинова", - рассказал он.

К публикации приложен текст заявления о преступлении от имени Апти Алаудинова. в документе говорится, что автору публикации в Telegram-канале "Рядовой Губарев" "руководствовались в том числе мотивом национальной ненависти, допуская пренебрежительное, недружелюбное отношение к спецназу "Ахмат" в лице его командира", - указано в документе.

Рассмотрение намечено в Таганском суде на 20 апреля, следует из карточки на сайте суда.

Напомним, часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября 2025 года командир подразделения Апти Алаудинов . Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся. В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.

"Кавказский узел" также сообщал, что в 2014 году на Губарева было совершено покушение. Его автомобиль попал под обстрел в районе города Снежное Донецкой области. В тот же день Губарев был госпитализирован без сознания в больницу Ростова-на-Дону. На следующий день он очнулся и был переведен из реанимации в стационар.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше