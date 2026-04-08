Кавказский узел

22:40, 8 апреля 2026

Кадыров объяснил ущербом арабским странам отказ от военной помощи Ирану

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Удары по арабским странам Персидского залива сделали невозможным участие чеченских военных в войне на Ближнем Востоке на стороне Ирана, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Ирану необходимо помочь всеми способами, заявил 4 марта глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Генерал отметил, что если руководство России примет такое решение, то он "хоть сегодня" готов "поехать" в Иран, чтобы помочь союзникам отразить наземное продвижение американских войск. В конце марта иранский госканал PressTV заявил, что чеченские военные подразделения заявили о своей готовности к переброске в Иран. Однако сообщение не подтверждалось ссылками на источники и заявлениями официальных лиц.

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя более чем неделю после публикации на иранском госканале отреагировал на сообщения о том, что "чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев".

"Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев", - написал Кадыров на свой странице в Telegram-канале.

"Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана с одним "но" - я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива. Я нахожусь в братских отношениях с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, с наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом. Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта", - пояснил Кадыров.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Отметим, что ранее Алаудинов также высказывался на тему Ирана. Необходимо мобилизовать и подготовить не менее 500 тысяч, а лучше миллион человек, заявил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов 13 июня 2025 года и после первых ударов Израиля по Ирану. Военные действия между Израилем и Ираном по закону не являются основанием для объявления мобилизации в России, однако власти при необходимости могут объявить ее в связи с военной операцией на Украине, указали аналитики, комментируя призывы Алаудинова мобилизовать не менее 500 тысяч человек.

Призывы Алаудинова к мобилизации абсурдны, а если она так необходима, следует начать с семей руководства Чечни и властей, заявили пользователи соцсетей.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказкий узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
