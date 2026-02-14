Тринадцатая временная табличка провисела на доме Политковской менее суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные 14-й раз уничтожили табличку на доме в Москве, где жила и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская. Очередная временная табличка была восстановлена активистами вечером 13 февраля.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 февраля у подъезда на доме Анны Политковской в Москве появилась двенадцатая по счету самодельная мемориальная табличка, утром 13 февраля она исчезла. Тогда табличку сорвали в тринадцатый раз - была уничтожена оригинальная мемориальная доска и 12 временных табличек, установленных активистами.

27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Табличка, установленная активистами партии "Яблоко", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", нанесли на фасад краской в виде трафаретной надписи на месте уничтоженной еще 18 января памятной доски, которая висела на этом месте почти 20 лет.

В ночь на 14 февраля активисты восстановили мемориальную табличку на доме Анны Политковской. Установленная ими самодельная табличка повторяет текст с уничтоженной ранее мемориальной доски "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". Однако сегодня днем стало известно, что табличка вновь уничтожена, этой уже 14-й раз, пишет RusNews.

На стене у подъезда также остается трафаретная надпись, которая копирует текст с оригинальной мемориальной доски, следует из приложенных к публикации фотографий.

18 января в доме на Лесной улице была в первый раз разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

