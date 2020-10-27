Выборы в парламент Грузии – 2020

27 октября 2020, 19:54

В ближайшую субботу, 31 октября, состоится голосование на очередных выборах в грузинский парламент. В выборах участвуют 58 партий и два блока, избирателям предстоит выбрать 150 депутатов: 120 по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной. Также в этот день состоятся выборы в Верховный совет Аджарии. «Кавказский узел» изучил особенности этой предвыборной кампании.

Реформа

В Грузии действует однопалатный парламент, состоящий из 150 депутатов, половина (77) которых была избрана по партийным спискам, другая (73) – от одномандатных округов. После акции протеста в «гавриловскую ночь» лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал реформировать избирательную систему, предложив, в частности, выдвижение только по партийным спискам и нулевой избирательный барьер.

В июне 2020 года были приняты компромиссные поправки в Конституцию Грузии, в соответствии с которыми парламентские выборы 31 октября 2020 года пройдут по преимущественно пропорциональной системе: граждане страны изберут 120 депутатов по партийным спискам и 30 — в одномандатных мажоритарных округах 1 . Выборы в пропорциональной части пройдут при однопроцентном избирательном пороге, а порог для избирательных блоков рассчитывается путем умножения числа входящих в блок партий на один процент 2 .

Согласно этим же поправкам, партия или избирательный блок, получившие менее 40,54% голосов, не могут единолично сформировать парламентское большинство и правительство. Также переопределены границы 30 одномандатных округов с учетом нынешних административных границ. К выборам допускаются партии, представившие не менее пяти тысяч подписей своих избирателей.

Фон

Эти выборы проходят не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности туризму.

В Грузии на 27 октября зафиксировано 28 431 заражений (смертей – 201). Для сравнения, в Азербайджане – 50 486 (679), а Армении – 77 837 (1 180). На главной странице «Кавказского узла» размещена обновляемая каждые четыре часа карта Кавказа с указанием статистики по COVID-19.

В 2019 году, согласно данным Национальной службы статистики, за абсолютной чертой бедности находились 19,5% граждан, что явилось минимальным значением с 2004 года , однако и это уже пятая часть избирателей. По данным Всемирного банка, в 2020 году еще до 160 000 грузин могут оказаться за чертой бедности, а для более чем 400 000 человек сложившаяся ситуация может обернуться снижением мобильности доходов .

Оказывает свое воздействие и фактор войны в регионе – боевые действия в Карабахе, вполне сопоставимые с войной 1991-94 годов. Грузия заявляет о нейтралитете, но не стоит забывать и то, что Азербайджан является одним из самых серьезных инвесторов в грузинскую экономику, SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) — это самый крупный налогоплательщик грузинской казны . В то же время в преддверии выборов политически используется проблема пограничного исторического комплекса Давид Гареджи, 6% граждан Грузии – азербайджанцы , а 6% – армяне .

Кандидаты и избиратели

Полный список избирательных субъектов насчитывает 58 политических партий и 2 избирательных блока. В сентябре ЦИК присвоил им номера, под которыми они будут находиться в бюллетене для голосования .

№1 – Темур Шашиашвили – «Тетреби» / «Белые»;



№2 – Давид Бакрадзе, Гиги Угулава, Гига Бокерия – «Европейская Грузия – Движение за свободу»;

№3 – Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия – Демократическое движение»;

№4 – Григол Джоджуа – «Давид Чичинадзе – Трибуна – ХДД»;

№5 – Григол Вашадзе, Михаил Саакашвили – блок «Сила в единстве» – «Единое национальное движение» (ЕНД);

№6 – Георгий Лагидзе – «Будущая Грузия»;

№7 – Тамаз Мечиаури – «За единую Грузию»;

№8 – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – «Альянс патриотов Грузии»;

№9 – Георгий Гачечиладзе – «Партия зеленых»;

№10 – Шалва Нателашвили – «Лейбористская партия Грузии»;

№11 – Тамаз Джапошвили – «Социалистическая рабочая партия»;

№12 – Хатуна Коиава – «Движение за свободную Грузию»;

№13 – Торнике Джанашвили – «Реформер»;

№14 – Бежан Гунава – «Грузинский выбор»;

№15 – Исаки Гиоргадзе «Наша объединенная Грузия»;

№16 – Николоз Джоглидзе – «Новые христиан-демократы»;

№17 – Ираклий Окруашвили – «Побеждающая Грузия»;

№18 – Зураб Ткемаладзе – «Промышленность спасет Грузию»;

№19 – Бека Нацвлишвили – политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности»;

№20 – Георгий Лилуашвили – «Сакартвело» / «Грузия»;

№21 – Каха Кукава, Георгий Цулая – «Свободная Грузия»;

№22 – Шорена Гардапхадзе – «Евроатлантический путь Грузии»;

№23 – Лазаре Закариадзе – «Новая сила»;

№24 – Алеко Элисашвили – «Граждане»;

№25 – Тамар Кекенадзе – «Свободные демократы»;

№26 – Эка Беселия – «За справедливость»;

№27 – Георгий Вашадзе – «Стратегия Агмашенебели»;

№28 – Тенгиз Окропилашвили – «Грузинские корни»;

№29 – Давид Чичинадзе – «Трибуна»;

№30 – Георгий Гагнидзе – «Измени Грузию»;

№31 – Малхаз Горгалидзе – «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия»;

№32 – Иване Гиоргадзе – «Народная партия»;

№33 – Бачуки Кардава – «Национально-демократическая партия» (НДП);

№34 – Мамука Тускадзе – «За социальную справедливость»;

№35 – Иракли Кобрава – «Консервативная (монархическая) партия Грузии»;

№36 – Зураб Джапаридзе – «Гирчи»;

№37 – Звиад Мехатишвили – «Христианско-консервативная партия Грузии»;

№38 – Георгий Циптаури – «Единство иберов»;

№39 – Иракли Нацвлишвили – «Союз защиты прав пенсионеров Грузии»;

№40 – Гайоз Мамаладзе – «Единство грузинских националистов»;

№41 – Бидзина Иванишвили – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»;

№42 – Давид Миротадзе – «Реформаторы»;

№43 – Михаил Салуашвили – «Союз восстановления справедливости – Глас народа: Господь наша правда»;

№44 – Леван Чачуа – «Грузинская идея»;

№45 – Давид Шукакидзе – «Национально-демократическое движение»;

№46 – Гия Жоржолиани – «Социал-демократы за развитие Грузии»;

№47 – Звиад Дзидзигури – «Консервативная партия Грузии»;

№48 – Лейла Гуледани – «Выбор за Родину»;

№49 – Джондо Багатурия – «Картули даси»;

№50 – Иракли Мурцхваладзе – «Прогрессивная Грузия»;

№51 – Гия Бердзенидзе – «Политическое движение ветеранов и патриотов Грузии»;

№52 – Серго Джавахидзе – «Евроатлантический вектор»;

№53 – Акакий Асатиани – «Союз традиционалистов»;

№54 – Анна Рехвиашвили – «Народное движение – христиан-демократы»;

№55 – Сандро Брегадзе – «Грузинский марш – Национальное движение»;

№56 – Мамука Хазарадзе – «Лело для Грузии»;

№57 – Григол Сохадзе – «Орден сынов отечества – Родина»;

№58 – Автандил Велтаури – «Грузинская социал-демократическая партия»;

№59 – Джондо Джавахишвили – «Грузинская партия единства и развития»;

№60 – Кетеван Гоглидзе – «Партия развития Грузии».

В едином списке избирателей по окончательным данным ЦИК Грузии – 3 526 032 человека .

Прогнозы

Из-за социально-эпидемиологической ситуации политологи ожидают, что выборы пройдут при низкой явке. Что касается шансов правящей партии, то опросы по заказу властей обещают "Грузинской мечте" сокрушительную победу – 55-56% , опросы по заказу оппозиции – скромные 24-25% , а независимые аналитики – победу с умеренным результатом – около 36% .

В целом все прогнозы сводятся к тому, что новый парламент будет более многопартийным. ЕНД займет второе место с результатом 15-20%. В числе партий, которые, по мнению социологов и аналитиков, наверняка должны получить депутатские мандаты: «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия – Движение за свободу», «Альянс патриотов Грузии», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Лейбористская партия Грузии», «Граждане» и «Единая Грузия – Демократическое движение». Однако сюрприз могут преподнести и другие, ведь для преодоления однопроцентного порога нужно чуть более 35 000 голосов.

Финансы

Согласно докладу службы государственного аудита о финансовом мониторинге выборов, в период с 1 сентября по 12 октября политические партии и независимые мажоритарные кандидаты получили пожертвования на общую сумму 22 602 245 лари. Наибольший объем пожертвований в размере 10 139 707 лари получила правящая «Грузинская мечта» (45% от общей суммы).

На втором-третьем местах находятся «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе с 2 599 290 лари (12%) и ЕНД с 2 295 309 лари (10%). 2 015 505 лари (9%) получила «Стратегия Агмашенебели». Затем следуют «Альянс патриотов» с 1 886 805 лари (8%) и «Европейская Грузия – Движение за свободу» с 1 646 295 лари (7%). Эти шесть партий получили 91% всех пожертвований на предвыборную кампанию.

Больше всего денег на рекламу — 8 213 467 лари (47% от общей суммы) также потратила «Грузинская мечта». Затем идут ЕНД с 1 864 982 лари (11%) и «Лело за Грузию» с 1 793 441 лари (10%). На эти же цели "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия" и "Альянс патриотов" потратили 1,773,088 лари, 1 634 575 лари и 953 478 лари (10%, 9% и 5%, соответственно). Как и в случае пожертвований, более 90% общих расходов на рекламу приходится на шесть партий .

Нарушения

Службой государственного аудита выявлен ряд нарушений. Так, партия «Свободная Грузия» не предоставляла информацию о денежных выплатах (5 450 лари) наличными, а партия «Социал-демократы за развитие Грузии» получила пожертвования от юридического лица, акционер которого зарегистрирован за границей. В 2020 году Иване Хазарадзе пожертвовал 85 000 лари партии «Лело за Грузию», что на 25000 лари больше установленного законом лимита для пожертвований. А партия «Белые» не предоставила информацию о фонде избирательной кампании .

Верховный совет Аджарии

В Верховный совет Аджарской автономной республики избирается 21 депутат: 18 – по пропорциональной системе, а три – по мажоритарной. Проходной барьер для партий такой же, как на выборах в парламент Грузии – 1%. В голосовании примут участие 22 партии и избирательных блока .

Также в этот день в Грузии пройдут промежуточные выборы в депутатов сакребуло 3 (Тбилиси, Телави, Тетрицкаро и Они) и мэров (Каспи, Они, Харагаули, Тержола и Кутаиси).

Примечания