27 октября 2020, 19:54
Выборы в парламент Грузии – 2020
В ближайшую субботу, 31 октября, состоится голосование на очередных выборах в грузинский парламент. В выборах участвуют 58 партий и два блока, избирателям предстоит выбрать 150 депутатов: 120 по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной. Также в этот день состоятся выборы в Верховный совет Аджарии. «Кавказский узел» изучил особенности этой предвыборной кампании.
Реформа
В Грузии действует однопалатный парламент, состоящий из 150 депутатов, половина (77) которых была избрана по партийным спискам, другая (73) – от одномандатных округов. После акции протеста в «гавриловскую ночь» лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал реформировать избирательную систему, предложив, в частности, выдвижение только по партийным спискам и нулевой избирательный барьер.
В июне 2020 года были приняты компромиссные поправки в Конституцию Грузии, в соответствии с которыми парламентские выборы 31 октября 2020 года пройдут по преимущественно пропорциональной системе: граждане страны изберут 120 депутатов по партийным спискам и 30 — в одномандатных мажоритарных округах. Выборы в пропорциональной части пройдут при однопроцентном избирательном пороге, а порог для избирательных блоков рассчитывается путем умножения числа входящих в блок партий на один процент.
Согласно этим же поправкам, партия или избирательный блок, получившие менее 40,54% голосов, не могут единолично сформировать парламентское большинство и правительство. Также переопределены границы 30 одномандатных округов с учетом нынешних административных границ. К выборам допускаются партии, представившие не менее пяти тысяч подписей своих избирателей.
Фон
Эти выборы проходят не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности туризму.
В Грузии на 27 октября зафиксировано 28 431 заражений (смертей – 201). Для сравнения, в Азербайджане – 50 486 (679), а Армении – 77 837 (1 180). На главной странице «Кавказского узла» размещена обновляемая каждые четыре часа карта Кавказа с указанием статистики по COVID-19.
В 2019 году, согласно данным Национальной службы статистики, за абсолютной чертой бедности находились 19,5% граждан, что явилось минимальным значением с 2004 года 1, однако и это уже пятая часть избирателей. По данным Всемирного банка, в 2020 году еще до 160 000 грузин могут оказаться за чертой бедности, а для более чем 400 000 человек сложившаяся ситуация может обернуться снижением мобильности доходов 2.
Оказывает свое воздействие и фактор войны в регионе – боевые действия в Карабахе, вполне сопоставимые с войной 1991-94 годов. Грузия заявляет о нейтралитете, но не стоит забывать и то, что Азербайджан является одним из самых серьезных инвесторов в грузинскую экономику, SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) — это самый крупный налогоплательщик грузинской казны 3. В то же время в преддверии выборов политически используется проблема пограничного исторического комплекса Давид Гареджи, 6% граждан Грузии – азербайджанцы 4, а 6% – армяне 5.
Кандидаты и избиратели
Полный список избирательных субъектов насчитывает 58 политических партий и 2 избирательных блока. В сентябре ЦИК присвоил им номера, под которыми они будут находиться в бюллетене для голосования 6.
№1 – Темур Шашиашвили – «Тетреби» / «Белые»;
№2 – Давид Бакрадзе, Гиги Угулава, Гига Бокерия – «Европейская Грузия – Движение за свободу»;
№3 – Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия – Демократическое движение»;
№4 – Григол Джоджуа – «Давид Чичинадзе – Трибуна – ХДД»;
№5 – Григол Вашадзе, Михаил Саакашвили – блок «Сила в единстве» – «Единое национальное движение» (ЕНД);
№6 – Георгий Лагидзе – «Будущая Грузия»;
№7 – Тамаз Мечиаури – «За единую Грузию»;
№8 – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – «Альянс патриотов Грузии»;
№9 – Георгий Гачечиладзе – «Партия зеленых»;
№10 – Шалва Нателашвили – «Лейбористская партия Грузии»;
№11 – Тамаз Джапошвили – «Социалистическая рабочая партия»;
№12 – Хатуна Коиава – «Движение за свободную Грузию»;
№13 – Торнике Джанашвили – «Реформер»;
№14 – Бежан Гунава – «Грузинский выбор»;
№15 – Исаки Гиоргадзе «Наша объединенная Грузия»;
№16 – Николоз Джоглидзе – «Новые христиан-демократы»;
№17 – Ираклий Окруашвили – «Побеждающая Грузия»;
№18 – Зураб Ткемаладзе – «Промышленность спасет Грузию»;
№19 – Бека Нацвлишвили – политическое объединение граждан «Наша Грузия — Альянс солидарности»;
№20 – Георгий Лилуашвили – «Сакартвело» / «Грузия»;
№21 – Каха Кукава, Георгий Цулая – «Свободная Грузия»;
№22 – Шорена Гардапхадзе – «Евроатлантический путь Грузии»;
№23 – Лазаре Закариадзе – «Новая сила»;
№24 – Алеко Элисашвили – «Граждане»;
№25 – Тамар Кекенадзе – «Свободные демократы»;
№26 – Эка Беселия – «За справедливость»;
№27 – Георгий Вашадзе – «Стратегия Агмашенебели»;
№28 – Тенгиз Окропилашвили – «Грузинские корни»;
№29 – Давид Чичинадзе – «Трибуна»;
№30 – Георгий Гагнидзе – «Измени Грузию»;
№31 – Малхаз Горгалидзе – «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия»;
№32 – Иване Гиоргадзе – «Народная партия»;
№33 – Бачуки Кардава – «Национально-демократическая партия» (НДП);
№34 – Мамука Тускадзе – «За социальную справедливость»;
№35 – Иракли Кобрава – «Консервативная (монархическая) партия Грузии»;
№36 – Зураб Джапаридзе – «Гирчи»;
№37 – Звиад Мехатишвили – «Христианско-консервативная партия Грузии»;
№38 – Георгий Циптаури – «Единство иберов»;
№39 – Иракли Нацвлишвили – «Союз защиты прав пенсионеров Грузии»;
№40 – Гайоз Мамаладзе – «Единство грузинских националистов»;
№41 – Бидзина Иванишвили – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»;
№42 – Давид Миротадзе – «Реформаторы»;
№43 – Михаил Салуашвили – «Союз восстановления справедливости – Глас народа: Господь наша правда»;
№44 – Леван Чачуа – «Грузинская идея»;
№45 – Давид Шукакидзе – «Национально-демократическое движение»;
№46 – Гия Жоржолиани – «Социал-демократы за развитие Грузии»;
№47 – Звиад Дзидзигури – «Консервативная партия Грузии»;
№48 – Лейла Гуледани – «Выбор за Родину»;
№49 – Джондо Багатурия – «Картули даси»;
№50 – Иракли Мурцхваладзе – «Прогрессивная Грузия»;
№51 – Гия Бердзенидзе – «Политическое движение ветеранов и патриотов Грузии»;
№52 – Серго Джавахидзе – «Евроатлантический вектор»;
№53 – Акакий Асатиани – «Союз традиционалистов»;
№54 – Анна Рехвиашвили – «Народное движение – христиан-демократы»;
№55 – Сандро Брегадзе – «Грузинский марш – Национальное движение»;
№56 – Мамука Хазарадзе – «Лело для Грузии»;
№57 – Григол Сохадзе – «Орден сынов отечества – Родина»;
№58 – Автандил Велтаури – «Грузинская социал-демократическая партия»;
№59 – Джондо Джавахишвили – «Грузинская партия единства и развития»;
№60 – Кетеван Гоглидзе – «Партия развития Грузии».
В едином списке избирателей по окончательным данным ЦИК Грузии – 3 526 032 человека 7.
Прогнозы
Из-за социально-эпидемиологической ситуации политологи ожидают, что выборы пройдут при низкой явке. Что касается шансов правящей партии, то опросы по заказу властей обещают "Грузинской мечте" сокрушительную победу – 55-56% 8, опросы по заказу оппозиции – скромные 24-25% 9, а независимые аналитики – победу с умеренным результатом – около 36% 10.
В целом все прогнозы сводятся к тому, что новый парламент будет более многопартийным. ЕНД займет второе место с результатом 15-20%. В числе партий, которые, по мнению социологов и аналитиков, наверняка должны получить депутатские мандаты: «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия – Движение за свободу», «Альянс патриотов Грузии», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Лейбористская партия Грузии», «Граждане» и «Единая Грузия – Демократическое движение». Однако сюрприз могут преподнести и другие, ведь для преодоления однопроцентного порога нужно чуть более 35 000 голосов.
Финансы
Согласно докладу службы государственного аудита о финансовом мониторинге выборов, в период с 1 сентября по 12 октября политические партии и независимые мажоритарные кандидаты получили пожертвования на общую сумму 22 602 245 лари. Наибольший объем пожертвований в размере 10 139 707 лари получила правящая «Грузинская мечта» (45% от общей суммы).
На втором-третьем местах находятся «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе с 2 599 290 лари (12%) и ЕНД с 2 295 309 лари (10%). 2 015 505 лари (9%) получила «Стратегия Агмашенебели». Затем следуют «Альянс патриотов» с 1 886 805 лари (8%) и «Европейская Грузия – Движение за свободу» с 1 646 295 лари (7%). Эти шесть партий получили 91% всех пожертвований на предвыборную кампанию.
Больше всего денег на рекламу — 8 213 467 лари (47% от общей суммы) также потратила «Грузинская мечта». Затем идут ЕНД с 1 864 982 лари (11%) и «Лело за Грузию» с 1 793 441 лари (10%). На эти же цели "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия" и "Альянс патриотов" потратили 1,773,088 лари, 1 634 575 лари и 953 478 лари (10%, 9% и 5%, соответственно). Как и в случае пожертвований, более 90% общих расходов на рекламу приходится на шесть партий 11.
Нарушения
Службой государственного аудита выявлен ряд нарушений. Так, партия «Свободная Грузия» не предоставляла информацию о денежных выплатах (5 450 лари) наличными, а партия «Социал-демократы за развитие Грузии» получила пожертвования от юридического лица, акционер которого зарегистрирован за границей. В 2020 году Иване Хазарадзе пожертвовал 85 000 лари партии «Лело за Грузию», что на 25000 лари больше установленного законом лимита для пожертвований. А партия «Белые» не предоставила информацию о фонде избирательной кампании 12.
Верховный совет Аджарии
В Верховный совет Аджарской автономной республики избирается 21 депутат: 18 – по пропорциональной системе, а три – по мажоритарной. Проходной барьер для партий такой же, как на выборах в парламент Грузии – 1%. В голосовании примут участие 22 партии и избирательных блока 13.
Также в этот день в Грузии пройдут промежуточные выборы в депутатов сакребуло (Тбилиси, Телави, Тетрицкаро и Они) и мэров (Каспи, Они, Харагаули, Тержола и Кутаиси).
Примечания
- Уровень бедности Грузии в 2019 году составил 19,5% // Eadaily, 29 мая 2020 года
- Прогнозируется, что экономика Грузии в этом году сократится на 6 процентов, прежде чем наступит ее постепенное и неуверенное восстановление в 2021-2022 гг. // Всемирный банк, 7 октября 2020 года
- SOCAR в Грузии это не только нефть. Интервью Media.Az c Василием Папавой // Media.az, 13 июля 2019 года
- 2014 General Population Census Main Results – https://web.archive.org/web/20160808154843/http://census.ge/files/results/Census_release_ENG.pdf
- Отношение к армянам в Грузии: понимают и сочувствуют? // Deutsche Welle, 23 апреля 2015 года
- ЦИК Грузии присвоил номера участникам парламентских выборов // 24news.ge, 20 сентября 2020 года
- Типографии завершают печатать бюллетени к выборам в Грузии // Спутник, 26 октября 2020 года
- Кто победит на выборах в Грузии? // Спутник, 19 октября 2020 года
- Рейтинг грузинских партий за несколько недель до выборов – опрос IPSOS // Спутник, 4 октября 2020 года
- Опрос IRI: 36% на выборах планируют голосовать за «Грузинскую мечту» // 17 сентября 2020 года
- Промежуточный отчет финансового мониторинга по выборам 31 октября 2020 г. – https://monitoring.sao.ge/files/7/2020-31-10-%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98.pdf
- Там же
- В выборах в Верховный совет Аджарии будут участвовать 22 партии // Вестник Кавказа, 2 октября 2020 года