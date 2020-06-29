Власти изменили избирательную систему Грузии вопреки протестам оппозиции

29 июня 2020, 15:25

Парламент Грузии сегодня в окончательном чтении принял законопроект об изменении избирательной системы, несмотря на бойкот со стороны оппозиционных депутатов. Оппозиция заявила, что власти не выполнили обещание об освобождении всех политзаключенных.

Как сообщал "Кавказский узел", на встрече 8 марта власти Грузии и оппозиция договорились об изменении системы парламентских выборов. Договоренность будет действовать при условии освобождения политзаключенных, заявили представители оппозиции, назвав конкретные имена. Договор не предусматривает конкретных имен, возразили власти Грузии. Своим соглашением с оппозицией власти признали наличие в Грузии политзаключенных и возможность влиять на правосудие, заявили аналитики.

15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала 15 мая указ о помиловании двух осужденных оппозиционеров – генсека "Европейской Грузии" Георгия Угулавы и основателя "Победившей Грузии" Ираклия Окруашвили. Грузинские оппозиционеры потребовали от властей освободить также из-под стражи и Георгия Руруа, а в противном случае пригрозили бойкотом голосования о поправках в Конституции относительно избирательной реформы. 25 июня прокуратура настояла на продлении ареста Руруа.

Парламент Грузии сегодня на внеочередном заседании 117 голосами против трех принял проект поправок в Конституцию, оговаривающих изменение избирательной системы с пропорционально-мажоритарной на максимально близкую к пропорциональной. В частности, теперь 120 депутатов парламента будут избираться по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Выборы пройдут при однопроцентном избирательном барьере. Также партия, набравшая на выборах менее 40,54% голосов, не сможет самостоятельно сформировать правительство. Поправки также определяют и правила распределения между партиями и избирательными блоками мандатов депутатов.

Парламентские оппозиционные партии отказались принимать участие в рассмотрении проекта в третьем чтении, мотивируя это отказом властей выполнить соглашение от 8 марта. Голосование за конституционные поправки прошло на фоне немногочисленной акции протеста, участники которой потребовали освобождения Георгия Руруа и пригрозили, что такие акции будут проводиться регулярно, передал корреспондент "Кавказского узла".

Конституционные поправки сами по себе направлены на проведение выборов в спокойной обстановке, но отказ властей решить проблему политзаключенных заставляет сомневаться в их искренности, указал председатель парламентской фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

"Власти по-прежнему направлены на политическое преследование, насилие, использование финансовых и административных ресурсов и подкуп избирателей", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гоциридзе, прозвучавшие в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Соглашение нарушили не власти, а оппозиция, заявил, в свою очередь, исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Ираклий Кобахидзе. "Их (оппозицию. - Прим. "Кавказского узла") неоднократно призывали проголосовать за поправки, но они открыто противостоят международным партнерам. Они за это понесут очень тяжелую политическую ответственность", - заявил он в эфире телекомпании.

Изменение избирательной системы не соответствует интересам оппозиции, поскольку критика ее позволяла оппозиционерам заявлять о нелигитимности выборов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра демократического развития и гражданского общества Владимир Божадзе. "Сейчас, когда вопрос изменения избирательной системы стал реальным, оппозиция отказалась голосовать. Ей не важно проведение выборов в мирной и спокойной обстановке потому, что она знает, что потерпит поражение на них", - считает он.

Выдвинув требование об освобождении Руруа, оппозиция намеревалась продемонстрировать свою принципиальность. Власти же пошли на изменение избирательной системы, руководствуясь намерением не портить отношения с международным сообществом, указал руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе. "Для "Грузинской мечты" жизненно важно изменение избирательной системы, чтобы не портить отношения с Западом", - сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция рассчитывала на то, что сегодня благодаря бойкоту голосования поправки приняты не будут, заявили корреспонденту "Кавказского узла" оба эксперта.