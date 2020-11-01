Участники митинга оппозиции в Тбилиси 1 ноября 2020 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

01 ноября 2020, 16:34

Сторонники оппозиции перекрыли проспект в центре Тбилиси

Представители оппозиционных партий и их сторонники вышли на акцию протеста в центре Тбилиси, требуя провести повторное голосование на парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", в 14 из 30 избирательных округов кандидатам не удалось набрать число голосов, необходимое для победы в первом туре парламентских выборов, и 21 ноября в них пройдет второй тур. В остальных 16 округах кандидаты от "Грузинской мечты" набирают более 50% голосов, что означает их победу в первом туре, сообщил Центризбирком Грузии. Представители оппозиционных партий сегодня призвали своих сторонников прийти в 16 часов (15.00 мск) на митинг к зданию парламента на проспекте Руставели.

По данным избиркома после обработки 90,56% голосов с 3847 участков, в парламент проходят правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (48,13%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (26,8%), в состав которого входит партия "Единое национальное движение". Также барьер в 1% преодолели партии "Европейская Грузия" (3,78%), "Лело для Грузии" (3,22%), "Альянс патриотов" (3,2%), "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Гирчи" (3,01%), "Граждане" (1,36%) и Лейбористская партия (1%).

По меньшей мере несколько сотен сторонников оппозиции вышли сегодня на акцию протеста с требованием провести новые выборы. Участники акции перекрыли транспортное движение на проспекте Руставели, передал в 15.52 мск корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

К акции протеста "Единого национального движения" присоединились и представители других партий, недовольные подведением итогов выборов. Они выразили опасение, что правящая партия "Грузинская мечта" присвоила голоса их избирателей для обеспечения своей победы на выборах.

"Сейчас для нас главное - защитить наши голоса, защитить Грузию", - сказал один из лидеров партии Заал Удумашвили корреспонденту "Кавказского узла".

На акции протеста присутствуют лидеры почти всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент, кроме "Альянса патриотов" и партии "Граждане". "С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов", - сказала с трибуны член "Нацдвижения" Саломе Самадашвили, слова которой приводит "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" размещает новости о выборах в Грузии на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

""Грузинская мечта" лидирует по предварительным итогам выборов", "Оппозиционеры заявили о попытке сорвать выборы на участке в Глдани", "Иванишвили и Саакашвили поспешили поздравить сторонников с победой".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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