Избиратель и члены участковой избирательной комиссии. Тбилиси, 31 октября 2020 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

01 ноября 2020, 13:56

Объявлена дата второго тура выборов в 14 округах Грузии

В 14 избирательных округах кандидатам не удалось набрать число голосов, необходимое для победы в первом туре парламентских выборов, и 21 ноября в них пройдет второй тур, сообщил Центризбирком Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в семи из восьми мажоритарных округов в Тбилиси лидируют представители "Грузинской мечты", но никто из них не набрал нужного для победы в первом туре числа голосов, как и представитель ЕНД, лидирующий в округе Глдани, сообщил сегодня Центризбирком Грузии по итогам обработки 80,22% бюллетеней.

31 октября в Грузии проходило голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. По итогам подсчета 80,22% бюллетеней "Грузинская мечта" набирает 48,34%, сообщил сегодня ЦИК страны. Второй тур выборов, по данным избиркома, потребуется во всех восьми мажоритарных округах Тбилиси: в Мтацминда – Крцаниси, Сабуртало, Ваке, Исани, Самгори, Надзаладеви, Дидубе – Чугурети и Глдани.

По данным ЦИК Грузии, в 16 из 30 мажоритарных округов кандидаты "Грузинской мечты" набирают более 50% голосов, что означает их победу в первом туре. В остальных восьми округах в Тбилиси и шести округах в регионах 21 ноября пройдут вторые туры выборов, сообщают сегодня "Новости-Грузия".

Во всех шести региональных округах, где, по предварительным данным, запланирован второй тур, лидируют кандидаты от "Грузинской мечты". Так, в округе регионов Телави, Ахмета и Кварели кандидат от "Грузинской мечты" набрал 46,44%, в Рустави - 49,03%, в Хашури-Карели – 48,32%, в Кутаиси - 39,93%, в Батуми - 41,01%, а в Зугдиди – 46,14%. Для победы в первом туре кандидату требовалось набрать 50%+1 голос, пишет издание.

По данным избиркома после обработки 90,56% голосов с 3847 участков, в парламент проходят правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (48,13%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (26,8%), в состав которого входит партия "Единое национальное движение".

Также барьер в 1% преодолели партии "Европейская Грузия" (3,78%), "Лело для Грузии" (3,22%), "Альянс патриотов" (3,2%), "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Гирчи" (3,01%), "Граждане" (1,36%) и Лейбористская партия (1%), сообщает "Sputnik-Грузия".

О том, как проходило голосование, - фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

Напомним, глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури ранее указала, что нарушения в ходе голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах. Во время предвыборной кампании происходили драки и скандалы между сторонниками правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и давления на госслужащих, заявили неправительственные организации. МВД возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями на выборах.

"Кавказский узел" размещает новости о выборах в Грузии на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

"Иванишвили и Саакашвили поспешили поздравить сторонников с победой", ""Грузинская мечта" лидирует по предварительным итогам выборов", "Оппозиционеры заявили о попытке сорвать выборы на участке в Глдани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 ноября 2020, 16:34

01 ноября 2020, 15:40

01 ноября 2020, 14:43

01 ноября 2020, 13:02

01 ноября 2020, 12:32

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи