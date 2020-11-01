Объявлена дата второго тура выборов в 14 округах Грузии

01 ноября 2020, 13:56

В 14 избирательных округах кандидатам не удалось набрать число голосов, необходимое для победы в первом туре парламентских выборов, и 21 ноября в них пройдет второй тур, сообщил Центризбирком Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в семи из восьми мажоритарных округов в Тбилиси лидируют представители "Грузинской мечты", но никто из них не набрал нужного для победы в первом туре числа голосов, как и представитель ЕНД, лидирующий в округе Глдани, сообщил сегодня Центризбирком Грузии по итогам обработки 80,22% бюллетеней.

31 октября в Грузии проходило голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. По итогам подсчета 80,22% бюллетеней "Грузинская мечта" набирает 48,34%, сообщил сегодня ЦИК страны. Второй тур выборов, по данным избиркома, потребуется во всех восьми мажоритарных округах Тбилиси: в Мтацминда – Крцаниси, Сабуртало, Ваке, Исани, Самгори, Надзаладеви, Дидубе – Чугурети и Глдани.

По данным ЦИК Грузии, в 16 из 30 мажоритарных округов кандидаты "Грузинской мечты" набирают более 50% голосов, что означает их победу в первом туре. В остальных восьми округах в Тбилиси и шести округах в регионах 21 ноября пройдут вторые туры выборов, сообщают сегодня "Новости-Грузия".

Во всех шести региональных округах, где, по предварительным данным, запланирован второй тур, лидируют кандидаты от "Грузинской мечты". Так, в округе регионов Телави, Ахмета и Кварели кандидат от "Грузинской мечты" набрал 46,44%, в Рустави - 49,03%, в Хашури-Карели – 48,32%, в Кутаиси - 39,93%, в Батуми - 41,01%, а в Зугдиди – 46,14%. Для победы в первом туре кандидату требовалось набрать 50%+1 голос, пишет издание.

По данным избиркома после обработки 90,56% голосов с 3847 участков, в парламент проходят правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (48,13%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (26,8%), в состав которого входит партия "Единое национальное движение".

Также барьер в 1% преодолели партии "Европейская Грузия" (3,78%), "Лело для Грузии" (3,22%), "Альянс патриотов" (3,2%), "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Гирчи" (3,01%), "Граждане" (1,36%) и Лейбористская партия (1%), сообщает "Sputnik-Грузия".

О том, как проходило голосование, - фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

Напомним, глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури ранее указала, что нарушения в ходе голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах. Во время предвыборной кампании происходили драки и скандалы между сторонниками правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и давления на госслужащих, заявили неправительственные организации. МВД возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями на выборах.

"Кавказский узел" размещает новости о выборах в Грузии на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".