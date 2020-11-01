Избирком допустил второй тур выборов во всех мажоритарных округах Тбилиси

01 ноября 2020, 11:15

В семи из восьми мажоритарных округов Тбилиси лидируют представители "Грузинской мечты", но никто из них не набрал нужного для победы в первом туре числа голосов, как и представитель ЕНД, лидирующий в округе Глдани, сообщил Центризбирком Грузии по итогам обработки 80,22% бюллетеней. Представители оппозиции продолжили митинг, на котором заявили о недоверии данным избиркома.

Как писал "Кавказский узел", после обработки данных с 39,98% участков ЦИК Грузии объявил, что "Грузинская мечта" набирает 50,93% голосов и лидирует на парламентских выборах. Представители оппозиционного "Единого национального движения", недовольные предварительными итогами голосования, пришли к зданию Центризбиркома с плакатами "ЦИК ворует наши голоса" и призвали сторонников выйти сегодня на акцию протеста.

31 октября в Грузии проходило голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. По данным большинства экзитполов, "Грузинская мечта" с небольшим отрывом лидирует на выборах, однако телекомпания "Мтавари архи" опубликовала данные экзитпола, согласно которым лидером стало "Единое национальное движение".

По данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 80,22% бюллетеней, второй тур выборов потребуется во всех восьми мажоритарных округах Тбилиси для выявления победителя на парламентских выборах: в Мтацминда – Крцаниси, Сабуртало, Ваке, Исани, Самгори, Надзаладеви, Дидубе – Чугурети и Глдани, пишет "Sputnik-Грузия".

Согласно данным ЦИК, представители "Грузинской мечты" лидируют в семи округах, но ни один из них не набрал 50+1 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре. В округе Глдани "Единое национальное движение - Сила в единстве" набирает, по данным ЦИК, 43,8%, а "Грузинская мечта" – 43,1%.

Всего же по итогам подсчета 80,22% бюллетеней "Грузинская мечта" набирает 48,34%, сообщил сегодня Избирком Грузии. По предварительным данным, в парламент вместе с правящей партией проходят блок "Сила в единстве", набравший 26,43% голосов, "Европейская Грузия" (3,78%), "Лело для Грузии" (3,26%), "Альянс патриотов" (3,2%), "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" (3,16%), "Гирчи" (3,06%), "Граждане" (1,4%) и Лейбористская партия (1%). Другие партии пока не преодолевают барьер в 1%, пишет издание.

Оппозиционеры продолжили митинг в Тбилиси

Представители оппозиционных партий продолжают митинг и призывают своих сторонников прийти сегодня в 16 часов (15.00 мск) к зданию парламента на проспекте Руставели, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Сегодня главная задача - защитить голоса. [...] Мы страхуемся, поскольку не доверяем ЦИК. И если результаты будут сфальсифицированы, то у народа хватит воли защитить свои голоса", - сказал, в частности, на митинге представитель "Европейской Грузии" Серго Ратиани.

"Я являюсь представителем ЕНД во втором округе, в Ваке. Кроме всех прочих видов нарушений, у нас произошел абсолютно исключительный случай: 24 октября у председателя комиссии обнаружили коронавирус. По протоколу минимальный срок пребывания в карантине - 8 дней. Но 31 октября в 12 часов дня он явился к себе в кабинет, зараженный коронавирусом пришел человек. То есть, у партии власти была очень тяжелая ситуация, и вызвали больного COVID-19 человека", - озвучил корреспонденту "Кавказского узла" свою версию оппозиционер Давид Небиеридзе.

Сторонница оппозиции Майя признала на митинге, что не обнаружила нарушений. "У нас стабильная ситуация, потому что у нас в Ваке электорат голосует за "Грузинскую мечту". Агрессивно вели себя представители "Мечты" в тех районах, где они проигрывали. Если ЦИК поддастся давлению, то народ этого не допустит", - заявила она.

О том, как проходило голосование, - фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

Напомним, глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури ранее указала, что нарушения в ходе голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах. Во время предвыборной кампании происходили драки и скандалы между сторонниками правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и давления на госслужащих, заявили неправительственные организации. МВД возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями на выборах.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".