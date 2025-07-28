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21:57, 28 июля 2025

Протестующие перекрыли проспект Руставели в 243-й день подряд

Протестующие у парламента Грузии. Фото: Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вновь перекрыли движение у парламента в центре Тбилиси, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. 

Как писал "Кавказский узел", 27 июля, на 242-й день непрерывных протестов, в Тбилиси прошел марш представителей культуры, которые потребовали освободить политзаключенных. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Протестующие в Тбилиси сегодня вечером вновь вышли к зданию парламента Грузии и перекрыли движение по проспекту Руставели. На  243-й день непрерывных протестов против решения “Грузинской мечты” остановить евроинтеграцию Грузии активисты выступают с двумя неизменными требованиями - освободить всех политзаключенных и провести новые, свободные выборы в парламент, передает Publika. 

Суд в Тбилиси сегодня оштрафовал активистку Тамар Куратишвили на 5 тысяч лари из-за акции, проведенной у парламента 20 июня, в годовщину "ночи Гаврилова". Тогда она высыпала краситель в фонтан у парламента, чтобы окрасить фонтан в красный цвет. По словам активистки, это был натуральный безвредный краситель.

"Цель этой акции -  напомнить обществу о 20 июня. Я подам жалобу в суд", - цитирует ее слова NEWS.On.ge.

В годовщину "ночи Гаврилова" протестующие также развернули у парламента баннер со словами: "Мы помним, что вы сделали 20 июня!". 11 июля прокуратура Грузии сообщила, что на проспекте Руставели проводятся следственные действия в связи с событиями "ночи Гаврилова" 20-21 июня 2019 года. 

В сентябре 2024 года Европейский суд по правам человека констатировал, что власти Грузии не расследовали обстоятельства разгона протестов в "ночь Гаврилова", после чего жалобы пострадавших были переданы на рассмотрение Большой палате суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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