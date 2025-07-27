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21:57, 27 июля 2025

Представители культуры потребовали освободить политзаключенных

Марш представителей культуры. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 27.07.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/844871-saprotesto-akciis-monacileebma-rustavelis-gamziri-gadaketes

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Марш представителей культуры прошел сегодня в Тбилиси, протестующие заблокировали движение у парламента Грузии, требуя проведения честных парламентских выборов и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля, на 241-й день непрерывных протестов, протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных и возобновить курс на евроинтеграцию. Акция прошла на фоне требований оппозиции к мэру города извиниться за требование высылки из Грузии посла ЕС.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Марш деятелей культуры началcя сегодня от филармонии к зданию парламента Грузии, сообщила Publika.

"Представители культуры и искусства, для которых отрицание европейского будущего страны означает предательство государственности и культурной самобытности Грузии, продолжают бескомпромиссную борьбу с растущим авторитаризмом ради спасения демократического развития нашей страны. Мы не примем украденный выбор, посаженных граждан, захваченные суды и пренебрежение полноправным членством <в ЕС> по нашему безусловному выбору", - приводятся в публикации слова организаторов акции.

В начале шествия у филармонии протестующие на черном знамени вышили белыми нитками: "Дела, шитые белыми нитками". Кроме того, на листах были написаны имена граждан, арестованных во время акции протеста. По мнению участников протеста, в стране творится несправедливость, которую необходимо изменить, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Протестующие перекрыли проспект Руставели.

В акции протеста также принимают участие члены семей заключенных, задержанных во время акций протеста. Участники протеста требуют проведения новых, честных выборов и освобождения граждан, задержанных во время протестов. Они несут транспаранты с различным содержанием, а также флаги Грузии и Евросоюза. Они скандируют: "Нет российскому режиму! Да здравствует свободная Грузия! Свободу узникам режима!" На прилегающей территории мобилизованы сотрудники правоохранительных органов,  говорится в публикации.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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