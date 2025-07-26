Сторонники евроинтеграции перекрыли движение в центре Тбилиси на 241-й день протестов

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Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных и возобновить курс на евроинтеграцию. Акция прошла на фоне требований оппозиции к мэру города извиниться за требование высылки из Грузии посла ЕС.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля, на 240-й день непрерывных протестов, активисты собрались сегодня у Тбилисского горсуда, чтобы поддержать арестованного участника протестов Георгия Ахобадзе. Вечером сторонники евроинтеграции перекрыли проспект Руставели у парламента.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

На 241-й день протеста протестующие вновь собрались перед зданием парламента. Движение на проспекте Руставели перекрыто, сообщило "Интерпрессньюс".

Требования участников протеста остаются неизменными: назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных во время протестов.

На 27 июля назначен марш протеста под лозунгом: "Культура за свободу страны", говорится в публикации.

Полиция сегодня пыталась помешать перекрыть движение по проспекту Руставели, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Акции у парламента предшествовал митинг у офиса "Банка Грузии" на площади Свободы. Участники акции призвали банк и крупный бизнес помочь оштрафованным и физически пострадавшим на акциях протеста, уволенных с работы за выражение оппозиционной позиции и критикующим "Грузинскую мечту" средствам массовой информации, сообщила Publika.

"Если банк хочет оставаться участником западного, цивилизованного мира и продолжать торговать своими акциями в ведущих финансовых учреждениях, таких как Лондонская фондовая биржа, он должен внести свой вклад в поддержку наших борцов", - говорит одна из участниц акции протеста Лика Басилая-Шавгулидзе.

Оппозиция сегодня потребовала от "Грузинской мечты" извинений перед послом ЕС Павлом Герчинским за то, что один из ее лидеров, мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил выслать дипломата из страны.

Так, лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария заявила, что партия должна извиниться перед ЕС. "Я хочу, чтобы Европейский Союз знал, что заявление Кахи Каладзе абсолютно не отражает позицию грузинского народа, закрепленную в Конституции", – привело ее слова агентство "Новости Грузия".

"Хотел бы выразить нашу безоговорочную поддержку и солидарность господину Герчинскому, который играет исключительно важную роль в лоббировании европейских и национальных интересов грузинского народа", – заявил один из лидеров "Лело – Сильная Грузия" Григол Гегелия.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что "Грузинская мечта" сознательно пытается "унизить союзников, нанести ущерб имиджу ЕС и изолировать Грузию от демократического мира". "Грузинская мечта" стала величайшей внутренней угрозой европейскому будущему Грузии", — говорится в публикации.

На этой неделе Каладзе обвинил посла ЕС в неуважении грузинской государственности, вмешательстве во внутренние дела страны, поощрении общественного противостояния и экстремизма. По его мнению, Герчинский занимается ничем иным, как "вредительством" и его следует "выгнать" из страны. Каладзе все же сделал оговорку, подчеркнув, что это его "личная позиция", и он бы поступил именно так, "если бы это зависело от него".

Поводом для столь резкой реакции стало интервью Герчинского агентству InterpressNews. В нем посол призвал власти прекратить репрессии, освободить несправедливо задержанных и отменить репрессивные законы, как единственный способ разрешения политического кризиса и возвращения Грузии на путь евроинтеграции. Он также напомнил, что у Тбилиси есть время до конца августа, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии. В противном случае под вопросом может оказаться и безвизовый режим с ЕС, указано в публикации.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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