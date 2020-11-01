01 ноября 2020, 05:35

Отчет ЦИК Грузии возмутил оппозицию

После обработки данных с почти 40% участков лидером остается "Грузинская мечта" с более чем 50% голосов, сообщил ЦИК. Представители оппозиционных грузинских партий, недовольные предварительными итогами выборов в парламент, призвали сторонников провести сегодня, 1 ноября акцию протеста.

"Кавказский узел" писал, что 31 октября в Грузии проходило голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. По данным большинства экзит-полов "Грузинская мечта" с небольшим отрывом лидирует на выборах, однако телекомпания "Мтавари архи" опубликовала данные экзит-пола, согласно которым лидером выборов является "Единое национальное движение". ЦИК Грузии опубликовал данные после подсчета 28,2% голосов. Согласно обнародованным данным, более 50% избирателей отдали голоса за правящую "Грузинскую мечту", 23% - за оппозиционный блок "Сила в единстве".

Нарушения в ходе голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах, в связи с наиболее вопиющими инцидентами поданы 15 жалоб, сообщила глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури. МВД Грузии завело шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах. Во время предвыборной кампании в Грузии часто происходили драки и скандалы между сторонниками правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и оказания давления на госслужащих, заявили неправительственные организации. 

Центризбирком Грузии обработал данные с 39,98% участков. "Грузинская мечта" набирает 50,93%, блок "Сила в единстве" - 24,68%. Однопроцентный барьер пока преодолевают "Европейская Грузия" (3,87%), "Альянс патриотов" (3,33%), "Лело" (3,08%), "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" (2,96%), "Гирчи" (2,8%) и "Гражданин" (1,32%), пишет сегодня, 1 ноября "Спутник-Грузия".

Лидеры оппозиционных партий не согласны с предварительными результатами выборов. Они призвали сторонников сегодня, 1 ноября выйти на акцию протеста в Тбилиси. С соответствующим заявлением выступил член "Единого национального движения" Ника Мелия, сообщает ТАСС.

"В 16 часов (15.00 мск) ждем грузинский народ на Руставели. Это были не выборы, это была война, и мы эту войну не проиграли", - цитирует его издание.

Представители оппозиции собрали чрезвычайное совещание. В это время сторонники "Единого национального движения" пришли к зданию Центризбиркома с плакатами "ЦИК ворует наши голоса".

По предварительным данным, желание принять участие в протестной акции уже изъявили лидер "Европейской Грузии" Элене Хоштария, представители партии Ираклия Окруашвили, Ника Мелия, Хатия Деконаидзе и другие, сообщает РИА "Новости".

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?". Как проходит сегодняшнее голосование - в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

Примечание:

"Обвиняемые в покушении на Цотне Гамсахурдию осуждены на длительные сроки", "Прокуратура нашла ложные показания в деле об убийстве грузинского футболиста", "Нападение на семью турок-месхетинцев произошло в Грузии".

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