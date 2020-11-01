"Грузинская мечта" лидирует по предварительным итогам выборов

01 ноября 2020, 03:54

ЦИК Грузии обнародовал предварительные итоги выборов в парламент после подсчета 28,2% голосов. Более 50% избирателей отдали свои голоса за правящую "Грузинскую мечту", их оппозиционный оппонент, блок "Сила в единстве" получил более 23% голосов.

"Кавказский узел" писал, что 31 октября в Грузии проходило голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. По данным большинства экзит-полов "Грузинская мечта" с небольшим отрывом лидирует на выборах, однако телекомпания "Мтавари архи" опубликовала данные экзит-пола, согласно которым лидером выборов является "Единое национальное движение".

Нарушения в ходе голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах, в связи с наиболее вопиющими инцидентами поданы 15 жалоб, сообщила глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури. МВД Грузии завело шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах. Во время предвыборной кампании в Грузии часто происходили драки и скандалы между сторонниками правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и оказания давления на госслужащих, заявили неправительственные организации.

Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовали предварительные результаты выборов в парламент после подсчета 28,2% голосов, пишет сегодня, 1 ноября "Спутник-Грузия".

По предварительным данным с 1085 участков, за "Грузинскую мечту - Демократическую Грузию" отдали свои голоса 193 418 человек или 54,72% принявших участие в голосовании избирателей, за блок "Сила в единстве", созданный "Единым национальным движением" - 83 447 человек или 23,61% принявших участие в голосовании избирателей.

Остальные партии, преодолевшие по предварительным данным однопроцентный барьер - "Европейская Грузия" с 3,99 процентами (14 117 голосов), "Альянс патриотов" - с 3,34 процентами (11 810 голосов), "Лело" - с 2,66 процентами (9 408 голосов), "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" - с 2,46 процентами (8 705 голосов), "Гирчи" - с 1,91 процента (6 753 голоса). Кроме того, на границе преодоления барьера пока находятся "Лейбористская партия" и "Граждане".

ЦИК Грузии сообщил о том, что в 15 округах из 30 после предварительного подсчета голосов необходимо будет провести второй тур выборов, пишет РИА "Новости".