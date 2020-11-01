Саакашвили отказался от претензий на пост премьер-министра Грузии

01 ноября 2020, 02:22

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил о победе оппозиции на парламентских выборах, отказался быть премьер-министром страны, но признался, что его волнует отсутствие возможности вернуться домой. Телекомпании "Имеди" и "Рустави-2" обнародовали данные экзит-полов, согласно которым победу на выборах одержала "Грузинская мечта", тогда как итоги, представленные "Мтавари архи" показывают победу "Единого национального движения".

"Кавказский узел" писал, что 31 октября в Грузии проходило голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. На избирательных участках в Марнеули зафиксированы стычки сторонников разных партий, а на участке №52 из-за конфликта остановлено голосование. По данным канадской маркетинговой компании IPSOS, "Грузинская мечта" набрала на выборах 41% голосов, а блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" - 33%. Иные результаты экзит-полов у американской организации по исследованию общественного мнения Public opinion strategies, которая указала на 55% у "Грузинской мечты" и 23% у "ЕНД". Лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили уже поздравил соратников с победой, тогда как основатель "Единого национального движения" заявил о победе противников правящей партии.

Нарушения в ходе голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах, в связи с наиболее вопиющими инцидентами поданы 15 жалоб, сообщила глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури. МВД Грузии завело шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах. Во время предвыборной кампании в Грузии часто происходили драки и скандалы между сторонниками правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и оказания давления на госслужащих, заявили неправительственные организации.

Бывший президент Грузии, основатель "Единого национального движения" Михаил Саакашвили заявил 31 октября, что не собирается быть премьер-министром Грузии., пишет РБК.

"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - цитирует его слова издание.

При этом Саакашвили заявил о том, что противники "Грузинской мечты" одержали победу в крупнейших города Грузии. "Оппозиционный спектр одержал убедительную победу. Мы должны сформировать широкую коалицию оппозиционных сил, правительство национального единства, чтобы оппозиция смогла объединиться вокруг единой цели", - заявил он.

Ранее представители "Единого национального движения" выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра в случае победу на выборах. Он также заявлял, что готов занять должность главы государства, но лишь на два года, чтобы поставить страну на "путь развития".

Вечером 31 октября три телекомпании - "Имеди", "Рустави 2" и "Мтавари архи" - обнародовали данные экзит-полов, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По данным экзит-пола, проведенных по заказу телекомпании «Имеди», «Грузинская мечта» получила на выборах 55% голосов избирателей, оппозиционный блок «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция» - 23%, партия «Европейская Грузия», партия «Лело», «Альянс патриотов Грузии», блок «Георгий Вашадзе – Стратегия строительства», партия «Гирчи» - по три процента, Лейбористская партия Грузии и партия «Граждане» - по одному проценту.

Похожие результаты экзит-пола обнародовала телекомпания "Рустави 2". "Грузинская мечта", по их данным, набрала 52,26% голосов, блок «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция» - 25,33%, «Европейская Грузия» - 4,20%, партия «Гирчи» - 3,52%, «Лело» - 2,61%, блок «Георгий Вашадзе – Стратегия строительства» - 2,37%, «Альянс патриотов Грузии» - 2,29%, Лейбористская партия Грузии – 1,22%, партия «Граждане» - 1,02%.

Отличные результаты экзит-пола обнародовала "Мтавари архи". По данным телекомпании, «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция» набрало на выборах 35%, партия «Грузинская мечта» - 30%, партия «Гирчи» - 8%, «Лело» - 7%, «Европейская Грузия» и блок «Георгий Вашадзе – Стратегия строительства» - по четыре процента, «Альянс патриотов Грузии», Лейбористская партия Грузии и партия «Граждане» - по два процента и «Единая Грузия» - 1%.

Свой экзит-пол провела и оппозиционная партия "Европейская Грузия". По их данным, которые партия направила "Кавказскому узлу", «Грузинская мечта» набрала 31,41%, блок «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция» - 28,96%, «Европейская Грузия» - 10,05%, блок «Георгий Вашадзе – Стратегия строительства» - 5,57%, «Лело» - 4,58%, Лейбористская партия Грузии – 3,88%, «Гирчи» - 3,18%, «Единая Грузия» - 2,59%, «Альянс патриотов» - 1,29%, партия «Победившая Грузия» - 1%, «Граждане» - 1%.

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» в случае необходимости готова к сотрудничеству с «Грузинской мечтой», то есть к созданию коалиционного правительства, если лидер партии Михаил Саакашвили готов отказаться от своего представления на пост премьер-министра в случае постановки такого вопроса, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из лидеров ЕНД Нугзар Циклаури.