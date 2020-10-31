Transparency International Georgia указала на большое число нарушений в ходе голосования

31 октября 2020, 16:42

Нарушения в ходе сегодняшнего голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах, в связи с наиболее вопиющими инцидентами поданы 15 жалоб, сообщила глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури. МВД Грузии завело шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах.

Как проходит сегодняшнее голосование - в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходит голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. Во время предвыборной кампании в Грузии часто проходили драки и скандалы сторонников правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и оказания давления на госслужащих, заявили неправительственные организации. Такие инциденты происходят и сегодня. На избирательных участках в Марнеули зафиксированы стычки сторонников разных партий, а на участке №52 из-за конфликта остановлено голосование.

В выборах в парламент Грузии сегодня принимают участие 58 партий и два избирательных блока. Выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам. Мажоритарных депутатов будут избирать в 30 одномандатных округах. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". К 14.00 мск явка на выборах достигла 36,45%, выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от этого показателя.

Нарушений на сегодняшних выборах больше, чем на выборах 2018-2019 годов, сообщила глава Transparency International Georgia Эка Гигаури. "Подавляющее большинство избирательных участков, на которых находятся наши наблюдатели, были открыты вовремя, но надо сказать, что по сравнению с выборами 2018-2019 годов сегодня в 12:00 у нас больше нарушений. На данном этапе мы зафиксировали около 100 нарушений. Это незначительные и относительно серьезные нарушение, и наша организация уже написала 15 жалоб", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гигаури, прозвучавшие в эфире "Рустави 2".

Она перечислила некоторые особо значимые нарушения. "Наблюдателя от нашей организации выгнали с избирательного участка № 09.12.15 в Гурджаани после того, как он заметил, что один человек следил за избирателем в кабине для голосования. <...> Были случаи нарушения тайны голосования. В частности, в Гори на участке №15.32.03 и Ахалцихе на участке №17.37.04 избиратель, выходя из кабины для голосования, показал стоявшим там бюллетень для голосования. Был случай в Ахалцихе, где наблюдатель просил всех избирателей показать свои бюллетени, что часто нарушало тайну голосования", - рассказала Эка Гигаури. Она также добавила, что журналисты издания Newpost часто фотографировали всех избирателей на участке и отправляли данные через специальную программу.

На избирательном участке №14.26.10 в Тетрицкаро зафиксирован случай агитации. Зафиксировано и присутствие посторонних лиц на избирательном участке или рядом с ним. "Утром на избирательном участке №12.21.14 в Гардабани присутствовали лица без бейджей, которые проявляли агрессию и угрожали выстрелить нашему наблюдателю в лоб, и на эту угрозу председатель комиссии не отреагировал. Позже эти люди надели бейджи. Мы сообщили о происшествии в полицию, которая начала расследование", - рассказала Гигаури.

По ее словам, на ряде избирательный участков лотерея по распределению функций членов комиссии не проводилась или проводилась, но с нарушением правил. Гигаури также констатировала, что нарушение норм по профилактике коронавируса стало общенациональной тенденцией. "На многих избирательных участках члены комиссии не носили защитных масок, во многих случаях дистанция не могла быть защищена, правила ношения масок были нарушены", - сказала она.

Число избирателей на участках ограничено из-за пандемии коронавируса, и в центре Тбилиси возникли очереди из желающих проголосовать. При этом люди в очереди зачастую не надевали маски и нарушали социальную дистанцию. На ряде участков соблюдение предписанной санврачами дистанции оказалось невозможным из-за недостаточных размеров помещения. Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Почти на всех избирательных участках в Имерети координаторы имели на руках списки с личными данными избирателей. На один из избирательных участков в Цхалтубо агитатор прибыл на избирательный участок в футболке с символикой "Грузинской мечты». На избирательном участке также нарушается тайна голосования: кабины для голосования расположены таким образом, чтобы наблюдатели могли видеть бюллетень, передала сегодня грузинская телекомпания "Мтавари архи".

МВД Грузии на основании обращений СМИ, а также наблюдательских организаций возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах, в том числе драками на избирательных участках, заявила сегодня замглавы МВД Нино Цациашвили. "Полиция начала следствие по шести фактам возможного преступления. В том числе расследование началось в связи с физическим оскорблением активиста партии "Единое национальное движение" Звиада Куправы на территории, прилегающей к 40-му участку 3-го микрорайона Диди Дигоми в Тбилиси", - сказала Цациашвили.

По ее словам, дела касаются возможных случаев насилия в отношении избирателей и кандидатов в депутаты на участках, передал сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" подготовил фоторепортаж "Грузия: агитация на фоне пандемии" о ходе избирательной кампании. "Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".