На участке в Марнеули приостановлено голосование из-за драки

31 октября 2020, 12:32

Явка избирателей в Грузии на первые два часа голосования составила около 10%, сообщила ЦИК Грузии. На избирательных участках в Марнеули зафиксированы стычки сторонников разных партий, а на участке №52 из-за конфликта остановлено голосование.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром, в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Грузии начали работу 3657 избирательных участков, в стране проходят выборы в парламент и органы местного самоуправления. В первый час работы избирательных участков в Тбилиси наблюдалась низкая активность избирателей, сообщил сотрудник избиркома.

В выборах в парламент Грузии сегодня принимают участие 58 партий и два избирательных блока. Выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам. Мажоритарных депутатов будут избирать в 30 одномандатных округах. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж о ходе избирательной кампании в Грузии.

За первые два часа голосования на парламентских выборах в Грузии явка избирателей составила 8,33%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе. "По состоянию на 10.00 (09.00 мск) активность избирателей составила 8,33%, что в количественном выражении составляет 292 587 избирателей", – привел сегодня ТАСС слова Микеладзе.

Самая низкая явка зафиксирована в Аджарии, отметила она. "Самая высокая активность – в 19-м мажоритарном округе, который охватывает регионы Рача-Лечхуми и Сванетию. Там явка составила 11,8%. Самая низкая явка – в 28-м, 29-м и 30-м округах в регионе Аджария. Там активность на 10.00 составила 7,3%", – отметила Микеладзе.

В Марнеули сотрудникам избиркома участка №52 пришлось приостановить голосование из-за конфликта с наблюдателями. Сотрудники избиркома выдворили троих наблюдателей от партии "Единое национальное движение" за "вмешательство в процесс голосования, а также несоблюдение дистанции", сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Также в Марнули на одном из избирательных участков произошел конфликт между сторонниками "Грузинской мечты" и блока "Сила в единстве". Оппозиционеры обвинили главу местной власти Амирана Гиоргадзе в том, что представители "Грузинской мечты" говорят избирателям, за кого им голосовать. Между сторонами возникла перепалка, переросшая в драку, на место прибыла полиция, пишет издание.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения COVID-19 на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".