Профилактические меры на избирательных участках привели к очередям в Тбилиси

31 октября 2020, 15:47

Число избирателей на участках ограничено из-за пандемии коронавируса, и в центре Тбилиси возникли очереди из желающих проголосовать. Избиратели надеются, что после выборов повысят пенсии и другие выплаты, а квартплата останется на прежнем уровне. Всего в Грузии к 14.00 мск проголосовали более трети избирателей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент и органы местного самоуправления, открыты 3657 избирательных участков. В связи с пандемией коронавируса избирателям разрешают войти только в масках, у входа размещен санитайзер, голосующим выдаются индивидуальные ручки. На избирательных кабинах нет занавесок.

В выборах в парламент Грузии сегодня принимают участие 58 партий и два избирательных блока. Выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам. Мажоритарных депутатов будут избирать в 30 одномандатных округах. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". "Кавказский узел" подготовил фоторепортаж "Грузия: агитация на фоне пандемии" о ходе избирательной кампании.

В Тбилиси возникли очереди перед избирательными участками

На избирательные участки во избежание большого скопления людей в помещении запускают только тогда, когда освобождаются члены избирательной комиссии, регистрирующие избирателей и выдающие им бюллетени для голосования. В результате в Чугуретском избирательном округе в Тбилиси у некоторых участков образовались очереди. При этом не все соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

С другой стороны, некоторые избиратели проявляют принципиальность. Женщина среднего возраста заявила членам комиссии, что не может выйти из участка, поскольку для этого ей придется пройти на расстоянии менее двух метров от других людей. Чтобы обеспечить выполнение норм социальной дистанции, запуск избирателей на участок был приостановлен, а член комиссии обеспечил женщине такой маршрут движения, чтобы она не приближалась к другим участникам голосования, передал корреспондент "Кавказского узла".

На части избирательных участков соблюдение социальной дистанции оказалось невозможным. Так, на участке №24 голосование проходит в узком коридоре, поделенного на зону, в которой члены избирательной комиссии регистрируют избирателей за стоящими вплотную столами, и зону с кабинами для голосования и урной. При этом на участке, кроме членов комиссии и избирателей, находятся наблюдатели.

На территории, прилегающей к избирательным участкам, находятся люди, которые следят за избирателями. Одна из таких наблюдателей держала в руках листы бумаги, которые спрятала, когда на нее обратил внимание корреспондент "Кавказского узла".

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 15:00 по тбилисскому времени (14.00 мск) составляет 36,45%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге. Самая низкая активность зафиксирована в Квемо Картли - 33,9%, а самая высокая в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 49,5%. Выборы считаются действительными при любой явке избирателей, сообщил "Sputnik Грузия".

Избиратели не ждут от выборов серьезных перемен

Избиратели, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", связывают выборы прежде всего с улучшением собственного благосостояния. Так, пенсионерка Маквала надеется на повышение пенсии, которой ей не хватает. Она обратила внимание, что продукты питания подорожали, а пенсия остается неизменной. Несмотря на то, что ей материально помогают дети, средств все равно не хватает. Пенсионерка отказалась говорить, за кого отдала свой голос, и выразила сомнение в эффективности коалиционного правительства, если таковое будет создано.

Однако 86-летний Сергей уверен, что коалиционное правительство будет работать хорошо. "Все будут критиковать друг друга", и поэтому будут вынуждены работать, пояснил он. При этом у избирателя нет надежд, что после парламентских выборов в стране произойдут серьезные изменения - он рассчитывает на стабильность.

Безработный Серго отказался голосовать на голосовании, поскольку не верит, что это как-то отразится на его жизни. Избиратель добавил, что не видит смысла тратить деньги на проезд до избирательного участка по месту прописки.

Жительница Тбилиси Оксана высказала надежду, что при новом правительстве не повысят тарифы на оплату коммунальных услуг. "Хочется жить лучше, чтобы зарплата была выше. Тарифы на коммунальные услуги не снизят, но хотя бы не повышали бы их", - сказала она.

Домохозяйка Марина сообщила, что всегда голосует на выборах. Она указала, что является инвалидом и надеется, что власти проявят больше внимания к этой категории граждан.

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