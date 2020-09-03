Георгий Шакарашвили. Фото: Giorgi Shakarashvili / FB

03 сентября 2020, 16:58

Прокуратура нашла ложные показания в деле об убийстве грузинского футболиста

Жительница Грузии выдумала историю о подслушанном ей разговоре, который касался обстоятельств смерти футболиста Георгия Шакарашвили, заявила прокуратура. Свидетелю грозит семь лет заключения за ложные показания.

"Кавказский узел" писал, что 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили был убит вечером 18 июня во время нападения на шоссе. Его тело нашли в русле реки Арагви после четырехдневных поисков. Смерти футболиста предшествовала драка между жителями районов Надзаладеви и Сабуртало в Тбилиси.

По версии следствия, Шакарашвили был жестоко избит палкой, ногами, камнями, кулаками, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики еще 27 июня задержали 16 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, а еще 11 — в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили полностью разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности. 24 августа суд отказался отпустить на свободу 11 арестованных по этому делу.

Задержана женщина, которая, по словам прокурора Амирана Гулуашвили, "мечтала о журналистской карьере" и представила правоохранителям ложную информацию об убийстве Шакарашвили, чтобы "публично заявить о себе".

15 июля она сообщила журналистам, что во время прогулки случайно подслушала разговор, в котором упомянули Шакарашвили и фамилию еще одного фигуранта дела, который, по словам собеседников, "вел себя плохо". Впоследствии женщину трижды допросили силовики. "Следствию была представлена детальная информация о месте встречи, описание лиц, содержание их разговоров и действий. В ходе следственного эксперимента она указала место, где якобы подслушала разговор незнакомых людей", — сказал Гулуашвили.

Однако проверка показала, что в то время, когда якобы был подслушан этот разговор, женщина из дома не выходила, со ссылкой на прокурора передал сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о даче ложных показаний, которая предусматривает до семи лет заключения, информировали сегодня "Новости-Грузия".

Примечание:

"Суд по делу об убийстве Хангошвили назначен на день рождения Путина", "Журналистское расследование подняло неудобные вопросы о смерти Бачалиашвили", "Отец обвиняемого в убийстве грузинского футболиста прекратил голодовку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 сентября 2020, 17:43

  • Замминистра МВД Южной Осетии отстранен от должности

    Президент Южной Осетии подписал указ об отстранении от должности первого заместителя министра внутренних дел – начальника криминальной милиции МВД Андрея Цховребова, подчиненные которого задержаны по делу о смерти Инала Джабиева.

03 сентября 2020, 16:05

03 сентября 2020, 15:09

  • 1 Багаудин Евлоев пожаловался на пытки силовиков в Магасе

    Силовики в столице Ингушетии избивали и пытали током Багаудина Евлоева, подозреваемого в причастности к боевикам, озвучил сегодня жалобу подзащитного адвокат. По его словам, от арестованного требовали сознаться в подготовке захвата школы.

03 сентября 2020, 15:04

03 сентября 2020, 14:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи