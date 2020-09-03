Прокуратура нашла ложные показания в деле об убийстве грузинского футболиста

03 сентября 2020, 16:58

Жительница Грузии выдумала историю о подслушанном ей разговоре, который касался обстоятельств смерти футболиста Георгия Шакарашвили, заявила прокуратура. Свидетелю грозит семь лет заключения за ложные показания.

"Кавказский узел" писал, что 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили был убит вечером 18 июня во время нападения на шоссе. Его тело нашли в русле реки Арагви после четырехдневных поисков. Смерти футболиста предшествовала драка между жителями районов Надзаладеви и Сабуртало в Тбилиси.

По версии следствия, Шакарашвили был жестоко избит палкой, ногами, камнями, кулаками, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики еще 27 июня задержали 16 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, а еще 11 — в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили полностью разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности. 24 августа суд отказался отпустить на свободу 11 арестованных по этому делу.

Задержана женщина, которая, по словам прокурора Амирана Гулуашвили, "мечтала о журналистской карьере" и представила правоохранителям ложную информацию об убийстве Шакарашвили, чтобы "публично заявить о себе".

15 июля она сообщила журналистам, что во время прогулки случайно подслушала разговор, в котором упомянули Шакарашвили и фамилию еще одного фигуранта дела, который, по словам собеседников, "вел себя плохо". Впоследствии женщину трижды допросили силовики. "Следствию была представлена детальная информация о месте встречи, описание лиц, содержание их разговоров и действий. В ходе следственного эксперимента она указала место, где якобы подслушала разговор незнакомых людей", — сказал Гулуашвили.

Однако проверка показала, что в то время, когда якобы был подслушан этот разговор, женщина из дома не выходила, со ссылкой на прокурора передал сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о даче ложных показаний, которая предусматривает до семи лет заключения, информировали сегодня "Новости-Грузия".