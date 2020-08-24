24 августа 2020, 23:30

Суд отказался освободить обвиняемых в убийстве грузинского футболиста

Отклонены ходатайства защиты 11 арестованных по делу об убийстве футболиста Георгия Шакарашвили об освобождении их под залог и об отводе судьи.

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили был убит вечером 18 июня во время нападения на шоссе. Его тело нашли в русле реки Арагви после четырехдневных поисков. Смерти футболиста предшествовала драка между жителями районов Надзаладеви и Сабуртало в Тбилиси. Отец одного из обвиняемых Тамаз Хомасуридзе проводил голодовку, настаивая, что его сын непричастен к убийству футболиста, но прекратил ее спустя три дня.  

По версии следствия, Шакарашвили был жестоко избит палкой, ногами, камнями, кулаками, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики еще 27 июня задержали 17 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, а еще 12 – в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили полностью разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности.

На сегодняшнем заседании Мцхетский райсуд оставил под арестом 11 обвиняемых по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, сообщает «Спутник-Грузия». По данным издания, адвокаты ходатайствовали об освобождении обвиняемых под залог, а затем требовали отвода судьи - в обоих случаях им было отказано.

Сторона обвинения обосновала в суде те обстоятельства, с учетом которых обвиняемые должны оставаться под стражей, заявил после заседания прокурор Давид Казарашвили. «Адвокаты зафиксировали собственные позиции в связи с этим, однако эти позиции не были высказаны исходя из нововыявленных обстоятельств. Они заявляли то же, что и на предыдущих процессах. Соответственно, суд оставил в силе свое решение», - приводит слова Казарашвили «Интерпрессньюс».

Напомним, что 21 августа адвокаты пятерых несовершеннолетних обвиняемых по делу через СМИ обратились к министру юстиции Тее Цулукиани и высшему совету юстиции решить проблему, препятствующую рассмотрению дела в здании райсуда. По словам защитников, в здании суда нет элементарных условий для работы – нет столов, стульев, нет возможности подключения к электросети компьютеров, что не позволяет им полноценно работать на судебном процессе.

Примечание:

"Задержаны 12 участников акции у парламента Грузии", "Массовое отравление детей произошло в Грузии", "Тбилисский суд начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве школьника".

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