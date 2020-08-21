Отец обвиняемого в убийстве грузинского футболиста прекратил голодовку

21 августа 2020, 13:26

Тамаз Хомасуридзе счел голодовку бессмысленной, так как требование о проверке на полиграфе его сына, обвиняемого в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили, было проигнорировано. Адвокаты обвиняемых пожаловались на препятствия рассмотрения дела в суде.

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили был убит вечером 18 июня во время нападения на шоссе. Его тело нашли в русле реки Арагви после четырехдневных поисков. Смерти футболиста предшествовала драка между жителями районов Надзаладеви и Сабуртало в Тбилиси. Вечером 18 августа Тамаз Хомасуридзе объявил голодовку перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии, настаивая, что его сын непричастен к убийству футболиста. Протестующий пригрозил перейти к более радикальным мерам и покончить с собой, если его сына не проверят на полиграфе и не отстранят от дела прокурора.

По версии следствия, Шакарашвили был жестоко избит палкой, ногами, камнями, кулаками, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики еще 27 июня задержали 17 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, а еще 12 – в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили полностью разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности.

Отец одного из обвиняемых в убийстве Георгия Шакарашвили Тамаз Хомасуридзе прекратил голодовку, о которой он заявил вечером 18 августа, а также призвал прекратить голодовку своего сына. Причиной прекращения голодовки стало то, что Генпрокуратура не приняла во внимание его просьбу, информирует сегодня ИА «ИнтерпрессНьюс».

Хомасуридзе заявил, что за свой счет обеспечит прохождение сыном детектора лжи, отмечается на сайте грузинской версии радио «Свободы». Также сообщается, что еще двое обвиняемых в убийстве заявили о начале голодовки.

В Грузии не допускается использование полиграфа на допросах, так как такие показания не имеют юридической силы, ранее прокомментировал требование семьи обвиняемого член неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили. Однако, по его словам, такой допрос можно провести по требованию защитников.

На сегодняшнем заседании суд по делу приступил к допросу свидетелей, однако в начале судебного заседания сыну Хомасуридзе стало плохо из-за объявленной ранее голодовки. «Он проводит голодовку четвертый день, состояние его здоровья ухудшилось, появилось головокружение, из-за чего он не смог принять участие в заседании суда», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова его адвоката Георгий Гелхаури, озвученные им в эфире телекомпании «Мтавари архи».

По словам адвоката, суд прервал заседание, на месте несовершеннолетнему была оказана первая медицинская помощь бригадой «скорой помощи».

Сегодня же адвокаты пятерых несовершеннолетних обвиняемых по делу об убийстве Георгия Шакарашвили через СМИ обратились к министру юстиции Тее Цулукиани и высшему совету юстиции решить проблему, препятствующую рассмотрению дела в здании Цхнетского райсуда. По словам защитников, в здании суда нет элементарных условий для работы – нет столов, стульев, нет возможности подключения к электросети компьютеров, чтобы не позволяет им полноценно работать на судебном процессе.

«Суд начал рассматривать дело по существу, в деле примерно две тысячи страниц. Компьютеры мы использовать не можем, если принести все дело, то на судебном процессе нужно держать его в руках – нет столов», - заявил адвокат Ростом Кереселидзе.

Отметим, что в ночь на 19 августа следователи в присутствии адвокатов провели эксперимент на месте убийства футболиста, чтобы выяснить, можно ли за время, указанное в деле, с трассы спуститься по дороге к оврагу, убить человека и вернуться к машине.