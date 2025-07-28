Бывший депутат арестован в Грузии по обвинению в домашнем насилии

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Заключен под стражу бывший депутат парламента Грузии Эльдар Куртанидзе, обвиняемый в избиении бывшей жены. Женщина, у которой диагностированы травмы, сообщила, что ранее безрезультатно жаловалась в полицию на побои.

Как писал "Кавказский узел", соблюдение прав женщин в Грузии остается на ненадлежащем уровне, и главной проблемой в этой области остается насилие в отношении них, отметили в марте 2024 года правозащитники. В стране является проблемой насилие в отношении женщин, признала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Бывший депутат парламента и чемпион Европы по свободной борьбе Эльдар (Лука) Куртанидзе арестован по обвинению в домашнем насилии, сообщило 27 июля МВД Грузии.

"Установлено, что обвиняемый нарушил требования, предусмотренные охранным ордером, выданным судом в его отношении - вступил в контакт со своей бывшей женой и применил к ней физическое насилие", - цитирует сообщение ведомства "Грузия Online".

Расследование ведется по статьям 126 прима и 381 прима УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до 2 лет.

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Бывшая жена Куртанидзе Хатуна Макацадзе сообщила, что у нее диагностированы ушибы и лёгкое сотрясение мозга. "Это не второй, не третий, не четвёртый и не пятый случай. Каждый раз, когда я обращалась в полицию, мне говорили: раз это Эльдар Куртанидзе, давайте не будем им жертвовать и ограничимся обвинением в психологическом насилии. Надеюсь, что теперь, в ходе процесса, когда полицейские стали свидетелями этого физического насилия, они больше не будут говорить о психологическом насилии", - привело ее слова издание.

Макацадзе отметила, что суд запретил Эльдару Куртанидзе приближаться к ней в течение девяти месяцев, и этот запрет еще действует, отмечается в публикации.

Напомним, правозащитники ранее неоднократно указывали на проблемы с правами женщин в Грузии. В частности, в январе 2024 года неправительственная организация "Центр социальной справедливости" призвала власти страны защитить женщин от насилия.

Во многих регионах Кавказа насилие со стороны супруга остается основным источником угрозы для женщин. Проблема семейного насилия в этом регионе усугубляется положением женщины в обществе и семье, где жертвы традиционно избегают обращения за внешней помощью, заявили в апреле 2018 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.