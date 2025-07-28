Более 800 военных США участвуют в учениях Agile Spirit 2025 в Грузии

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Военнослужащие из США участвуют в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии, несмотря на пересмотр Вашингтоном стратегических отношений с Тбилиси. Учения на полигоне близ Тбилиси продлятся до 8 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", совместные многонациональные учения Agile Spirit ("Проворный дух") проводятся совместно "вооруженными силами Грузии и армией США в Европе и Африке раз в два года. Предыдущие учения Agile Spirit завершились в начале сентября 2023 года. Тогда о начале учений Agile Spirit 2023 объявило посольство США. Грузинская сторона не сообщала об их проведении, пытаясь как можно меньше раздражать Россию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии в двенадцатый раз. Они начались в 2011 году и до 2018 года проходили в ежегодном формате. Начиная с 2019 года эти маневры проходят раз в два года.

В учениях Agile Spirit 2025 принимают участие военнослужащие из 13 стран (Грузии, США, Турции, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы, Украины и Польши), еще два государства - Армения и Япония - участвуют в качестве наблюдателей. Учениями совместно руководят командующий Западным командованием Сил обороны Грузии, бригадный генерал Коба Григолия и полковник Уильям Кокс из Национальной гвардии США в штате Джорджия.

В 2025 году учения проводятся на двух площадках - в Грузии и Турции. В Турции они начались 21 июля, в Грузии церемония открытия состоялась 25 июля. Цель учений, которые продлятся до 8 августа - повышение боеготовности, улучшение взаимодействия и укрепление оперативных возможностей союзных и партнерских сил. "Примечательно, что Национальная гвардия армии США будет совместно руководить грузинской частью учений вместе со своими коллегами из грузинской армии, используя для этого рассчитанную на десятилетия Программу государственного партнерства", - говорится в пресс-релизе командования вооруженных сил США в Европе и Африке.

Всего в учениях задействовано более 2000 военнослужащих, в том числе более 800 военнослужащих США, а также бронетехника и авиация Сил обороны Грузии, армии США и вооруженных сил Турции. Мероприятия будут проходить в Совместном учебном и оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси, в Центре боевой подготовки и огневом полигоне Вазиани, на полигоне Норио, в Мухровани и на территории 2-й пехотной бригады в Сенаки. Также ожидается, что учения в Грузии будут включать в себя боевые стрельбы и совместную операцию с литовско-польско-украинской бригадой. Военнослужащие немецкой и румынской армии окажут поддержку вышестоящему штабу, а болгарские и молдавские солдаты примут участие в полевых учениях вместе с грузинскими войсками.

Министерство обороны Грузии, в отличие от 2023 года, также распространило пресс-релиз о начале учений. В нем говорится, что будут проведены операция командно-штабного взаимодействия, тактическое конвоирование по трассе Сенаки-Вазиани, совместные учения с боевой стрельбой, совместные мероприятия специальных операций и проверка Центра боевой подготовки (ЦБП) вооруженных сил Грузии. При этом в сообщении американской стороны подчеркивается, что участие в Agile Spirit 2025 "подчеркивает приверженность США безопасности и стабильности в Черноморском регионе" и "важность прочных альянсов и партнерских отношений в решении общих проблем безопасности".

В этом году Agile Spirit проходят на фоне продолжающегося ухудшения отношений между США и Грузией. В Тбилиси заявили, что они являются "частью более широкой серии совместных учений", хотя правительство страны в то же время сталкивается с растущими обвинениями в отходе от прозападного курса и сближении с Россией, отмечает Euronews.

"Кавказский узел" также писал, что министерство обороны США в начале июля перенесло на неопределенный срок проведение военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner), которые проходили в Грузии с 2015 года, из-за пересмотра стратегических отношений. При этом Пентагон подчеркнул, что сотрудничество с вооруженными силами Грузии не прекращается. Отмена этих учений несет большую угрозу для обороноспособности Грузии и угрожает стране изоляцией, заявила пятый президент Саломе Зурабишвили.

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