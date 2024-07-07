Зурабишвили назвала отмену военных учений угрозой для безопасности Грузии

07 июля 2024, 00:42

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Отмена военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) несет большую угрозу для обороноспособности Грузии и угрожает стране изоляцией, заявила президент Саломе Зурабишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", министерство обороны США перенесло на неопределенный срок проведение военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) в Грузии из-за пересмотра стратегических отношений. При этом Пентагон подчеркнул, что сотрудничество с вооруженными силами Грузии не прекращается. Минобороны Грузии, в свою очередь, выразило сожаление в связи с переносом учений.

Международные военные учения партнеров и стран НАТО "Достойный партнер" (Noble Partner) проходят в Грузии с 2015 года. В 2022 году в учениях приняли участие более 2400 военнослужащих из 21 страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала 6 июля отмену учений "Достойный партнер" (Noble Partner). По ее словам, это вредит стратегическому партнерству с США и несет большую угрозу для обороноспособности страны "и всего, благодаря чему по сей день строилась армия", сообщают "Новости-Грузия".

По ее мнению, отмена учений угрожает изоляцией для страны, которая оставит Грузию без партнеров. "И у нас не будет никаких ресурсов, чтобы усилить нашу армию для защиты страны", - добавила Зурабишвили.

При этом президент уточнила, что укрепление армии необходимо Грузии для защиты, а "не для того, чтобы начать какие-то воображаемые фронты", информирует "Грузия-онлайн".

Напомним, что в августе 2023 года в Грузии прошли военные учения НАТО Agile Spirit. Они начались 20 августа, но известно об этом стало лишь 23 августа из сообщения посольства США. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, Грузия не стала сообщать о проведении учений, чтобы не раздражать Россию.

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