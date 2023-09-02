Военные учения Agile Spirit 2023 завершились в Грузии

02 сентября 2023, 08:06

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В Грузии завершились ежегодные военные учения Agile Spirit 2023, в которых приняли участие около 3600 военнослужащих 21 страны-члена НАТО и партнеров.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа из сообщения посольства США стало известно, что в Грузии начались военные учения Agile Spirit ("Проворный дух"). Грузинская сторона не сообщала о проведении совместных с НАТО военных учений Agile Spirit 2023, поскольку пытается как можно меньше раздражать Россию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

1 сентября военные учения Agile Spirit 2023 официально завершились на полигоне Вазиани. На церемонии закрытия учений к участникам обратился министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Он подчеркнул важность международных учений, которые способствуют укреплению взаимной совместимости между военными. Министр поблагодарил главного стратегического партнера США за поддержку в планировании и проведении учений и поздравил участников с успешным их завершением, передал в своем эфире телеканал "Формула", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В учениях приняли участие Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония. Также в них приняли участие Многонациональная дивизия – Юго-Восток (MND-SE), Бригада Литва-Польша-Украина (Lithuanian–Polish–Ukrainian Brigade) и Многонациональный батальон военной полиции НАТО (MNMPBAT NAPO) передал Civil.ge.

Цель военных учений Agile Spirit 2023 – повысить совместимость стандартов оборонных сил Грузии и НАТО, а также подготовить грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

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