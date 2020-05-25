Условия карантина в Грузии

25 мая 2020, 08:30

В связи с пандемией коронавируса в разных странах мира введены различные ограничительные меры для населения. Какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке «Кавказского узла».

Текущая ситуация

C полуночи 23 мая в стране разрешено передвигаться в автомобилях свыше трех человек, за исключением такси, - информирует корреспондент «Кавказского узла». Разрешены все собрания и манифестации, оговоренные законом «О собраниях и манифестациях», разрешены практические и лабораторные работы в университетах и сдача экзаменов при личном присутствии с учетом рекомендаций министерства здравоохранения. Рекомендательный характер носит запрет на передвижение всех граждан свыше 70 лет. Открыты для посещений кладбища.

Разрешена любая экономическая деятельность, за исключением: обслуживания на месте посетителей ресторанов, кафе и столовых любого типа, торговля в магазинах одеждой и обувью, торговых центров и ярмарок, за исключением аграрных рынков открытого типа. Деятельность должна вестись с учетом специфики объектов, при соблюдении дистанции в два метра и ношении масок.

21 мая решено не продлевать режим чрезвычайного положения и комендантского часа. Таким образом, они прекратят действовать с 22 мая.

С 18 мая, по сообщениям корреспондента «Кавказского узла», открыты салоны красоты и эстетические центры, упразднен запрет собираться свыше трех человек. Возобновили работу несколько служб Агентства обслуживания министерства внутренних дел.

С 11 мая возобновили работу все виды производств и магазины розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы, за исключением магазинов, торгующих одеждой и обувью и моллов. Также с этого дня могут начать работу стоматологические клиники, если они будут отвечать всем установленным требованием санитарных норм, для выдачи разрешения на деятельность они пройдут проверку.

10 мая состоялось анонсированное на конец апреля открытие аграрных рынков. На следующий день столица Грузии, которая была закрыта из-за эпидемии коронавируса, открылась для въезда и выезда. Также премьер-министр Георгий Гахария заявил, что туристический сезон начнется в Грузии с 15 июня, а с 1 июля будут открыты границы для иностранных туристов.

С 5 мая начат второй этап снятия ограничений, его задействовали раньше намеченного срока – 11 мая, - информирует корреспондент «Кавказского узла». Второй этап разрешает проводить строительные работы и надзор за ними; производство строительных материалов, работы автомоек и автосервисов, но пока под запретом продажа автозапчастей. В тот же день открылись города Батуми и Кутаиси, в них можно свободно выезжать и заезжать. На въездах в Кутаиси есть блокпосты, проверяющие температуру у всех въезжающих и проводящие дезинфекцию автомобилей.

27 апреля власти Грузии осуществили первый этап снятия ограничений – возобновили передвижение частных легковых автомобилей, включая такси, продажи интернет-магазинов, службу доставки продукции любого рода и работу аграрных рынков открытого типа, если они будут удовлетворять разработанным требованиям. Кроме того, власти страны на 27 и 28 апреля отменили запрет на въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. С 29 апреля жители этих городов получили возможность выезжать на сельскохозяйственные работы по пропускам.

Как сообщает корреспондент «Кавказского узла», с 17 апреля всех обязали носить защитные маски в закрытых помещениях. На период празднования Пасхи закрыты все кладбища. До 26 апреля включительно в стране запрещено движение легковых автомобилей, не имеющих специального пропуска, выданного ранее для поездок во время действия комендантского часа.

С 15 по 25 апреля закрыты для въезда граждан, зарегистрированных в других муниципалитетах, четыре крупных города страны: Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. И наоборот – только эти граждане смогут выехать из них. Ограничения не коснутся журналистов, медработников и дипломатов, сотрудников медицинских учреждений, перевозок, связанных с ритуальными услугами, подсудимых и осужденных .

С 31 марта в стране введен комендантский час с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск) – в это время гражданам запрещено выходить на улицу без специального разрешения. В это время могут работать только аптеки .

На въездах в Гори, Поти, Зугдиди, Телави, Ахалцихе, Вани и Цагери установлены КПП для паспортной и медицинской проверки всех передвигающихся на личном транспорте. Работа общественного транспорта приостановлена.

С 20 марта на территории страны временно закрыты все торговые объекты, в том числе продовольственные рынки . К работе допускаются: аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины, склады, аграрные рынки, рынки животных, магазины по продаже удобрений, а также автозаправки. Кроме того, продолжают функционировать пекарни, скотобойни и другие предприятия по производству продуктов, холодильные продовольственные предприятия, предприятия по производству кормов для животных и дистрибьютеры кормов, ветклиники, ветаптеки, животноводческие фермы, лаборатории.

Закрыты загсы, бани, спортивные залы, пункты обмена валюты. Объектам питания разрешено работать только «на вынос». Доставка всего, кроме продуктов, еды и медицинских средств, запрещена, для онлайн-доставки бизнес должен выполнить определенные условия.

Запрещено собираться более трех человек везде, кроме магазинов и аптек, но с соблюдением общественной дистанции . Введен жесткий регламент работы для такси и легковых автомобилей: не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

По всей стране приостановлены спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. С 21 марта на казарменное положение переведены все военнослужащие.

Лицам старше 70 лет запрещено выходить из дома, кроме похода в ближайший магазин, аптеку или медучреждение. Но и всем остальным выходить из дома разрешается только в случае крайней необходимости. При этом граждане обязаны иметь при себе удостоверения личности, паспорта или водительские удостоверения .

В тюрьмах и колониях запрещены свидания, взамен увеличен лимит на телефонные разговоры. Условно осужденным до 14 апреля разрешено не являться в Бюро пробации на обязательную регистрацию. Национальный банк Грузии в течение 14 дней хранит отдельно, в специально выделенных местах, бывшие в обороте деньги, из-за возможной угрозы инфицирования коронавирусом .

В отдельных районах

С 23 мая снят карантин в Болнисском районе, за исключением сел Мушевани и Гета.

С 19 мая упразднен жесткий карантин в селах Болнисского района – Нихидури, Паризи, Цуртави, Даба Тамариси, Хидискури, Мухрана, Балахаури и Мцкнети. В этих селах продолжат действовать те же ограничения, которые введены на территории всей страны.

С 18 мая открыт Марнеульский район, граждане могут выезжать из него и заезжать.

С 15 мая закрыли на карантин два села Болнисского района – Гета и Мушевани.

12 мая упразднен жесткий карантин в селе Гвантинки Терджольского района, введенный 23 апреля.

28 апреля упразднен жесткий карантин в Лентехском районе, селе Хидискури Хашурского района и городе Вани, отныне на их территории действуют те же ограничения, что и на остальной территории страны.

С 25 апреля на жесткий карантин закрыли три села Хатисопели, Ванати и Мушевали Болнисского района, а с 26 апреля закрыли на жесткий карантин, соседний с Болнисским районом - районный центр Тетрицкаро.

23 апреля строгий карантин объявили в селе Гвантики Терджольского района, - сообщает корреспондент «Кавказского узла». С 25 апреля на жесткий карантин закрыли три села Хатисопели, Ванати и Мушевали Болнисского района, а с 26 апреля закрыли на жесткий карантин, соседний с Болнисским районом - районный центр Тетрицкаро.

12 апреля строгий карантин был объявлен в четырех селах Кобулетского района, а 13 апреля - и в селе Хидискури Хашурского муниципалитета. Особые условия карантина действуют также в Лентехском районе.

Два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин. При этом селяне не оповещены, как надо действовать в условиях жесткого карантина, сообщили местные жители. Их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны.

До карантина

Еще 28 января в связи с угрозой распространения вируса 28 января власти Грузии временно отменили прямые авиарейсы из Китая, а 23 февраля по решению правительства были приостановлены перелеты пассажиров из Ирана в Грузию и обратно. С 14 марта Грузия на 10 дней закрыла границы с Арменией и Азербайджаном. А с 20 марта прекратилось авиасообщение между Грузией и Турцией.

2 марта правительство рекомендовало местным властям отменить все массовые мероприятия, 11 марта власти Грузии на месяц, до 13 апреля, перенесли сроки весеннего призыва и до 1 апреля продлили каникулы в учебных заведениях.

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