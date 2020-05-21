Правительство Грузии объявило об отмене чрезвычайного положения

21 мая 2020, 13:38

Режим чрезвычайного положения, который заканчивается в Грузии сегодня, решено не продлевать, заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария. Число зараженных в стране достигло 721, из них 77 пациентов лечатся в двух тбилисских клиниках, рассказали врачи.

Как писал "Кавказский узел", режим чрезвычайного положения действует в Грузии с 21 марта. 21 апреля он был продлен на месяц, до 22 мая.

20 мая в Грузии за сутки было зафиксировано шесть случаев инфицирования, и общее число зараженных достигло 713. С начала пандемии в стране выздоровели 475 человек, умерли от коронавируса 12. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на Южном Кавказе, а о динамике распространения вируса можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Правительство Грузии решило не продлевать режим чрезвычайного положения и комендантского часа, объявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария на заседании кабмина. "Однако вирус никуда не делся, и мы все должны понимать, что [...] необходимость соблюдать социальную дистанцию и требования медицинских работников становится еще более важной", - сказал Георгий Гахария в эфире "Общественного вещателя", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По данным правительственного сайта stopcov.ge, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии за сутки выросло на восемь и достигло сегодня 721. Как следует из публикации, 485 инфицированных уже выздоровели, в режиме карантина находятся 3519 человек, умерших по-прежнему 12, передал корреспондент "Кавказского узла".

Врачи рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

В тбилисской клинике инфекционных болезней лечатся 36 пациентов с коронавирусом, сообщила в эфире "Общественного вещателя" медицинский директор клиники Марина Эзугбая.

"Вчера (20 мая) к нам поступили 11 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Восемь из 11 заболевших жили в селе Мушавани Болнисского района. [...] Из этих восьми новых случаев два серьезных, с клинически тяжелой картиной. Сегодня будет проведено обширное исследование, а окончательные данные будут представлены позже. Возрастной диапазон различается. Есть и пожилые люди, и люди среднего возраста", - сказала Марина Эзугбая, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". При этом врач не уточнила, у скольких из этих 11 пациентов вирус подтвердился за последние сутки.

В клинику имени Бочоришвили сегодня поступили два новых пациента, у которых подтвердился COVID-19. Это граждане Армении, мать и ребенок, госпитализированные из зоны карантина, сообщила в эфире "Общественного вещателя" председатель наблюдательного совета клиники Маки Сологашвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Всего в клинике, по словам Маки Сологашвили, 41 пациент с коронавирусом, состояние одного из них тяжелое, три пациента выздоровели. У детей осложнений в клинике не наблюдалось, они переносят болезнь легко, подчеркнула Сологашвили. "У нас не было никаких осложнений у детей, я заявляю во всех выступлениях, что у детей очень легкий процесс", - сказала она.

По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, к 20 мая в Грузии были обследованы на вирус 42 408 человек. "В целом в стране проведено до 45 000 тестов, из которых около 3000 являются повторными тестами при выписке людей. По протоколу тестирование должно проводиться дважды: за 24 часа до выписки из больницы, а также на 13-14-й день после карантина. Что касается выздоровления - в стране излечились 475 человек. Это 67% от числа инфицированных, что, в принципе, является хорошим показателем. К сожалению, у нас 12 смертей. Это 1,68 процента", - сказал 20 мая Гамкрелидзе в эфире "Общественного вещателя", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, власти Грузии с 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. План по снятию ограничений включает шесть этапов. При этом анонсированное на конец апреля открытие аграрных рынков в стране состоялось только 10 мая. С 18 мая власти Грузии разрешили предпринимателям возобновить работу салонов красоты и эстетических центров, а жителям позволили собираться группами до трех человек.

Новости о распространении COVID-19 на Южном Кавказе и юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".