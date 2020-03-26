Жители закрытых на карантин районов Грузии столкнулись с социальными проблемами

26 марта 2020, 15:33

Селяне Марнеульского и Болнисского районов не оповещены, как надо действовать в условиях жесткого карантина, сообщили местные жители. Их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны.

Как сообщал "Кавказский узел", два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин. 16 неправительственных организаций призвали власти дублировать информацию о коронавирусе на азербайджанском и армянском языках, поскольку большая часть жителей регионов Квемо Картли и Самцхе Джавахети не знает грузинского.

По данным правительственного сайта о ситуации с коронавирусом, в Грузии на 26 марта зарегистрировано 77 случаев заражения. В карантине находятся 4346 человек, в стационаре – 247. Излечились от инфекции десять человек, скончавшихся нет.

Жители Марнеули начали подчиняться установленным правилам и теперь редко выходят на улицу - только чтобы купить продукты или медикаменты. Однако многие жители сел Марнеульского района до сих пор остаются в информационном вакууме, заявил 25 марта местный житель, преподаватель Тбилисского государственного университета Георгий Мумладзе.

"Ко мне обратились жители нескольких сел. Они говорят о том, что к ним никто не приходил, чтобы сообщить о происходящем, а по телевидению нет полной информации", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Мумладзе, сказанные в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

По его словам, села района один раз объехал автомобиль, из динамиков которого доносилась информация о введенном карантине. Однако люди не знают, как именно им надо действовать, подчеркнул Мумладзе. В аптеках Марнеули появились хирургические маски, но по завышенной цене в 1,5 лари (50 центов), что в 15 раз больше обычной цены, заявил Георгий Мумладзе.

Население в зоне карантина не было оповещено об опасности коронавируса, так как новости о Грузии на азербайджанском языке транслируются по ТВ раз в день. Многие местные жители из-за дефицита информации считают его обычным гриппом, а некоторые вообще сомневаются в его существовании. Распространению инфекции способствует и местная традиция проводить многолюдные свадьбы и похороны, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "На карантине: как выживают азербайджанцы в Грузии".

Жителям сел не предоставили информации о правилах поведения в период карантина, подтвердил житель Болнисского района Георгий Олкиев. "Жителям сел сообщили, что район закрыт на карантин и им не сказали, что им делать", - сказал он. При этом людей беспокоит, что запас их продуктов заканчивается, а денег на его пополнение нет. "Для местных жителей сейчас большая проблема заплатить за коммунальные услуги. Перед ними задача – или заплатить за коммунальные услуги, или купить на эти деньги продукты", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Олкиева, сказанные в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Молодежь Марнеули, владеющая грузинским языком и имеющая доступ к интернету, сообщает местным жителям о ситуации, рекомендациях по превенции распространения коронавируса и о том, что во время карантина необходимо находится дома, отметил житель Марнеули Илькин Хусейнов. "Информация о коронавирусе на азербайджанском языке появилась только в последние дни", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, в регионе Квемо Картли 41,8% населения - этнические азербайджанцы, 5,1% - армяне. Доля сельского населения составляет 57,7%. В Марнеульском районе проживает 87% азербайджанцев, в Болнисском - 63,4% азербайджанцев и 5% армян.

Жителей Марнеульского района запоздало начали информировать о коронавирусе на азербайджанском языке, всего за три дня до объявления карантина, указала руководитель Марнеульской неправительственной организации "Союз азербайджанских женщин" Лейла Сулейманова. "Это стало причиной того, что люди, особенно сельские жители, не восприняли всерьез информацию про инфекцию, сочтя ее за простую панику. Часть жителей Марнеули и сейчас считает, что карантин объявлен необоснованно. Часть после объявления карантина серьезнее отнеслась к опасности заражения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сулейманова также рассказала, что у двоих жителей Марнеули возникли проблемы с лечением в Тбилиси. "Одного больного онкологией, которого хотели перевезти на лечение в Тбилиси, на пропускном пункте отказались пропускать из-за карантина. Второго, после объявления карантина, отказалась оперировать в Тбилиси, узнав, что он из Марнеули", - сообщила глава союза.

Врачи обходят квартиры и на месте осматривают людей, в случае необходимости оказывая медицинскую помощь, добавила Лейла Сулейманова.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Власти развернули в зоне карантина два госпиталя

Марнеульский и Болнисский районы региона Квемо Картли четвертый день закрыты на карантин. Установлены 90 человек, контактировавших с пожилой жительницей Марнеульского района, у которой подтвержден коронавирус, сообщил Национальный центр по контролю за заболеваниями. При этом специалисты уверены, что эта женщина общалась с более чем двумя сотнями человек.

Въезды и выезды в оба района контролируют сотрудники министерства внутренних дел и войска. В обоих районах развернуты полевые госпитали на 100 человек каждый. Туда помещают всех местных жителей с повышенной температурой. Первую медицинскую помощь в госпиталях оказывают военные врачи, передал корреспондент "Кавказского узла".

К проверке состояния здоровья местных жителей подключены добровольцы, указал губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили. Он отметил, что в местные аптеки увеличены поставки медикаментов. "Для приема пациентов полевые госпитали оснащены соответствующим инвентарем, но на данном этапе в нем нет необходимости", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение губернатора, распространенное пресс-службой администрации Квемо Картли.

В сообщении также говорится, что в карантинных районах распространяются листовки на азербайджанском и армянском языках.

О том, что представляет собой COVID-2019 и как обстоит ситуация в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".