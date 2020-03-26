На карантине: как выживают азербайджанцы в Грузии

Два района грузинского региона Квемо Картли стали очагом риска по распространению коронавируса и взяты на жесткий карантин. Регион компактно населен азербайджанцами, многие из которых не знают грузинского языка. Что предпринимают власти, чего боятся местные жители, почему студенты не могут удаленно слушать лекции и как языковой барьер мешает соблюдать социальную дистанцию, выяснил для "Кавказского узла" исследователь Фонда Рондели Александр Квахадзе.

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Марнеульский и Болнисский районы грузинского региона Квемо Картли закрыты с 23 марта на жесткий карантин по коронавирусу. Решение о повышенных мерах борьбы с COVID-19 принято после того, как вирус был диагностирован у 62-летней жительницы Марнеули, контактировавшей со своей сестрой, которая до этого посещала Азербайджан. Несмотря на высокую температуру, заболевшая коронавирусом жительница Марнеули контактировала с большим количеством людей - эпидемиологи выявили более 80 контактировавших, предупредив, что эта цифра - не предел.

Четыре члена семьи заболевшей уже госпитализированы, и у них тоже обнаружен коронавирус. На карантин взята вся больница Geo Hospital, где несколько дней проходила лечение заболевшая до постановки ей диагноза коронавируса. Сейчас она в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания.

В этих местах живут преимущественно этнические азербайджанцы. По данным переписи населения Грузии 2014 года, в Марнеульском муниципалитете живут 104 300 человек, в том числе 83,77% азербайджанцев, 8,58% грузин и 6,99% армян. В Болнисском муниципалитете - 53 590 человек, из которых 63,38% - азербайджанцы, 30,91% - грузины и 5,02% - армяне . Через регион проходят магистрали, связывающие Грузию с Арменией и Азербайджаном.

Из-за карантина ограничены въезд в регион и выезд из него. Въезд разрешается только медикам и оптовым продавцам продуктов питания. Все центральные и объездные дороги, связывающие регион с остальной Грузией, перекрыты и контролируются военными. Запрет не касается транзита грузов.

Закрыты для гражданского передвижения пограничные пункты в Садахло (грузино-армянская граница) и Красный Мост (грузино-азербайджанская граница). Вход на территорию Грузии разрешен только гражданам Грузии, которые по прибытии в свою страну будут помещены на карантин. Специальные карантинные помещения построены около этих пропускных пунктов.

В самом регионе закрыто все, кроме продуктовых магазинов, точек торговли медикаментами и объекты критически необходимой населению инфраструктуры. В Марнеули и Болниси большинство организаций перешли на дистанционную работу. Обработка земель и другие весенние сельскохозяйственные работы будут проводиться под контролем представителей минздрава. Мэр Марнеули Заур Даргалы активно призывает жителей своего региона оставаться дома и держать социальную дистанцию Жители отдаленных от Марнеули и Болниси высокогорных сел региона опасаются дефицита продовольствия и медикаментов.

Строгий карантин сразу отразился на экономике региона, где одна из главных отраслей - торговля. Город Марнеули фактически является экономическим центром для Марнеульского, Болнисского, Дманисского и Тетри-Цкарского районов. Закрытый из-за карантина марнеульский базар - один из центральных торговых центров всего региона Квемо Картли.

"Жизнь тут просто остановилась, - рассказал "Кавказскому узлу" житель села Кызыладжло Полад Аскеров, который много лет занимается торговлей. - Тут многие торгуют, и многие взяли кредиты. А теперь все остановилось. Это еще больше усложнит экономическое положение местных".

В Марнеули сейчас мало кого можно увидеть на улице, рассказывает Агиль Мустафаев, лидер оппозиционного "Единого Национального Движения" в регионе. Базары и кафе закрыты. Люди стоят только в очередях за продуктами или медикаментами. В городе дефицит антисептиков и медицинских масок: пока власти заняты поиском очагов инфекции, активисты оппозиционных партий привезли и раздают населению необходимые профилактические средства.

Опустел не только Марнеули, но и близлежащие села. Например, село Алгети. Самира Байрамова, местная жительница, говорит, что улицы села опустели, а маршрутки, которые связывали село и районный центр, отменены, так что люди не могут выехать из села.

Жители региона, по ее словам, не имеют достаточной информации о новом вирусе. Многие считают коронавирус обычным гриппом, а некоторые вообще сомневаются в его существовании. «Вот мой дядя пришел к нам вечером и говорит, что коронавирус - это "игра американцев, которые хотят убить население". Я говорю, что это не так, но он не верит", - жалуется Самира.

Проблемой для населения региона стал и языковой барьер, так как многие из живущих там азербайджанцев не владеют грузинским языком. В связи с этим молодежная платформа местных азербайджанцев «Салам» начала в социальной сети кампанию "Оставайся дома". Они записывают видеоролики на азербайджанском языке, в которых призывают население не выходить из дома. "Наша община недооценивает риск коронавируса. Чтобы как можно больше людей узнало об этой опасности, мы начинаем эту кампанию", - рассказал один из лидеров «Салама» Эльнур Алисой.

Карантин сказывается не только на экономике, но и на образовании. Студенты из региона, которые учились в университетах Тбилиси и сейчас переведены на дистанционное обучение, столкнулись с проблемой низкого качества интернет-связи, не позволяющего слушать лекции удаленно. «Я живу в высокогорном селе Дарбази. У нас плохой интернет, и из-за этого не могу нормально слушать лекции по компьютеру», - рассказал студент университета, житель Болнисского муниципалитета Нашир Ордуханов. По его словам, такая проблема есть и у многих других студентов в регионе.

Ограничения коснулось и религиозной сферы. Еще до объявления региона карантинной зоной в Марнеульском и Болнисском муниципалитете были отменены традиционные для азербайджанцев праздничные мероприятия в Новруз Байрам.

Лидеры местной шиитской общины отменили пятничные молитвы и призвали население молиться дома. В самой мечети Имама Али в Марнеули была проведена дезинфекция. Ограничение ввела также Марнеульская и Худжабская епархия Грузинской православной церкви. Священники будут молиться в храме, а прихожане - дома.

Недостаточная информированность населения о коронавирусе - не единственный фактор, повышающий риск его распространения в Квемо Картли. Другой фактор - культурные традиции местного населения. В первую очередь, многолюдные похороны или свадьбы.

Хотя все свадебные салоны в регионе закрыты, властям сложно убедить местное население соблюдать социальную дистанцию во время траурных мероприятий. В попытке предотвратить бесконтрольное распространение вируса жителям Марнеульского и Болнисского районов массово измеряют температуру. Власти не исключают и перспективы массового тестирования на коронавирус.

Вместе с тем, по сравнению другими странами, в Грузии распространение коронавируса пока не стало столь уж безудержным и массовым. И власти страны убеждают, что ситуация контролируемая. Несмотря на это, грузинские эпидемиологи предполагают, что в ближайшие недели число инфицированных с большой вероятностью вырастет, так как существует риск появления новых очагов.

Опасаясь вспышек эпидемии, подобных итальянской, на территории всей Грузии власти ввели чрезвычайное положение сроком до 21 апреля. Помогут ли жесткие меры контроля в Марнеульском и Болнисском муниципалитетах снижению распространения заболевания, покажет динамика новых случаев заражения в ближайшие недели. Пока ясно лишь то, что пандемия COVID-19 нанесет мощнейший удар по экономике Грузии, - особенно регионов, которые находятся в режиме карантина.