Коронавирус подтвержден у четырех жителей Грузии

25 марта 2020, 01:42

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 70, девять человек выздоровели. Для выявления инфекции у жителей Марнеули на ранних стадиях будут применяться экспресс-тесты, сообщила министр здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", утром 24 марта в Грузии число пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 66 человек, стационарное лечение проходят 235 человек, на карантине содержится 3320, сообщило правительство.

Число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 70 человек, 4055 находятся в карантине, 252 остаются в больнице, сообщается 24 марта на правительственном сайта по мониторингу ситуации с коронавирусом в Грузии Stopcov.ge.

Еще один пациент покинул больницу, общее число выздоровевших составило девять человек, сообщила в эфире "Рустави 2" медицинский директор учреждения Марина Эзугбая.

Трое новых пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в Марнеули, их состояние удовлетворительное, один новый пациент с коронавирусом находится в Тбилисской инфекционной больнице, сообщила Эзугбая. По ее словам, всего в больнице на лечении находятся 33 пациента, состояние троих является тяжелым.

Прием заявлений на проведение тестов на наличие коронавируса был временно прекращен, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфекционной больницы в Тбилиси. "Если есть симптомы, то [пациенту] следует ложиться в стационар и ему проведут анализ. Однако если человек хочет просто провериться, без симптомов, то анализ проведен не будет. Но с завтрашнего дня (25 марта) тесты будут завезены и после этого мы сможем проводить анализ не только для тех, кто находится в стационаре", - сказал он.

Тесты для проверки на наличие коронавируса привезут в Грузию из Китая, приводит слова министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе "Грузия- онлайн". По словам министра, это будут экспресс-тесты двух типов - обычный, который диагностирует вирус после восьмисуточного его пребывания в организме, и тот, который дает результаты на второй день попадания вируса в организм. "Второй тест - это быстрый тест, который идентифицирует присутствие вируса в организме в первый и второй дни... Его будут использовать там, где мы считаем, что существует риск эпидемического взрыва, в первую очередь, в Марнеули", - сказала Тикарадзе. По ее словам, быстрое тестирование даст возможность сдержать распространение вируса.

Диагностика населения новой партией тестов будет начата 25 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замруководителя Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

"Мы ожидаем достаточное количество тестов, чтобы провести корректное исследование жителей Грузии, выявить всех больных и провести профилактические мероприятия против распространения болезни", - сказал он. Обследования пациентов будут проводиться в представительствах лаборатории Лугара, в лаборатории инфекционной больницы №1, а также в частной клинике в Тбилиси. Сегодня пока не стоит вопрос о необходимости тестирования всего населения Грузии, отметил он.

Решение тестировать жителей Марнеули правильное, поскольку в муниципалитете оказались заблокированы порядка 120 тысяч жителей, которые ведут активную сельскохозяйственную деятельность, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО "Союз молодых азербайджанцев Грузии" Лейла Мамедова. "Быстрое тестирование и выявление зараженных необходимо. Если карантин продлится долгое время, региону грозит экономический упадок, многие предприниматели разорятся", - считает она.

В ближайшие две недели власти прогнозируют увеличение числа зараженных коронавирусом, поскольку инфекция уже стала распространяться внутри страны, и настоятельно рекомендуют населению не выходить на улицы без крайней необходимости. "Если мы будем придерживаться всех указаний... мы сможем лучше перенести эпидемическую вспышку", - заявила журналистам Тикарадзе.

"У нас есть резерв койко-мест в нескольких больницах, есть более 1900 аппаратов искусственной вентиляции легких. Хотя пока ни один аппарат не потребовался для лечения. И самое главное – у нас нет ни одного смертельного случая", - сказал Имнадзе.

Главная забота врачей – предотвратить массовую вспышку, чтобы на каждого больного хватило мест, врачей и медикаментов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" инфекционист больницы "Мзера" Ираклий Хмаладзе.

21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. С 23 марта закрыты на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский. Власти запретили собираться в одном закрытом помещении группами более 10 человек, а также призвали соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр. С 24 марта в Грузии введен запрет на передвижение между городами автобусов и пассажирских поездов. Власти Грузии и Азербайджана продлили до 20 апреля закрытие границы между странами, ограничения не коснулись грузового транспорта, сообщил кабмин Азербайджана. Новости о распространении новой инфекции собраны на "Кавказском узле" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".