Люди в медицинских масках. Фото REUTERS/Ciro De Luca

24 марта 2020, 12:58

Количество пациентов с коронавирусом возросло в Грузии до 66 человек

В Грузии число пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 66 человек, стационарное лечение проходят 235 человек, на карантине содержится 3320, сообщило правительство.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии с 24 марта ввели запрет на пассажирское сообщение между городами страны. Ограничения призваны воспрепятствовать быстрому распространению коронавируса.

По данным правительственного сайта Stopcov.ge по мониторингу ситуации с коронавирусом в Грузии, число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 66 человек, выздоровевших восемь, на карантине содержится 3320, на стационарном лечении остаются 235 пациентов.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. В тот же день парламент утвердил введение чрезвычайного положения , говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Соблюдать рекомендации по предосторожности призвала население омбудсмен Грузии Нино Ломжария. Она обратилась к жителям Болниси и Марнеули с призывом соблюдать порядок. "Конечно, в Марнеули и Болниси всеобщий карантин не означает, что никто не может выйти из дома. Граждане, конечно, могут передвигаться, но только для необходимых нужд. В других случаях мы все должны оставаться дома", – сказала 23 марта в ходе видео-трансляции на своей странице в Facebook Нино Ломжария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал, что два района в регионе Квемо Картли – Марнеульский и Болнисский были закрыты на жесткий карантин, после того, как 22 марта у 62-летней жительницы Марнеульского района выявили коронавирус. Жителям разрешено выходить из дома только за продуктами, лекарствами и медпомощью. В населенных пунктах приостановлена работа коммерческих точек, ограничение не распространяется на аптеки и продуктовые магазины, дистрибьюторы, которые пополняют запасы товаров в закрытых муниципалитетах, проходят строгий контроль, передал 24 марта грузинский телеканал "Рустави-2".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Введение ЧП в Грузии поставило церковь в затруднительное положение", "Жители Гальского района попали в безвыходную ситуацию из-за карантина", "95 жителей Грузии попросили об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 марта 2020, 13:22

24 марта 2020, 13:11

24 марта 2020, 12:04

24 марта 2020, 11:10

24 марта 2020, 10:11

  • Кубанские санатории закрылись для детей

    В Краснодарском крае власти до 1 мая приостановили прием детей в санатории в связи с действием в регионе режима повышенной готовности, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи