Количество пациентов с коронавирусом возросло в Грузии до 66 человек

24 марта 2020, 12:58

В Грузии число пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 66 человек, стационарное лечение проходят 235 человек, на карантине содержится 3320, сообщило правительство.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии с 24 марта ввели запрет на пассажирское сообщение между городами страны. Ограничения призваны воспрепятствовать быстрому распространению коронавируса.

По данным правительственного сайта Stopcov.ge по мониторингу ситуации с коронавирусом в Грузии, число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 66 человек, выздоровевших восемь, на карантине содержится 3320, на стационарном лечении остаются 235 пациентов.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. В тот же день парламент утвердил введение чрезвычайного положения , говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Соблюдать рекомендации по предосторожности призвала население омбудсмен Грузии Нино Ломжария. Она обратилась к жителям Болниси и Марнеули с призывом соблюдать порядок. "Конечно, в Марнеули и Болниси всеобщий карантин не означает, что никто не может выйти из дома. Граждане, конечно, могут передвигаться, но только для необходимых нужд. В других случаях мы все должны оставаться дома", – сказала 23 марта в ходе видео-трансляции на своей странице в Facebook Нино Ломжария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал, что два района в регионе Квемо Картли – Марнеульский и Болнисский были закрыты на жесткий карантин, после того, как 22 марта у 62-летней жительницы Марнеульского района выявили коронавирус. Жителям разрешено выходить из дома только за продуктами, лекарствами и медпомощью. В населенных пунктах приостановлена работа коммерческих точек, ограничение не распространяется на аптеки и продуктовые магазины, дистрибьюторы, которые пополняют запасы товаров в закрытых муниципалитетах, проходят строгий контроль, передал 24 марта грузинский телеканал "Рустави-2".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".