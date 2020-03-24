Люди в медицинских масках. Фото REUTERS/Maxim Shemetov

24 марта 2020, 08:52

Пассажирское сообщение между городами Грузии запрещено из-за коронавируса

Грузинские власти в связи с угрозой распространения коронавируса с сегодняшнего дня ввели на передвижение между городами автобусов и пассажирских поездов.

Как информировал "Кавказский узел", по данным на 23 марта число пациентов в Грузии с коронавирусом достигло 61. Власти запретили собираться в одном закрытом помещении группами более 10 человек, а также призвали соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр.

21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. С 23 марта закрыты на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский. С 28 января власти Грузии временно отменили прямые авиарейсы из Китая, 23 февраля - перелеты пассажиров из Ирана в Грузию и обратно, а с 20 марта - авиасообщение между Грузией и Турцией. Также введены ограничения на сухопутной границе Грузии с Турцией, Арменией и Азербайджаном, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С сегодняшнего дня по решению грузинских властей в стране запрещено движение всего междугородного общественного транспорта, включая перевозки пассажиров по железной дороге. Ограничения призваны воспрепятствовать быстрому распространению коронавируса на территории Грузии, пишет со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Ираклия Чиковани "Интерфакс".

Сроки действия новой меры не уточняются.

Ограничения не распространяются на легковые автомобили и внутригородской общественный транспорт, а также не затрагивают грузовые перевозки, в том числе по железной дороге, уточняют "Новости-Грузия".

Ввиду прекращения пассажирских перевозок жители смогут добраться из одного города в другой только на личном транспорте, отмечает "Sputnik-Грузия".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ритуал причастия стал угрозой массового заражения верующих в Грузии", "Оппозиция призвала власти Грузии помочь жителям пережить кризис", "Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 марта 2020, 10:11

  • Кубанские санатории закрылись для детей

    В Краснодарском крае власти до 1 мая приостановили прием детей в санатории в связи с действием в регионе режима повышенной готовности, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

24 марта 2020, 09:15

24 марта 2020, 08:19

24 марта 2020, 07:36

24 марта 2020, 06:43

  • Грузия открыла транзит для армянских грузоперевозчиков

    Грузинские власти открыли транзит для армянских грузоперевозчиков после того, как три дня пересечение границы в сторону Грузии для грузового транспорта было закрыто. В результате со стороны Армении скопилось не менее 130 автомобилей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи