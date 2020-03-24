Пассажирское сообщение между городами Грузии запрещено из-за коронавируса

24 марта 2020, 08:52

Грузинские власти в связи с угрозой распространения коронавируса с сегодняшнего дня ввели на передвижение между городами автобусов и пассажирских поездов.

Как информировал "Кавказский узел", по данным на 23 марта число пациентов в Грузии с коронавирусом достигло 61. Власти запретили собираться в одном закрытом помещении группами более 10 человек, а также призвали соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр.

21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. С 23 марта закрыты на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский. С 28 января власти Грузии временно отменили прямые авиарейсы из Китая, 23 февраля - перелеты пассажиров из Ирана в Грузию и обратно, а с 20 марта - авиасообщение между Грузией и Турцией. Также введены ограничения на сухопутной границе Грузии с Турцией, Арменией и Азербайджаном, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С сегодняшнего дня по решению грузинских властей в стране запрещено движение всего междугородного общественного транспорта, включая перевозки пассажиров по железной дороге. Ограничения призваны воспрепятствовать быстрому распространению коронавируса на территории Грузии, пишет со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Ираклия Чиковани "Интерфакс".



Сроки действия новой меры не уточняются.

Ограничения не распространяются на легковые автомобили и внутригородской общественный транспорт, а также не затрагивают грузовые перевозки, в том числе по железной дороге, уточняют "Новости-Грузия".

Ввиду прекращения пассажирских перевозок жители смогут добраться из одного города в другой только на личном транспорте, отмечает "Sputnik-Грузия".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".