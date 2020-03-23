23 марта 2020, 20:00
Число пациентов с коронавирусом в Грузии достигло 61
Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии. Установлены 90 человек, контактировавших с заразившимся в Марнеули, в городе развернут полевой госпиталь.
Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта в стране было зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом. В режиме карантина находились 2956 человек, в стационаре - 291 пациент. Общее число выздоровевших достигло восьми.
21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Документ передан на утверждение в парламент. С сегодняшнего дня закрыты на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Число зараженных увеличилось до 61, выздоровевших по-прежнему восемь. В режиме карантина остаются 3320 человек, 235 находятся в больнице, перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию правительственного сайта о коронавирусной инфекции.
Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии развернула в заблокированном Марнеули полевой госпиталь. Персонал, контактирующий с пациентами, будет проходить усиленную дезинфекцию.
Мероприятия по противодействию коронавирусу должны быть усилены, убежден глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. "В основном пиковый период начинается на шестую-восьмую неделю после подтверждения первого случая. 26 февраля мы подтвердили первый в Грузии положительный случай. Соответственно, у нас с момента первого случая подтверждения коронавируса позавчера истекла третья неделя", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе.
Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".
Советник премьер-министра по экономическим вопросам Бека Лилуашвили встретилась сегодня в здании правительственной администрации с представителями бизнеса. Представитель TBC Bank после встречи сообщил в эфире "Рустави 2", что банки страны продолжат оказывать свои услуги в полном объеме. "Цель встречи состояла в том, чтобы обсудить текущую ситуацию с бизнес-сектором. Банковский и финансовый сектор должен продолжать работать непрерывно. Мы подтвердили на встрече, что все банковские услуги предоставляются на постоянной основе", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова заместителя генерального директора TBC Bank Георгия Тхелидзе.
Власти Грузии объявили о введении чрезвычайного положения, ряд норм которого задействовали ранее. На этом этапе пока не идет речь об ужесточении норм и введении комендантского часа, но власти запретили собираться в одном закрытом помещении группами более 10 человек. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр. На нарушение режима введены штрафы, при повторном нарушении – уголовная ответственность.
Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Галина Готуа, Инна Кукуджанова; источник: корреспонденты "Кавказского узла"