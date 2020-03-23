Число пациентов с коронавирусом в Грузии достигло 61

23 марта 2020, 20:00

Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии. Установлены 90 человек, контактировавших с заразившимся в Марнеули, в городе развернут полевой госпиталь.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта в стране было зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом. В режиме карантина находились 2956 человек, в стационаре - 291 пациент. Общее число выздоровевших достигло восьми.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Документ передан на утверждение в парламент. С сегодняшнего дня закрыты на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число зараженных увеличилось до 61, выздоровевших по-прежнему восемь. В режиме карантина остаются 3320 человек, 235 находятся в больнице, перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию правительственного сайта о коронавирусной инфекции.

После заражения жительницы Марнеули 22 марта можно говорить о том, что вирус стал передаваться внутри страны, отметил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он отметил, что инфицирование человека в Марнеули произошло на поминках, где присутствовали несколько десятков человек - жители двух районов Грузии и гости из-за границы. "Эпидемиологи установили 90 лиц, имевших контакт [с ним]", - сообщил премьер, охарактеризовав ситуацию как сложную.