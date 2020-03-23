Медицинские работники в защитной одежде. Бельгия, март 2020 г. Фото: REUTERS/Yves Herman

23 марта 2020, 20:00

Число пациентов с коронавирусом в Грузии достигло 61

Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии. Установлены 90 человек, контактировавших с заразившимся в Марнеули, в городе развернут полевой госпиталь.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта в стране было зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом. В режиме карантина находились 2956 человек, в стационаре - 291 пациент. Общее число выздоровевших достигло восьми.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Документ передан на утверждение в парламент. С сегодняшнего дня закрыты на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число зараженных увеличилось до 61, выздоровевших по-прежнему восемь. В режиме карантина остаются 3320 человек, 235 находятся в больнице, перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию правительственного сайта о коронавирусной инфекции.

После заражения жительницы Марнеули 22 марта можно говорить о том, что вирус стал передаваться внутри страны, отметил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он отметил, что инфицирование человека в Марнеули произошло на поминках, где присутствовали несколько десятков человек - жители двух районов Грузии и гости из-за границы. "Эпидемиологи установили 90 лиц, имевших контакт [с ним]", - сообщил премьер, охарактеризовав ситуацию как сложную.

Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии развернула в заблокированном Марнеули полевой госпиталь. Персонал, контактирующий с пациентами, будет проходить усиленную дезинфекцию.

Мероприятия по противодействию коронавирусу должны быть усилены, убежден глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. "В основном пиковый период начинается на шестую-восьмую неделю после подтверждения первого случая. 26 февраля мы подтвердили первый в Грузии положительный случай. Соответственно, у нас с момента первого случая подтверждения коронавируса позавчера истекла третья неделя", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Бека Лилуашвили встретилась сегодня в здании правительственной администрации с представителями бизнеса. Представитель TBC Bank после встречи сообщил в эфире "Рустави 2", что банки страны продолжат оказывать свои услуги в полном объеме. "Цель встречи состояла в том, чтобы обсудить текущую ситуацию с бизнес-сектором. Банковский и финансовый сектор должен продолжать работать непрерывно. Мы подтвердили на встрече, что все банковские услуги предоставляются на постоянной основе", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова заместителя генерального директора TBC Bank Георгия Тхелидзе.

Власти Грузии объявили о введении чрезвычайного положения, ряд норм которого задействовали ранее. На этом этапе пока не идет речь об ужесточении норм и введении комендантского часа, но власти запретили собираться в одном закрытом помещении группами более 10 человек. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр. На нарушение режима введены штрафы, при повторном нарушении – уголовная ответственность.

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Введение ЧП в Грузии поставило церковь в затруднительное положение", "Махачкалинка пожаловалась на безразличие врачей к угрозе коронавируса", "Жители Дагестана заметили рост спроса на продукты в связи с коронавирусом".

Автор: Галина Готуа, Инна Кукуджанова; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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