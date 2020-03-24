24 марта 2020, 09:15

Азербайджан продлил на месяц запрет на пересечение границы с Грузией

Для предотвращения распространения инфекции коронавируса власти Грузии и Азербайджана продлили до 20 апреля закрытие границы между странами, которое было введено 13 марта сроком на десять дней. Границу может пересекать только грузовой транспорт, сообщил Кабмин Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане объявил особый карантинный режим, жителям республики старше 65 лет запрещено выходить из дома с 24 марта по 20 апреля, въезд в Бакинскую агломерацию и выезд из нее перекрыты.

Власти Азербайджана приняли решение о закрытии границы с Грузией 13 марта. Срок ограничения продлен до 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса и для обеспечения безопасности здоровья граждан обеих стран, для грузовых перевозок будет создан специальный транзитный коридор, сообщило 23 марта агенство "АПА" со ссылкой на пресс-службу правительства Азербайджана.

К вечеру 23 марта в Азербайджане зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено семь новых пациентов, всего от болезни в стране излечились десять человек, один скончался. На лечении остается 61 зараженный, один из которых гражданин России, передало 23 марта РИА "Новости".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции собираются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса", "77 человек помещены на карантин из-за коронавируса в Сочи", "Сочинцы назвали полумерами ограничения из-за коронавируса".

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