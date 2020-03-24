В зону карантина в Грузии введены военные и полиция

24 марта 2020, 07:36

Введение карантина в Марнеульском и Болнисском районах вызвало падение заработков, однако проблем с продуктами питания пока нет, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин после того, как 22 марта у 62-летней жительницы Марнеульского района выявили коронавирус, сообщил на чрезвычайном брифинге, прошедшем в ночь на 23 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. В тот же день парламент утвердил введение чрезвычайного положения, сказано в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После закрытия двух регионов - Марнеульского и Болнисского - эпидемиологи пытаются остановить распространение инфекции. В Марнеульском районе проживает около 130 тысяч человек, а в Болнисском - около 80 тысяч человек. В зону карантина 23 марта введены военные и полиция, прибыли грузовики с палатками и спецтехникой. На въездах и выездах из района установлены пропускные пункты, сообщило в тот же день издание "Грузия Online".

Жителям этих районов запрещено покидать территорию в течение двух недель. Медработники планируют посетить каждую семью и проверить их состояние здоровья. В случае обнаружения у местных жителей высокой температуры их доставят в лечебное учреждение. Все граждане, желающие попасть в эти районы, проходят медицинскую проверку. На территорию могут попасть лишь те лица, которые там прописаны, но потом в течение двух недель они не имеют права покинуть эти районы. Въезжающие в зону карантина автомобили обрабатывают специальным раствором.

"Перемещение на основных дорогах контролируется 12-тью контрольно-пропускными пунктами. Контролируются и второстепенные дороги, где размещены мобильные посты. Карантинные условия предполагают ограничение как въезда в Марнеульский и Болнисский муниципалитеты, так и выезда из них", - цитирует сообщение МВД Грузии издание.

Прямых контактов у заболевшей жительницы Марнеульского района насчитали 90, но эпидемиологи полагают, что последующая передача от них может превысить полторы тысячи человек, заявил эксперт по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе.

"В Марнеули и Болниси довольно проблематичным вопросом является то, что выявляется очень много контактов, это около 1,7 тысячи уже. 1,7 тысяч человек - это следующая волна от тех 90 человек, и их всех нужно обследовать и в дальнейшем изолировать", - процитировало 23 марта Акакия Зоидзе издание "Спутник.Грузия".

Жители Марнеули и Болниси говорят, что введение карантина вызвало падение заработков при том, что продуктов питания в магазинах не стало меньше.

"Хлеб и продукты будут завозить. С голоду никто не умрет - город у нас богатый, я думаю, что люди переживут карантин", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор Марнеульского радио Камилла Мамедова.

Утром в первый день карантина на улицах было достаточно много людей, которые посещали магазины, а во второй половине дня на улицах стало пусто, отметила она. "Вечером уже никого не было, так что стало немного жутко", - сказала она.

За три дня до введения карантина в Грузии отмечали Новруз-Байрам, перед которым азербайджанцы, составляющие 80 процентов жителей Марнеули, успели запастись продуктами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО "Союз молодых азербайджанцев Грузии" Лейла Мамедова.

"20 марта праздновали Новруз-Байрам, перед которым принято закупаться, так что, наверное, еще нескоро возникнет этот вопрос - дефицит продуктов. Тем более, что магазины работают, дистрибьюторы продолжают поставлять товар", - пояснила Лейла Мамедова.

Новруз-байрам – праздник весны, он символизирует пробуждение всего живого. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке о празднике.

Жительница Марнеули Сабина Талибова также подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что перед Новруз-Байрамом многие накупили продуктов питания впрок, и ситуация с ними спокойная.

"Был один период, еще до объявления карантина, когда начали расти цены в магазинах и на рынке. Но после того, как правительство заявило, что не допустит роста цен на базовые продукты, люди успокоились, в магазинах тоже прекратили расти цены", - сказала Сабина Талибова.

Трудный период для жителей сельской местности

Марнеульский муниципалитет живет в основном за счет сельскохозяйственной деятельности жителей, поэтому у них есть их запасы, отметила Камилла Мамедова.

Карантин совпал с одним из самых сложных периодов для крестьян - начало марта, сказала, свою очередь, Лейла Мамедова.

"Именно к началу весны у людей заканчиваются запасы, которые они закупили с осени - масло, мука, картошка, крупы. И сейчас настанет пора закупать все заново, чтобы дотянуть до октября-ноября", - пояснила Лейла Мамедова.

В марте начинается посевная пора, с которой приходят такие проблемы, как закупка семян, топлива и пленки для оранжерей, отметила она.

"С конца марта по май-июнь крестьяне живут в долг. Они не только берут в долг продукты в магазинах, но и посевной материал, пленку, ГСМ. Они и в банках кредиты берут, но у нас еще принято занимать у знакомых. Например, пленку взять у одного соседа, который этим занимается, семена - у другого, а расплачиваются уже после того, как продадут урожай", - рассказала Лейла Мамедова.

Весной для фермеров приходит тяжелая пора, подтвердила Сабина Талибова. "Посевной сезон - это не долгое время, а очень короткий период в 10-15 дней. Если не успеть за это время посадить саженцы в теплице, то они просто не успеют вырасти для пересадки в грунт. И хозяйство останется без урожая", - говорит Сабина Талибова.

Хотя в селах менее жесткие требования по карантину, тем не менее, как и во всей Грузии, нельзя собираться группами больше 10 человек, что вызовет трудности, отметила она.

"Для домашних участков и одного человека хватит, чтобы возделывать огород, А там, где люди взяли в аренду один гектар земли или больше, одной семье справиться невозможно", - сказала Сабина Талибова.

Обстановка в Марнеули

В самом городе Марнеули жители не только занимаются выращиванием продуктов, но также держат гостиницы, игорные дома, мастерские, пекарни и пункты питания. В скором времени люди понесут большие потери, считают собеседники корреспондента "Кавказского узла".

Сабина Талибова привела пример своей семьи - ее муж и свекр вложили деньги в покупку капусты, которую собирались продать на рынке. Но после закрытия сообщения Марнеули с другими городами и запрета торговли на марнеульском рынке они не смогут продать закупленный товар.

"Наш семейный бюджет под угрозой - этот товар испортится за месяц", - пояснила Сабина Талибова.

В городе очень много людей, которые нанимают торговые площади в аренду, а теперь их торговые точки закрыли, отметила Лейла Мамедова.

"Чем они будут расплачиваться с арендодателями и как будут содержать семьи?", - задается вопросом женщина.

Большое количество семей в Марнеули живут за счет денег, которые присылают их родственники, работающие за границей - в Турции, Польше, Греции и других странах, рассказала Лейла Мамедова.

"Но и эти люди остались без заработка, поскольку и в Европе, и в Турции в связи с коронавирусом ухудшилась экономика", - считает она.

Недостатки информационного освещения ситуации с коронавирусом

Местное население в Марнеули оказалось не оповещено об опасности коронавируса, отметила Камилла Мамедова.

"Мэрия только 10 дней назад распространила листовки о коронавирусе. Но, простите, кто обращает внимание на листовки? Мы уже много лет добиваемся, чтобы мэрия и другие органы власти оповещали людей на доступном им языке. Хорошо еще, что молодежь освоила грузинский. Но старое поколение не говорит на грузинском", - рассказала она.

Большинство населения потребляет информационный контент на тюркских языках, пояснила женщина. "Развлекательный контент местное население предпочитает получать по турецкому телевидению, а новостной - по азербайджанскому. Вот они и выпали из реальности", - отметила Камилла Мамедова.

Оповещение о коронавирусе началось только 10 дней назад, указала Сабина Талибова.

"Сейчас я, как волонтер, перевожу сводки от Красного креста о коронавирусе. Кто-то делает такую же работу и в Армении, но листовок недостаточно", - считает Сабина Талибова.

Новости о Грузии на азербайджанском языке выходят раз в день во время информационной программы "Моамбе" на грузинском Общественном телевидении, отметила Лейла Мамедова.

"Но кто будет сидеть и ждать у телевизора часовой выпуск новостей? У людей много дел, все заняты подготовкой к посеву", - пояснила Камилла Мамедова.

Интернет еще не стал средством для всех жителей Марнеули, сказала Сабина Талибова.

"Представители нашей радиостанции общались с местными провайдерами. Нам сказали, что подвели узлы связи во все отдаленные села. Но, оказывается, многие села настолько бедные, что у людей просто нет денег на интернет", - пояснила Камилла Мамедова.

"Действительно, цена интернет-провайдеров для наших сел считается дорогой, люди не пользуются в своем большинстве интернетом", - заявила Лейла Мамедова.

Спокойствие со стороны население обусловлено тем, что еще не все осознали последствия карантина, считает Сабина Талибовой. "У всех продолжается праздничное настроение после Новруз-Байрама. Но постепенно люди придут в отчаяние", - сказала она.

"Еще неделя - и настроение у людей изменится, они обозлятся", - заявила Камилла Мамедова.

Правительство должно компенсировать потери для жителей региона. "В противном случае люди просто останутся нищими. В регионе начнутся протестные движения", - считает Лейла Мамедова.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".