Грузинские активисты указали на недочеты информационной кампании по коронавирусу

26 марта 2020, 08:13

В Грузии 16 неправительственных организаций призвали власти распространять на азербайджанском и армянском языках информацию о коронавирусе. Большая часть жителей регионов Квемо Картли и Самцхе Джавахети не знает грузинского языка и не получает данных о ситуации с распространением коронавируса, указали они.

Как писал "Кавказский узел", два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин после того, как 22 марта у 62-летней жительницы Марнеульского района выявили коронавирус. Население в зоне карантина оказалось не оповещено об опасности коронавируса, так как новости о Грузии на азербайджанском языке выходят раз в день во время информационной программы "Моамбе" на грузинском Общественном телевидении, отметили местные жители.

21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Власти запретили собираться в одном закрытом помещении группами более 10 человек, а также призвали соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр. С 24 марта в Грузии введен запрет на передвижение между городами автобусов и пассажирских поездов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ряд грузинских неправительственных организаций обратились к властям страны с просьбой содействовать распространению информации на доступном языке для жителей регионов, компактно населенных этническими меньшинствами, большинство из которых не владеет государственным грузинским языком, говорится в их совместном заявлении.

В регионе Квемо Картли 41,8% населения - этнические азербайджанцы, 5,1% - армяне, из них 57,7% - жители сел. В частности, в Марнеульском районе проживает 87% азербайджанцев, в Болнисском - 63,4% азербайджанцев и 5% армян, указано в заявлении.

В регионе Самцхе-Джавахети 50,5% населения - этнические армяне, из них 65,9% - жителя сел, а 34,1% - горожане. В регионе Кахети - 10,2% - этнические азербайджанцы, особенно концентрированно они проживают в Гурджаани, Лагодехи и Телави.

"В местах компактного проживания этнических меньшинств низкое знание грузинского языка. По разным данным, их количество составляет около 65 процентов. В результате реформы образования грузинским языком владеет молодежь", - говорится в заявлении НПО (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Районные организации не работают на доступном для большинства населения языке - не переводят информацию, нет ресурсов для перевода сути заседаний местного органа самоуправления и открытых встреч в мэрии, что противоречит требованиям международной конвенции и закону о государственном языке. "Для этнических меньшинств мало доступна информация государственной и частных телекомпаний. Государственная телекомпания осуществляет перевод на языки этнических меньшинств на своем веб-сайте", - говорится в заявлении.

В регионах страны доступ к интернету есть у узкого круга людей. По данным НПО "Института социальных исследований и анализа", ежедневно информацию о протекающих событиях в стране получает 21% представителей армянской диаспоры из этих регионов и 13% - азербайджанской. Показатель получения информации снижается в более возрастных группах. Информацию о событиях в стране на грузинском языке получает только 29% армян и азербайджанцев.

НПО обращают внимание, что в местах компактного проживания этнических меньшинств у населения ограничен доступ к информации и существует структурный барьер с государственными ведомствами, препятствующий участию в политической жизни и углубляющий их социальную и культурную изоляцию. Однако, несмотря на указание на эти проблемы на протяжении лет, государство не предпринимает мер для их устранения, считают НПО.

"Ограниченный доступ к информации и социальным сервисам критично сказался для жителей диаспор на фоне распространения вируса. К сожалению, в свое время государство не приняло активных мер по распространению информации в регионах", - говорится в заявлении.

Кроме того, в последние дни в социальных сетях появились заявления дискриминационного характера и с использованием языка ненависти. В этих "явная ненависть и неприемлемое отношение" к азербайджанской диаспоре в связи с распространением коронавируса, заявили НПО.

Правительство страны должно способствовать распространению информации по телевидению в связи с коронавирусом и провести кампании по превентивным мерам на языках, доступных этническим меньшинствам, сказано в заявлении НПО. Необходимо обеспечить проведение консультаций в государственных ведомствах на этих языках. Также следует, по мнению НПО, делать переводы на азербайджанский и армянский языки всех важных заявлений правительства. Кроме того, необходимо изучить потребности населения в сфере здравоохранения в Марнеульском и Болнисских районах.

НПО призвали государственные и частные телекомпании обеспечить перевод на азербайджанские и армянский языки социальную рекламу о коронавирусе и превентивных мерах. Они также призвали государственные телекомпании "принять меры" к возможным дискриминационным заявлениям и использованию языка ненависти в связи с распространением коронавируса.

Среди подписавшихся под совместным заявлением НПО - "Ассоциация молодых юристов", "Движение за равенство", "Центр защиты прав человека" и "42 статья Конституции".

Местные жители заявили о проблемах с получением информации о коронавирусе в Грузии

Представители этнических меньшинств из регионов Квемо Карли и Самцхе-Джавахети с подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что среди диаспоры не все владеют грузинским языком. Государственный язык знает молодежь, в результате реформы образования она на должном уровне изучала его в школах, знание языка начинает снижаться по мере высокого возраста, рассказали они. Жители обоих регионов из-за незнания грузинского языка смотрят телеканалы, вещающие на их родных языках - азербайджанские и армянские, в связи с чем они не располагают информацией о протекающих процессах в Грузии.

Житель Марнеули (регион Квемо Картли), местный активист и журналист Илькин Гусейнов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что со дня появления этого вируса в стране местные азербайджаноязычные интернет-порталы распространяли информацию о вирусе. После объявления карантина в двух районах Квемо Картли власти также стали информировать жителей региона о коронавирусе и превентивных мерах на азербайджанском языке.

В регионе есть люди, которые всерьез не воспринимают инфекцию, считает он.

Директор самцхе-джавахетского информационного портала "Jnews" Римма Гарибян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что информация о коронавирусе на армянском языке в регионе появилась недавно, ее начали распространять в местных СМИ. После объявления зоной карантина Марнеульского и Болнисского районов появились переводы на армянский и ряда информационных сообщений.

"В основном информация доступна населению посредством интернета. Значительная часть населения не смотрит грузинские телеканалы, у всех есть спутниковые тарелки, и они настроены на спутник с армянскими телеканалами, а грузинские - на другом спутнике", - сказала Гарибян.

Она обратила внимание, что у людей старшей возрастной группы, живущих в селах, нет мотивации к изучению грузинского языка. Они занимаются сельским хозяйством, а по вечерам по телевизору смотрят сериалы на армянских телеканалах. Грузинскую речь они практически не слышат.

У жителей региона есть информация о коронавирусе, но у семей, у которых нет интернета, нет информации о процессах в стране, сообщила Гарибян. К примеру, в Ахалкалаки началась паника из-за введения чрезвычайного положения - люди решили, что продуктовые магазины закроют. В настоящее время жителей беспокоит вопрос отсутствия заработков - большинство семей региона уезжают на заработки в Россию, Казахстан и Украину.

"Сейчас семьи остались без доходов, многие не смогли поехать на заработки - граница закрыта. Люди ждут окончания сложившейся ситуации и возвращения к обычному ритму жизни", - сообщила она.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".