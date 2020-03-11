Призыв в армию отложен в Грузии из-за коронавируса

11 марта 2020, 14:42

Власти Грузии сегодня на месяц перенесли сроки весеннего призыва и до 1 апреля продлили каникулы в учебных заведениях. Повторный тест подтвердил заражение коронавирусом заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрия Нозадзе.

Как писал "Кавказский узел", по данным Национального центра по контролю над заболеваниями, к 11 марта число заразившихся в Грузии достигло 23.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. В Армении госпитализирован один пациент с коронавирусом, в Азербайджане - 13, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии введены дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. Каникулы в учебных заведениях, которые начались 2 марта и должны были завершиться 16 марта, в масштабе всей Грузии продлены до 1 апреля. До 1 апреля не будут работать и дневные центры для людей с особыми потребностями. На один месяц, до 13 апреля, откладывается весенний призыв на обязательную военную службу, информировала "Грузия Online".

На сегодняшнем совещании Межведомственного координационного совета по коронавирусу было сообщено, что число инфицированных остается прежним и составляет 23 человека. Самочувствие заболевших хорошее, за исключением двух пациентов, но и у них состояние стабильное. В карантине остаются 126 человек, 46 человек находятся в больницах, сообщило издание.

9 марта изолировали себя сразу два грузинских высокопоставленных чиновника - заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе и замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе. Ранее Минздрав призвал граждан с подозрением на коронавирус проявить "высокую социальную ответственность". Власти страны подключили полицию для контроля над теми местными жителями, которые нарушают режим самоизоляции.

Повторный тест подтвердил заражение Юрия Нозадзе коронавирусом. При этом данные первичного теста, сделанные 6 марта, после заражения одного из членов семьи Нозадзе, были отрицательными. Эпидемиологи считают, что риска для здоровья сотрудников, которые контактировали с заместителем министра, нет, со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства информировал сегодня "Sputnik-Грузия".

В ведомстве уточнили, что Нозадзе и его семья находятся в списке 23 инфицированных коронавирусом, сообщил сегодня "Интерфакс". Ранее о самоизоляции сообщил также председатель комитета по аграрным вопросам парламента Отар Данелия. В числе 23 заразившихся есть один ребенок, передали "Новости-Грузия".