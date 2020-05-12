Власти Грузии озвучили сроки начала курортного сезона в стране

12 мая 2020, 01:22

Туристический сезон начнется в Грузии с 15 июня, а с 1 июля будут открыты границы для иностранных туристов, заявил премьер-министр Георгий Гахария. По его словам, иностранцев смогут принять "зеленые зоны", чистые от коронавируса, ими могут стать курорты Саирме, Цхалтубо или Гудаури.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии с 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. План по снятию ограничений включает шесть этапов. При этом анонсированное на конец апреля открытие аграрных рынков в стране состоялось только 10 мая.

11 мая в Грузии зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 638. В тот же день от коронавируса умер 11-й житель страны. Жертвой инфекции стал 81-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания. На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в Аджарии 11 мая встречу с представителями индустрии туризма. Он заявил, в частности, что процесс восстановления экономики в стране начнется именно с этой сферы, пишет "Спутник-Грузия".

По словам Гахарии, власти Грузии приняли решение начать туристический сезон внутри страны с 15 июня, а с 1 июля открыть свои границы для иностранных граждан. "Кризис вызовет так много тектонических изменений в цепях перевозок, в структурировании спроса-предложения, это, безусловно, возможность для нашей страны. Теперь мы можем превратить самые сильные стороны нашей экономики в конкурентное преимущество, которое позволит нам прорваться", - заявил он, добавив, что власти страны не испытывают иллюзий, а у страны действительно есть возможности использовать кризис себе во благо.

Премьер-министр уточнил, что туристы, приезжающие в Грузию, будут отдыхать в так называемых "зеленых зонах", в которых будет обеспечиваться полная безопасность от заражения, как для них, так и для местных жителей. "Это может быть Саирме, Цхалтубо или Гудаури. Даже Бакуриани большой для этого, не говоря уже об Аджарии. Объявление Аджарии в такой форме будет довольно сложно, хотя отдельные ее части - возможно", - отметил Гахария, добавив, что власти могут подумать также о Батуми, "отдельно взятом".

Саирме - оздоровительный бальнеологический курорт южнее Кутаиси в Имеретии, расположенный на высоте 950 метров над уровнем моря. Цхалтубо - город в восьми километрах от Кутаиси, известный своими уникальными лечебными водами. Гудаури - один из ведущих зимних курортов Грузии, расположенный неподалеку от границы с Россией, информирует jam-news.net.

При этом Гахария отметил, что придется привыкнуть к социальной дистанции, обязательному ношению масок, дистанционному труду.

По словам министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, в автономной республике 11 мая протестированы на коронавирус около ста местных жителей, в том числе сотрудники дома престарелых в Батуми. Ни одного случая заражения не зарегистрировано, заявила она в эфире "Рустави 2".

Всего, по словам Нижарадзе, в Аджарии проверены 7200 человек. В клинике "Медальфа" выздоровел один из зараженных, он уже покинул учреждение. В клинике остаются 14 человек, двое из них - в реанимации, еще пятеро ждут результатов повторного тестирования.

По данным "Общественного вещателя", результаты 75 тестов, которые были проведены 11 мая в инфекционной больнице Зугдиди, оказались отрицательными. Были проверены шесть врачей, пациенты из 12 лихорадочных центров, а также жители карантинной зоны Анаклия-Ганмухури.

Заявление Георгия Гахарии о туристических зонах прокомментировал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Премьер назвал зоны, которые на данный момент кажутся самыми безопасными в условиях пандемии коронавируса. Понятно, что самыми популярными направлениями для иностранных туристов являются Тбилиси и Черноморское побережье Аджарии, но на данный момент премьер обозначил именно те зоны, которые кажутся ему самыми оптимальными [...] Надеюсь, скоро и Батуми, и все Черноморское побережье, и вся Грузия станут зоной, "чистой" от коронавируса", - отметил он в публикации "Чистые" от к-вируса туристические зоны в Грузии - Саирме, Цхалтубо, Гудаури. И о сложностях с Батуми".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".