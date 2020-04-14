Сотрудники банков в Грузии помогают врачам выявлять зараженных коронавирусом

14 апреля 2020, 13:30

Число инфицированных в Грузии COVID-19 выросло до 296. Врачи даже при небольшом повышении температуры тела предписывают жителям страны не выходить из дома две недели. О клиентах с симптомами заражения им сообщают, в частности, сотрудники банковских отделений.

Как сообщал "Кавказский узел", общее число инфицированных коронавирусом в Грузии к 13 апреля достигло 266, из них выздоровели 67 человек.

С 31 марта в Грузии введен комендантский час. Власти страны подключили патрульную полицию к контролю за людьми, находящимися в самоизоляции из-за подозрения на коронавирус и нарушающими условия самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

30 случаев заражения выявлены за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавируса в Грузии возросло до 296. Выздоровевших 69, умерших трое. На карантине находятся 4856 человек, а в больничных стационарах - 458, перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию официального сайта о ситуации с коронавирусом stopcov.ge по состоянию на 13.30 мск 14 апреля.

За время действия комендантского часа его нарушителям были выписаны 2058 штрафов, рапортовало МВД Грузии.

Чтобы ограничить распространение инфекции, в Грузии также ограничено число покупателей в магазинах - до трех в небольших магазинах и до пяти в крупных. Кроме того, измеряется температура людей, которые на личном автотранспорте выезжают за пределы населенных пунктов. В филиалах Банка Грузии дистанционно замеряют температуру.

Банковские сотрудники сигнализируют о клиентах с повышенной температурой

Корреспондент "Кавказского узла" 13 апреля пришел с супругой в отделение банка, чтобы снять деньги со счета. При дистанционном замере температуры прибор показал, что она повышена у обоих - 37,1 и 37,3 градуса по Цельсию соответственно. В связи с этим сотрудники банка вызвали бригаду скорой помощи и полицию, не предупредив о сигнале в правоохранительные органы.

Первыми прибыли полицейские, которые попросили дождаться скорой и соблюдать дистанцию - не подходить ни к кому ближе, чем на два метра. Ждать скорую пришлось еще полчаса. Медработники вновь измерили температуру, причем у корреспондента "Кавказского узла" она оказалась в норме - 36,4, - а у его супруги Нии Хубунаи по-прежнему была равной 37,3 градуса.

Врач скорой помощи поинтересовалась, нет ли у Хубунаи кашля, тошноты, болей в животе, потери вкуса и обоняния или других признаков недомогания, не была ли она за границей и не контактировала ли с зараженными. Ния Хубуная ответила отрицательно. С учетом того, что Хубуная с 16 марта работает дистанционно, а повышенная температура у нее держится первый день, ей разрешили вернуться домой, но обязали связаться с семейным врачом и получить инструкции по самоизоляции. На корреспондента "Кавказского узла" никаких ограничений не накладывали, но напомнили о необходимости носить медицинскую маску и перчатки.

Вопросы, заданные Нии Хубунае врачом скорой помощи, повторил эпидемиолог, связавшийся с ней позднее по телефону. Семейный врач дала ей указание не выходить из дома две недели, измерять температуру утром и вечером и связаться перезвонить через два дня, 15 апреля, или ранее, если возникнут подозрительные симптомы. Самоизоляции исключает выход из дома даже для прогулки с собакой. Как пояснила корреспонденту "Кавказского узла" врач скорой помощи, такая форма самоизоляции является общей для всех, у кого выявлена повышенная температура.

Строгий карантин введен в селе Хашурского района

Прогнозы динамики распространения коронавируса в Грузии пока оправдываются, указал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. "Эти прогнозы заключались в том, что увеличение числа случаев, несомненно, произойдет после внутреннего распространения в стране, и это стало причиной инцидента в Марнеули. Но рост будет не таким драматичным, как в европейских странах. Всего будет два-три десятка случаев, или, может быть, немного больше, но не сотни и тысячи", - заверил Тенгиз Церцвадзе в эфире Первого канала грузинского телевидения. "Самыми напряженными" будут следующие две недели, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Церцвадзе.

После вспышки коронавируса были закрыты на жесткий карантин два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами. 9 апреля в двух селах на северо-западе Грузии – Лентехи и Цагери, также были ужесточены меры самоизоляции после выявления у одного из местных жителей заражения коронавирусом. 12 апреля строгий карантин был объявлен в четырех селах Кобулетского района.

В селе Хидискури Хашурского муниципалитета Грузии введен режим строгого карантина. Закрыты въезд и выезд из села. Местным жителям разрешено выходить из дома только за продуктами, лекарствами и для обращения за медицинской помощью. Местное население также может выполнять сельскохозяйственные работы, при условии соблюдения рекомендаций Минздрава, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на информационный выпуск телеканала "Рустави 2" от 13 апреля.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".