Самодельная медицинская маска. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

12 апреля 2020, 12:47

Строгий карантин введен в селах на западе Грузии

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 252, выздоровело 63 человека, сообщили власти страны. В четырех селах Кобулетского района объявлен строгий карантин.

Как писал "Кавказский узел", общее число инфицированных коронавируом в Грузии к 11 апреля достигло 233, на карантине и в больницах находятся более пяти тысяч человек.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки. Цифры по странам Южного Кавказа основаны на данных университета Джонса Хопкинса и могут отличаться от данных грузинских властей.

На сегодняшний день в Грузии подтверждено 252 случая коронавируса, 63 человека выздоровело, число умерших не изменилось, сообщил со ссылкой на данные правительственного сайта по информированию о ситуации с коронавирусом stopcov.ge корреспондент "Кавказского узла". Три новых пациента были переведены на лечение в Грузию из-за рубежа, отмечается в сообщении. 4929 граждан остаются в режиме карантина, а 405 находятся под наблюдением в больницах, отмечается в сообщении.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в том числе в Аджарии. "Исследование показало, что у них был довольно широкий круг контактов и, следовательно, мы должны прибегнуть к специальным мерам", - приводит слова пресс-секретаря премьер-министра Ираклия Чиковани "Спутник-Грузия".

Правительство распорядилось ввести специальный режим и строгий карантин в селах Гвара, Мухестат, Легва и Цкаврука в муниципалитете Кобулети, заявил сегодня пресс-секретарь на брифинге в правительственной администрации. "Помимо ограничений, введенных чрезвычайным положением, въезд и выезд в эти административные единицы запрещен. Министерство внутренних дел и силы обороны будут обеспечивать реализацию этого режима на местах», - сказал в эфире Общественного вещателя Грузии Чиковани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

После вспышки коронавируса были закрыты на жесткий карантин два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами. 9 апреля в двух селах на северо-западе Грузии –  Лентехи и Цагери, были ужесточены меры самоизоляции после выявления у одного из местных жителей заражения коронавирусом. 

Случаев заболевания коронавируса в Кахетии не зарегистрировано. Результаты анализов 15 человек, отправленных из Кахетинского центра лихорадки в Лугарскую лабораторию, отрицательные, сказала в телеэфире начальник кахетинского отдела Центров по борьбе с болезнями Нели Хизанишвили. По ее словам, двое граждан находятся в самоизоляции.

Служба очистки мэрии Батуми провела дезинфекционные работы в районе городского аграрного рынка, дезсредствами обработана вся территория Батумского бульвара, передает сегодня "Рустави 2".

Напомним, с 21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение, с 31 марта по всей стране объявлены всеобщий карантин и комендантский час. Запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. С 5 апреля из-за несоблюдения санитарных норм и рекомендаций в провинции были закрыты аграрные рынки, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджан опередил Армению и Грузию по масштабам тестирования на коронавирус", "Карантинный режим усилен в Азербайджане", "Умер десятый пациент с коронавирусом в Армении".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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