Власти решили закрыть крупнейшие города Грузии

14 апреля 2020, 19:32

Въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми закроется с 15 апреля. Правительство Грузии предложило продлить чрезвычайное положение.

Как писал "Кавказский узел", общее число инфицированных коронавирусом в Грузии к 13 апреля достигло 296, из них выздоровели 69 человек и трое умерли.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. Власти страны подключили патрульную полицию к контролю за людьми, находящимися в самоизоляции из-за подозрения на коронавирус и нарушающими условия самоизоляции. Врачи даже при небольшом повышении температуры тела предписывают жителям страны не выходить из дома две недели. О клиентах с симптомами заражения им сообщают, в частности, сотрудники банковских отделений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Четыре крупнейших города Грузии – Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми - закрываются с 21.00 (20.00 мск) 15 апреля на 10 дней, чтобы ограничить темпы распространения коронавируса, сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Георгий Гахария.

Кроме того, правительство Грузии приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 10 мая. Чтобы это решение вступило в силу, необходим соответствующий указ президента и согласие парламента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Георгий Гахария отметил, что пик заражений еще не пройден, но ожидается, что в мае начнется ослабление карантинных мер, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".