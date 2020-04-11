Власти Грузии ужесточили карантин в Лентехском районе

11 апреля 2020, 06:08

В дополнение к усиленным ранее мерам самоизоляции из-за выявления коронавируса у одного из жителей Сванетии власти ужесточили карантин в Лентехском районе. Въезд и выезд из него запрещены, все жители пройдут проверку, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Как сообщал «Кавказский узел», 9 апреля в двух селах на северо-западе Грузии – Лентехи и Цагери, были ужесточены меры самоизоляции после выявления у одного из местных жителей заражения коронавирусом.

С 21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение, с 31 марта по всей стране объявлены всеобщий карантин и комендантский час. Запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". После вспышки коронавируса были закрыты на жесткий карантин два района региона Квемо Картли – Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами. Селяне не оповещены, как надо действовать в условиях жесткого карантина, сообщили местные жители. Их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны.

В Лентехском районе будет введен режим строгого карантина. «Решено ввести полный карантин в Лентехском районе. В Лентехском районе будет точно такой же режим, как в Болнисском и Марнеульском районах. (…) С сегодняшнего дня, в дополнение к чрезвычайному положению, в Лентехи будет ограничен въезд и выезд. Только местное население сможет передвигаться по Лентехи для покупки предметов первой необходимости, таких как еда и лекарства, а также для медицинского обслуживания», – сказал вечером 10 апреля в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи» пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, слова которого перевел корреспондент «Кавказского узла».

Въезд в Лентехский район и выезд из него будут контролироваться полицией и военными. Все жители региона пройдут проверку термометрией, власти контролируют обеспечение региона продовольствием и товарами первой необходимости, социально незащищенное население получить их бесплатно, добавил Чиковани.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".