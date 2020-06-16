Грузия спасает туристический сезон 2020

16 июня 2020, 12:49

Имея репутацию безопасного места для путешествий в условиях пандемии, Грузия пытается спасти летний туристический сезон в 2020 году. Когда и кто поселится в грузинских гостиницах, какие требования ожидают туристов, сможет ли бизнес удержать цены, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Туристическая репутация

СМИ часто упоминают Грузию как безопасное туристическое направление в условиях распространения коронавируса. Тбилиси и Батуми, по мнению журнала Forbes, — в списке безрисковых. О Грузии как о безопасном месте для путешествий пишут Washington Post, сайт European Best Destinations, чешский туристический портал TTG .

К 16 июня в Грузии выявлено 879 зараженных коронавирусом, 15 из них умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа, обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Надежда на внутренний туризм

За неделю до рестарта внутреннего туризма в Грузии открылись гостиницы и рестораны, которые удовлетворяют требованиям министерства здравоохранения. А с 15 июня возобновились железнодорожные пассажирские перевозки и внутренние авиарейсы . Скоростные поезда из Тбилиси отправятся в пяти направлениях: в Батуми, Поти, Зугдиди, Кутаиси и Озургети .

Председатель Ассоциации туризма Ната Квачантирадзе считает, что перезапуск домашнего туризма имеет большое значение для частных предпринимателей. «Внутренний туризм — это шанс для частного сектора максимизировать способность отелей и туристических организаций работать и восстанавливать бизнес», — сказала Ната Квачантирадзе.

Кого пустят из-за границы

С 1 июля, когда откроются границы, Грузия собирается продлить туристический сезон уже с участием иностранцев. Спустя три с половиной месяца откроются два главных аэропорта— в Тбилиси и в Кутаиси. Пока нет информации по списку стран, откуда возобновятся авиарейсы и чьих резидентов Грузия готова впускать без проверки. В начале июня вице-премьер Майя Цкитишвили заявляла, что принимать туристов будут по «коридорам безопасности» из стран, которые успешны в борьбе с пандемией и имеют низкую численность зараженных .

«Этот зеленый коридор представляет собой систему договоров между Грузий и другими странами. То есть, это система въезда, которая позволит гарантировать с одной стороны, что в Грузии не увеличится количество зараженных и, с другой стороны, что от нас не поедут люди, зараженные коронавирусом», - заявил «Кавказскому узлу» заместитель начальника Национального Центра по контролю за Заболеваниями и Общественным здоровьем Паата Имнадзе.

В числе таких стран называются Израиль, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Австрия и Германия. Но 10 июня, по сообщению Администрации правительства Грузии, на фоне выявления новых подтвержденных случаев Covid-19 в Израиле правительство этой страны попросило Грузию отложить возобновление взаимных туристических поездок .

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава на брифинге в Тбилиси заявляла, что страна примет и российских туристов . Однако пока о приеме туристов из первой пятерки стран, обеспечивающей более половины грузинского турпотока, речь не идет .

К чему готовиться туристу

Власти еще не определили конкретные правила и процедуры для международных путешественников. Директор тбилисского Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе, который возглавляет клиническую группу по управлению COVID-19, отмечает, что туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими. Исходя из этого, он исключает установление обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну .

Министерством здравоохранения, Национальной администрацией туризма и частными компаниями обсуждаются различные варианты права на пересечение границы: тестирование на границе, предъявление справки об отрицательном тесте на коронавирус , 72-часовой карантин .

Маски долго не будут сброшены

Пока точно известно о ношении масок. Принят закон , что в общественном транспорте, лифтах общего пользования, торговых объектах, салонах красоты и центрах эстетической медицины, приемных государственных и частных учреждений, образовательных учреждениях, на встречах и совещаниях, где невозможно соблюдать дистанцию в 2 метра ношение масок обязательно. Исключения: дети до шести лет и лица с ограниченными возможностями и заболеваниями дыхательных путей . Также следует приготовиться к повсеместному измерению температуры.

Законно ли лицензирование отелей

Как объяснил хозяин гостиницы «Дельфин» в Батуми Нукри Бедианидзе, чтобы получить лицензию, нужно заранее пройти обследование. «Мы подаем заявку в мэрию на получение разрешения работы гостиницы. Для подачи заявки нужно получить справку от департамента здравоохранения Министерства. Они приходят, смотрят, как и что происходит, и после этого мы направляем заявку в мэрию, - рассказал «Кавказскому узлу» Бедианидзе.

«Мы ознакомились с требованиями министерства здравоохранения, после чего провели реконструкцию, закупку необходимых чистящих средств и расходного материала, инструктаж персонала. Мы сами пригласили сотрудников министерства здравоохранения, они провели проверку и выдали диплом нашей гостинице о ее соответствии требованиям», - пояснила «Кавказскому узлу» PR-менеджер гостиницы V’rriot Tbilisi CourtI Yard Кэти Шубладзе.

Бывший Верховный судья Грузии, доктор права Константин Кемулария утверждает, что, в принципе, это решение правительства вторгается в законодательную сферу, которая является прерогативой парламента. Однако, в случае чрезвычайных ситуаций эта мера является конституционной. «Здесь мы имеем дело с правовой коллизией – с одной стороны, 22 мая истек срок ЧП, но с другой – парламент на сессии 12 июня в третьем чтении принял законопроект, который продлил полномочия правительства принимать решения, касающиеся мер по противодействию пандемии до 15 июля», - сказал «Кавказскому узлу» Кемулария.

А что с ценами

Опрошенные «Кавказским узлом» владельцы отелей по-разному оценили требования, предъявляемые Минздравом, но предполагают, что из-за этого цены на проживание они не повысят.

«Мне обошлось все оборудование примерно в 100 лари. Поэтому я не буду повышать цены. Даже в разгар сезона оставлю цены в 50-60 лари за одного человека», - заявил «Кавказскому узлу» Нукри Бедианидзе. Владелец отеля «Старый Батуми» Гоча Месхи рассказал, что самое дорогое при выполнении условий Минздрава – это покупка дистанционного термометра. Она обошлась в 150 лари. «Я тоже не повышу цену за постой. Все останется в пределах прежних цен. Самое главное – чтобы были клиенты», - заявил Месхи «Кавказскому узлу».

Те, кто считает затраты чрезмерными, думают не о повышении цен, а о целесообразности открытия своей деятельности в этом году. Так, например, хозяйка гостевого дома в Батуми Вандерленд Лика в этом не уверена. В ноябре у нее было много забронированных номеров на август-сентябрь из России, Швеции, Норвегии, Ирландии и других стран. Однако с марта все заявки были отозваны, - рассказала она «Кавказскому узлу».

Кто обычно едет в Грузию

В прошлом 2019 году Грузию посетило 9,3 млн иностранных туристов. Наибольшее количество из Азербайджана — 1 млн 509,7 тыс. человек (плюс 7,1%). На втором месте граждане России — 1 млн 463 тыс. человек (плюс 4,7%), на третьем — Армении - 1 млн 349,3 тыс. человек (плюс 7,5%) . На визитерах заработано 3,3 млрд долларов .

В первой пятерке – также гости из Турции и Украины. Далее по списку - граждане Израиля, Ирана, Казахстана, Германии, Польши, Саудовской Аравии, Белоруссии, Индии, Китая, США и другие. В 2018 году Грузию посетили 8,78 млн иностранных туристов, из них 1,4 млн гостей – граждане РФ .



Примечания