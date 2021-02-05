Отмена ограничений на авиарейсы открыла россиянам варианты перелета в Грузию

05 февраля 2021, 19:04

Российские туристы при наличии прививки от коронавируса могут посетить Грузию, но единственным вариантом попасть в страну являются авиарейсы со стыковкой в Стамбуле, Ереване или Минске. В отсутствие прямого авиасообщения привитые россияне не поедут в Грузию массово, уверены представители российских туроператоров.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии решили с 1 февраля поэтапно снять ограничения, связанные с COVID-19. Так, с начала месяца сняты ограничения на регулярные авиарейсы. Иностранцы смогут въезжать в Грузию, представив документы о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

В Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави с 1 февраля возобновилась работа муниципального транспорта. В Тбилиси, Рустави и Кутаиси ограничения оставлены в силе. Кроме того, по всей стране до 1 марта сохранится комендантский час с 21.00 до 05.00.

Согласно правилам, действующим с 1 февраля, граждане любой страны, включая Россию, могут въехать в Грузию, предоставив документы о наличии прививки от коронавируса. На границе им необходимо будет предъявить справку, которая подтверждает факт вакцинации, при этом вакцина может быть любой, следует из публикации на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Без справки о вакцинации в Грузию могут прибыть граждане Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и жители стран ЕС. Чтобы попасть в страну, им нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданного максимум за 72 часа до вылета. К ним есть дополнительное требование — сдать новый тест на коронавирус на третий день после прибытия в Грузию.

Сухопутные границы Грузии остаются открытыми только для грузоперевозчиков, поэтому прибыть в страну с туристическими целями иностранные граждане могут только воздушным транспортом.

В течение недели с 25 по 31 января тбилисский аэропорт имени Шота Руставели принимал самолеты из Еревана (14 рейсов, по два ежедневно), Тегерана (пять рейсов), Стамбула (два рейса), Дохи (три рейса), Минска (один рейс), Парижа (два рейса) и Амстердама (один рейс), следует из данных табло аэропорта.

С 1 февраля число самолетов, принимаемых аэропортом в Тбилиси, заметно выросло: с понедельника появились рейсы из Киева, с 4 февраля — рейсы из Тель-Авива, Дубая и Сочи, а сегодня, 5 февраля, на табло прилета значатся также рейсы из Мюнхена и Москвы. На 7 февраля запланированы также рейсы из Вены. Количество рейсов из Стамбула в Тбилиси в первую неделю февраля увеличилось с двух до 11.

Рейс из Москвы выполняет авиакомпания Georgian Airways, из Сочи - авиакомпании "Северсталь" и "ЮВТ Аэро", следует из данных табло. Между тем, на сайтах авиакомпаний нет информации об этих рейсах и приобрести билеты на них невозможно.

Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники до закрытия авиасообщения из-за пандемии пользовались стыковочными рейсами. Такой же вариант — перелет с пересадкой в другой стране — возможен и теперь, когда Грузия открыла въезд для привитых россиян, отмечается в публикации на сайте Ассоциации туроператоров России от 2 февраля.

Из Минска в Тбилиси летает авиакомпания "Белавиа", которая 4 февраля объявила также о возобновлении рейсов из Минска в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Рейсы из Еревана в Тбилиси осуществляет авиакомпания "Армения", которая также выполняет рейсы из Еревана в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву, а с марта — в Минеральные Воды. Таким образом, туристы из России могут подобрать вариант перелета с пересадкой в Минске, Ереване или Стамбуле, куда также есть прямые рейсы из российских городов.

С 15 февраля авиакомпания Turkish Airlines увеличивает частоту полетов между Стамбулом и Тбилиси: вместо четырех рейсов в неделю, которые сейчас обслуживает этот перевозчик, будет выполняться семь рейсов в неделю, сообщила 3 февраля грузинская Ассоциация аэропортов на своей странице в Facebook.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал специальные справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".

В отсутствие прямого авиасообщения с Грузией вакцинированные россияне не будут массово ехать в эту страну, уверены представители российского туристического рынка. Вакцинация в разных странах идет с разными темпами, и в России эти темпы не слишком высоки. поэтому "набрать массу таких путешественников не получится сейчас ни у одного более-менее массового туристического направления", а Грузия с момента приостановки авиасообщения в 2019 году массовым быть перестала, считает начальник отдела связей с общественностью Национального туроператора АЛЕАН Лариса Аханова.

"Шансов на то, что привитые россияне поедут именно в Грузию, объективно мало. Туристы будут ждать открытия приоритетных для них направлений, удобной логистики и условий въезда", — считает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, чьи слова приводит "Вестник АТОР".

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