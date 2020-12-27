Предприниматели в Грузии потребовали открыть рынки до Нового года

27 декабря 2020, 04:12

Акции протеста провели работники рынков в Тбилиси и Кутаиси, которые попросили власти разрешить торговлю всего на четыре дня до Нового года. Всемирная организация здравоохранения пообещала Грузии содействовать в скорейшем получении вакцины от COVID-19. Массовая вакцинация начнется в марте 2021 года, заявил замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

Как писал "Кавказский узел", в связи с эпидемией коронавируса власти Грузии анонсировали ряд ограничений с 28 ноября, пообещав смягчить их на новогодние праздники. 21 декабря Центр по контролю за заболеваниями и Минздрав Грузии рекомендовали правительству отложить запланированное смягчение ограничений, в результате большую часть из них продлили на время новогодних праздников. С 24 декабря была разрешена работа гостиниц, кроме тех, которые располагаются на горнолыжных курортах, и ресторанов при них, послабления коснулись также торговых центров, однако общественный транспорт работать не будет и сохранится комендантский час. Работники турбаз потребовали смягчить ограничения.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии за сутки 26 декабря выявлено 1 784 новых случая коронавируса, выздоровели 4 119 пациентов, умерли 39 человек. С начала пандемии в стране выявлено 220 508 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 200 339 человек, скончались 2 352 инфицированных. На карантине находятся 396 граждан, в больницах - 5 701 человек, в ковид-гостиницах - 1 464.

Сотрудники вещевых рынков вышли на акции протеста в Тбилиси и Кутаиси. Они потребовали от властей открыть рынки, закрытые в связи с ограничениями из-за коронавируса. При этом они потребовали открыть рынки всего на четыре дня, то есть до Нового года, пишут "Новости Грузия".

Некоторые работники тбилисского рынка "Терги" вопреки запретам вышли на работу, но получили предупреждения от сотрудников муниципальной инспекции. В Кутаиси на акцию протеста собираются работники рынка "Имерети". Они пожаловались, что на закупку продукции, связанной с празднованием Нового года, потратили все сбережения и взяли кредиты.

ВОЗ обещала помочь Грузии с получением вакцин

Заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе сообщил 26 декабря в эфире "Рустави 2", что в лаборатории Лугара изучаются пять случаев заражения коронавирусом, в отношении которых есть подозрение, что они вызваны новым видом коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 19 декабря, что в стране зафиксирован новый генетический вариант коронавируса, которые, по предварительным данным, на 70% более заразен. После этого десятки стран прекратили авиасообщение с Великобританией, однако первые случаи заражения новым видом коронавируса уже выявлены в нескольких странах. По словам вирусолога Центра имени Гамалеи Виктора Зуева, новый вирус отличается только большей заразностью. "Он стал более заразным - вот и все, он более распространен. Если человек заражен этим штаммом, он чихнул - и заразил 12 человек. В этом вся разница, больше никакой разницы нет", - цитирует его РИА "Новости".

Директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил в эфире «Мтавари архи», что упомянутые случаи требуют длительных исследований.

По словам эксперта по здравоохранению Серго Чихладзе, новый штамм коронавируса распространяется очень быстро. "Важно подготовить к этому систему здравоохранения", - сказал он в эфире "Рустави 2".

Эксперты отметили, что не все медицинские маски соответствуют стандартам. Корреспондент "Кавказского узла" прошла по аптекам и спросила у фармацевтов сопроводительные документы к маскам. Провизор в аптеке по улице царицы Кетеван документы показать отказалась. В аптеке "Аверси" на улице Навглутской провизор ответила, что документов на маски нет. Менеджер аптеки GPC в супермаркете "Карфур Исани" также отметила, что документов нет.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла" относительно того, как контролируется продажа масок, начальник пресс-службы министерства здравоохранения Грузии Нино Мамаладзе ответила, что качество грузинских масок проверяется на специальном оборудовании в лаборатории Лугара.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гербейсус провел 26 декабря телефонные переговоры с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией. "Генеральный директор ВОЗ отметил, что ВОЗ готова поддержать Грузию в поставке вакцины, чтобы обеспечить получение первых доз как можно раньше", - говорится в заявлении правительства Грузии.

700 тысяч доз вакцины от КОВИД-19 заказала Грузия объединению Covax Facility. Как заявил замминистра здравоохранения Тамар Габуния, часть этих денег уже перечислена Грузией. «Платформа Covax предоставляет 16 миллионов долларов на вакцинацию 700 тысяч человек. Часть этой суммы уже оплачена, остальное мы оплатим после вакцинации», - сказал Габуния на брифинге координационного совета по борьбе с пандемией.

Названа дата начала массовой вакцинации в Грузии

Вакцинация населения начнется в марте 2021 года, заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Паата Имнадзе.

“График вакцинации составит позднее координационный совет, в который входят медики, члены правительства и гражданского сообщества. Однако уже понятно, что в первую очередь вакцинацию пройдут сотрудники медучреждений - врачи, медсестры, санитары и другие. Во вторую очередь вакцинация будет предложена представителям групп риска - людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями - диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями”, - отметил он.

В конечном счете, как полагает Паата Имнадзе, вакцина будет предложена всем жителям Грузии.

Директор НЦКЗ Амиран Гамкрелидзе ранее заявил, что Грузия, скорее всего, завезет пять или семь вакцин, однако в настоящее время утверждены только две вакцины от двух производителей.

“Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцины Pfizer и Moderna. Нам известно, что вакцина Astra Zeneca проходит утверждение и, вероятно, будет одобрена в середине января. Мы работаем со всеми этими компаниями, а также наша страна работает с США, чтобы как можно скорее сделать вакцину доступной для Грузии», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

Как говорит Паата Имнадзе, Грузия, скорее всего, приобретет все три типа вакцин: те, что хранятся при температуре до минус 20 градусов Цельсия, от минус 20 до минус 70 и от минус 70 до минус 80 градусов Цельсия.

“Если говорить о первой группе, то оборудование для такого хранения у нас есть даже в сельских амбулаториях. Для хранения вакцин второго типа у нас условия уже на уровне каждого муниципального образования. Но вот для хранения третьего типа - для температуры от минус 70 до минус 80 - у нас есть условия только в трех городах - Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Тем не менее, мы предпочли бы иметь вакцины всех трех типов", - сказал Имнадзе.

По его словам, чтобы получить устойчивый "популяционный иммунитет, нужно, чтобы болезнь перенесли или были бы вакцинированы 60-70 процентов населения страны". По официальной оценке уже выявлено 220 тысяч зараженных, но по нашей оценке, учитывая латентность, уже переболели примерно 500 тысяч человек - это примерно 15 процентов населения. К марту 2021 года, скорее всего, коронавирусом заразятся не более 30 процентов населения”, - заявил Имнадзе.