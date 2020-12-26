Работники турбаз в Гудаури требуют смягчить карантинные ограничения

26 декабря 2020, 03:18

В связи с запретом на работу зимних курортов без работы в Гудаури остались порядка 300 человек, заявил соучредитель движения "Спасем зиму" Шалва Абрамишвили. Владельцы отелей на курорте сообщили, что лишились дохода из-за отсутствия туристов.

Как писал "Кавказский узел", Грузия к концу ноября вышла на первое место в мире по темпам распространения COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения. Власти страны анонсировали ряд ограничений с 28 ноября, пообещав смягчить их на новогодние праздники. 21 декабря Центр по контролю за заболеваниями и Минздрав Грузии рекомендовали правительству отложить запланированное смягчение ограничений, в результате большая часть из них продлили на время новогодних праздников. С 24 декабря была разрешена работа гостиниц, кроме тех, которые располагаются на горнолыжных курортах, и ресторанов при них, послабления коснулись также торговых центров, однако общественный транспорт работать не будет и сохранится комендантский час.

Общественная организация "Спасем зиму" обратилась 25 декабря к правительству Грузии с просьбой разрешить эксплуатацию канатных подъемников в Гудаури. "Мы хотим решить вопрос с эксплуатацией горнолыжных курортов и подъемников. Мы не протестуем. Наша цель - наладить диалог с представителями власти", - заявил на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира" соучредитель движения "Спасем зиму", старший инструктор компании Good Aura Шалва Абрамишвили. Он отметил, что работа канатной дороги не не усугубит эпидемиологическую ситуацию.

Зимние курорты Грузии прекратили работу 28 ноября, гостиницам было запрещено принимать посетителей, закрыты подъемники, сообщил "Спутник-Грузия". Возобновить работу курортом планируется с 1 февраля, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация.

В Гудаури разрешены походы на лыжах и спуски по трассам, но канатные дороги не работают, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абрамишвили. "В Гудаури многие выкупили апартаменты - это и граждане Грузии, и экспаты из России, Украины и других стран. Они все восходят пешком на вершины, откуда производят скоростные спуски на лыжах или же занимаются лыжным туризмом", - пояснил он.

В результате в Гудаури инструкторыи скай-гиды остались без работы, сказал Абрамишвили. "Если скай-гиды еще могут заработать, то инструкторы остались совсем без работы. В целом, без работы осталось более 300 человек, которые работали в Гудаури - это сотрудники отелей, бармены, механики, торговцы в магазинах", - пояснил он.

Если начнут работать канатные дороги, которые доставляют лыжников к началу лыжных трас, то это не повлечет ухудшения эпидситуации, считает старший инструктор. "Во-первых, на подъемники не будет очередей. Во-вторых, расстояние между поднимающимися соответствует социальной дистанции в два метра. Так что люди не будут заражаться", - сказал Абрамишвили.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса скончались 37 пациентов, подтвержден 1881 тест на COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 218 724 случаев заражения коронавирусом и 2313 смертей. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Он указал, что перед открытием курортного сезона важно выработать единые правила: "на какой дистанции находиться друг от друга, как инструктировать людей чтобы избежать заражения, как вести группу, какие должны быть условия обслуживания туристов в отелях". "В общем, очень много вопросов, которые необходимо решить с координационным советом по борьбе с пандемией", - сказал Абрамишвили.

Поселок Гудаури расположен в Казбегском районе Грузии на широком склоне горы Кудеби. Для привлечения туристов со всей Европы на горнолыжный курорт Гудаури достаточно всего трех вещей: комфортных отелей, подвесной дороги и знаменитых горнолыжных трасс, говорится в справочном материале «Кавказского узла» «Гудаури – горнолыжный рай Грузии».

Предприниматели в Гудаури остались без дохода из-за закрытия курорта

Несмотря на отсутствие иностранных туристов, отельеры ждут разрешения открыть курорты. Внутренние туристы составляют примерно половину посетителей курорта, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" владельцы отелей в Гудаури.

"У меня уже были заявки (от туристов) на январь 2021 года, но в конце ноября объявили о закрытии курортов", - рассказал владелец отеля "Сноу Хауз" Заза Канкава. Он сказал, что во время зимних каникул, которые приходятся на первую половину января, а также весенних каникул в марте большинство туристов - это жители Грузии.

"У меня примерно одинаковое количество бронирования - по Booking и по телефону, без предоплаты. На Booking, где в основном заявки поступают от иностранцев, отказы составляют три-четыре процента. По телефону - один случай на сто, и то люди звонят, предупреждают, говорят, что заболели или произошел другой форс-мажор", - сказал отельер.

Отельер отметил, что у него нет кредитов, поэтому он смог "просто законсервировать отели и даже провести какой-то ремонт для подготовки к следующему сезону". "Пока живу на свои сбережения", - сказал Канкава.

"От Тбилиси до Гудаури - 120 километров, так что по субботам и воскресеньям наши основные посетители - это жители Тбилиси. Они приезжают, катаются, а утром в понедельник возвращаются домой, на работу", - рассказал владелец отеля "Шино Гудаури" Зураб Чохели.

Он рассказал, что владеет тремя отелями - в Гудаури, Батуми и Тбилиси. "Сейчас все три стоят, и по всем трем - задолженность в банке. Но банк отсрочил выплаты на полгода в апреле, а теперь перенес платеж еще на полгода. Так что удается жить на сбережения", - поянисл Чохели.

Непредвиденные расходы все же случаются, отметил Чохели. "Три дня назад у меня прорвало водопроводную трубу в Гудаури - из-за холода. Только 25 декабря удалось кого-то туда послать и перекрыть кран. Если бы можно было там поддерживать отопление, то этого не произошло бы. Но отопление мне обходится в пять тысяч лари (полторы тысячи долларов) в месяц. Так что, простаивая, гостиница все равно приносит убыток", - рассказал он.

Оставшись без туристов, Гудаури фактически лишился дохода, сказал владелец отеля и директор средней школы Гудаури Анзор Хведелидзе. "Село ориентировано на туризм, его население небольшое. Так что рабочим, которые заняты на обслуживании инфраструктуры, или наемному персоналу отелей пришлось по-настоящему трудно. Владельцы отелей же как-то сумели выкрутиться и заработать на чем-то другом", - отметил он.

Хведелидзе рассказал, что сдал свой отель под управление арендаторам, так что на сегодняшний день единственный его доход - зарплата директора школы. "У нас небольшой поселок, так что детей в школе немного. Но из-за того, что в ней работают хорошие преподаватели, и при ней действует школа горнолыжного спорта, к нам привозят учеников из сел в радиусе 14 километров. В этом году, несмотря на пандемию, у меня в школе учится рекордное количество учеников - 67 человек от 6 до 18 лет", - сказал он.

"Большинство небольших гостиниц оказались на грани банкротства, если и следующий сезон - 2021-2022 года - окажется без туристов, то мы будем наблюдать смену собственников в Гудаури", - считает Абрамишвили.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".