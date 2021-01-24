Представители турбизнеса в Грузии потребовали открыть горнолыжные курорты

24 января 2021, 19:00

Более 300 участников митинга, организованного в Тбилиси альянсом туроператоров, потребовали от правительства отменить запрет на работу горнолыжных курортов, ресторанов и общественного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 23 января участники митинга в Тбилиси заявили об экономических трудностях, вызванных ограничениями из-за коронавируса. Еще одну акцию протеста провели в тот же день работники фитнес-клуба в Батуми, которые попросили разрешить им вернуться на работу.

Власти Грузии 28 ноября 2020 года ужесточили ограничения в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, но позднее отменили часть из этих мер на время зимних праздников. Однако затем ограничения из-за коронавируса были продлены до 1 февраля. 23 января власти приняли решение поэтапно с 1 февраля снимать ограничения в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

Митинг перед госканцелярией Грузии прошел сегодня в Тбилиси по инициативе общественной организации "Альянс туристической индустрии Грузии", однако на митинг пришли представители политических партий и рядовые горожане, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Поводом для митинга стало решение Координационного совета при правительстве Грузии о частичном снятии ограничений, которое фактически не привело ни к каким изменениям, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Альянса туристической индустрии Грузии" Шалва Алавердашвили.

"Это было не решение правительства, а новогодний розыгрыш. Нам разрешили открыть только веранды ресторанов в Батуми. Вы можете себе представить - в феврале сидеть на веранде ресторана в приморском городе? Это все равно что разрешить работу горнолыжных подъемников в июне! Сняли запрет на транспорт в Гори, Гурджаани и Телави. Но в этих городах нет ни метро, ни автобусов! А тбилисцы вынуждены будут мучиться!" - сказал он.

По его словам, если летом внутренний туризм еще как-то компенсировал потери, то в осенне-зимний период вся туристическая индустрия "потерпела крах". "В Грузии 10 тысяч ресторанов, но из них ни один не работает. Из 3400 гостиниц по всей Грузии работают только 11. Туроператоры бездействуют - нет заказов на туры. Не поедет же житель Зугдиди или Зестафони в Тбилиси или Батуми, да еще и с экскурсоводом!" - сказал Алавердашвили.

Сотрудник Ассоциации туризма Грузии подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что внутренние туры в стране не продаются. "Насколько нам известно, туроператоры не работают", - сказал он.

Туристы, приезжающие в зимний сезон в Гудаури, не пользуются гостиницами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга, инструктор по горным лыжам в Гудаури Шалва Абрамишвили. "Приезжают главным образом люди, которые купили в Гудаури апартаменты. Они это сделали специально, чтобы иметь возможность в любое время приехать на курорт и покататься на лыжах в зимнее время. Кроме того, есть частники, которые владеют не отелями, а домами. Они сдают ли полостью коттедж или комнату в своем доме. Так что гостиницы у нас не работают", - сказал он.

Основное требование участников митинга – открыть страну для туристов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель туркомпании "Делика-тур" Леван Гортомашвили. "Моя компания потеряла где-то 150 тысяч лари (около 45,4 тысячи долларов. – Прим. "Кавказского узла"). Живем только на то, что заработали в предыдущие годы", - посетовал он.

На экономические потери пожаловались и другие участники митинга. "Я туроператор, все мои клиенты - из-за границы, в основном работал с русскоязычными туристами. 15 лет работаю в этом секторе. И с закрытием границ никакой деятельности моя компания не ведет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Габриэл Лорткипанидзе.

"Потери довольно существенные, и выкручиваемся как можем, но не очень получается. В банках кредиты есть. У меня есть объект в Бакуриани - с грехом пополам, что-то дает на выходе. Но курорт Бакуриани популярен среди местных, а вот в Гудаури - хуже. Там на 90 процентов все зависит от приезжих из-за рубежа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" инструктор по горным лыжам Ираклий Угулава.

Все инструкторы по горным лыжам в Гудаури фактически остались без работы, подтвердил коллега Угулавы Эрик. "А у людей долги в банках, мы не можем их обслуживать, банки ничего не прощают, требуют и проценты и оплату за реструктуризацию долга. То есть, мы теперь вообще остались без надежды выплатить очередные долги, время которых выпадает на зимние месяцы", - пожаловался он.

Один из членов координационного совета, главврач инфекционной больницы в Тбилиси Тенгиз Церцвадзе заявил сегодня в эфире телекомпании "Формула", что эпидемиологи ожидают третью волну эпидемии, которая будет еще сильнее, чем вторая. "Через несколько недель все откроется. Одномоментная отмена несет риски. Что касается доводов, будто большая часть населения уже приобрела иммунитет, то это не так. Переболели максимум 15 процентов населения, и этого недостаточно для популяционного иммунитета", - сказал Церцвадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга выразили недоверие этим словам. "Это политическая пандемия, так сказать. В Европе только 36 процентов туристических объектов закрыто. А даже в той же Италии, например, где была самая неблагополучная ситуация, курортные объекты работают", - сказал Леван Гортомашвили.

"Во всем мире, наоборот, власти призывают людей ехать на горнолыжные курорты, поскольку там и воздух здоровее, и риска заболеть меньше. И только у нас люди томятся в городах", - высказал свое мнение инструктор горнолыжного спорта Эрик.

По словам Шалвы Алавердашвили, на митинг пришли более 300 человек,однако это лишь малая часть тех, кто остался без работы. "В общей сложности речь идет о работе для более чем 50 тысяч человек. Это большая социальная проблема", - сказал Алавердашвили.

Участники митинга потребовали от правительства отменить комендантский час, снять запрет на работу транспорта, ресторанов и туристических объектов. Они дали правительству 48 часов на то, чтобы принять решение об отмене локдауна, в противном случае пригрозили провести 26 января новый митинг, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам представителя турсектора Александра Гиоргидзе, собравшимся нужен конкретный план действий правительства. "Вопрос очень простой. Сфера, которая остановлена в течение года и которая являлась основным добытчиком бюджета страны, наполняла около 25-27% богатства нашей страны, эта сфера находится в полном застое. Убытки очень легко подсчитать, и хуже всего то, что не видно перспективы того, как мы будем открываться. Насколько мне известно, до марта-апреля государство не собирается разрабатывать никаких планов", - приводит сегодня слова Гиоргидзе "Sputnik Грузия".

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