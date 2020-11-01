Митинг оппозиции в Тбилиси собрал 8000 человек

01 ноября 2020, 17:35

Около 6000 участников акции протеста против официальных итогов голосования на парламентских выборах направились к дому лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, остальные 2000 сторонников оппозиции остались на месте митинга у здания парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители оппозиционных партий и их сторонники вышли на акцию протеста в центре Тбилиси, требуя провести повторное голосование на парламентских выборах.

В 14 из 30 избирательных округов кандидатам не удалось набрать число голосов, необходимое для победы в первом туре парламентских выборов, и 21 ноября в них пройдет второй тур. В остальных 16 округах кандидаты от "Грузинской мечты" набирают более 50% голосов, что означает их победу в первом туре, сообщил Центризбирком Грузии.

В митинге в центре Тбилиси принимают участие 8000 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции, член партии "Европейская Грузия" Георгий Барамидзе. "Наша задача - заставить ЦИК опубликовать реальные результаты голосования. Если этого не произойдет, то есть другие легальные пути, в том числе и суд. Хотя нет надежды, что суд примет правовое решение, тем не менее народ Грузии сможет защитить свои голоса, оставаясь в правовом поле", - сказал Барамидзе.

По данным избиркома после обработки 90,56% голосов с 3847 участков, в парламент проходят правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (48,13%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (26,8%), в состав которого входит партия "Единое национальное движение". Также барьер в 1% преодолели партии "Европейская Грузия" (3,78%), "Лело для Грузии" (3,22%), "Альянс патриотов" (3,2%), "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Гирчи" (3,01%), "Граждане" (1,36%) и Лейбористская партия (1%).

Участник митинга Шота Беридзе признался, что не верит в готовность властей опубликовать реальные результаты выборов. "Поэтому мы готовы стоять до конца, пока действующие правительство не покинет свои посты", - сказал он корресподенту "Кавказского узла".

Митинг проходил спокойно, без столкновений с полицией. В 18:15 (17.15 мск) организаторы митинга призвали всех собравшихся идти к дому руководителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. После этого один из активистов Бесо Шенгелия повел толпу по проспекту Руставели. "Спокойно и мирно идем к дому Иванишвили, но в тоже время твердо выражаем свои требования - чтобы правительство признало реальные результаты выборов", - сказал он. Шенгелия пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что около 6000 человек направились к резиденции Иванишвили, а около 2000 человек остались около здания парламента.

"Кавказский узел" размещает новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".