Представители туркомпаний Грузии потребовали ослабить карантинные меры

15 июля 2020, 17:24

Около трехсот представителей туркомпаний Грузии провели сегодня митинг в Тбилиси с требованием открыть авиасообщение со странами-источниками турпотока. Из-за ограничений по коронавирусу сфера туризма оказалась на грани банкротства, заявили бизнесмены.

Как сообщал "Кавказский узел", предприниматели поставили под сомнение успешность туристического сезона в Грузии из-за низкого потока иностранных туристов. Владельцы хостелов заявили, что требования Минздрава к работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса обременительны, а работники ивент-индустрии 20 июня потребовали смягчить режим самоизоляции в стране.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Участники акции начали мероприятие в центре туристической части Тбилиси – на улице Иоанэ Шавтели, после чего прошли маршем к зданию Госканцелярии, где провели митинг. "Мы требуем, чтобы были открыты границы с теми странами, в которых ситуация с пандемией коронавируса взята под контроль, большинство из них это страны Евросоюза", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов митинга Цотнэ Джапаридзе. Он пояснил, что речь идет об увеличении турпотока. "К сожалению, о наземных границах речи пока не идет, поскольку в наших соседних странах ситуация очень нестабильная", – добавил Джапаридзе.

Объявление о митинге было опубликовано в группе "Вместе восстановим туризм" в Facebook. Посетить мероприятие намеревалось 1100 пользователей, однако на акцию пришла только треть. "Пришли 300 человек примерно, плюс-минус 20", – сказал Цотнэ Джапаридзе.

Из-за закрытого авиасообщения сфера туризма сильно потеряла в доходах, отметил представитель компании-туроператора Георгий Душенко. "Наше правительство могло бы открыть [авиасообщение] с такими условиями, чтобы и мы не сильно потеряли. Есть страны с хорошей репутацией, но открылись всего пять стран, среди них – Франция и Германия. Я только за, но там не самая благополучная ситуация", – сказал он "Кавказскому узлу".

Внутренний туризм среди жителей Грузии успехом не пользуется, отметил Душенко. "И до карантина люди не ездили в туры по стране. Даже местные жители часто удивлялись: зачем приезжают туристы из разных стран, тратят деньги на вино и горы? Неужели, спрашивают, у них там дома гор нет? А сегодня, когда многие разорились, у них просто и денег нет на поездки", – отметил Душенко.

Бизнесмены посетовали на рост долгов по кредитам из-за режима самоизоляции

Из-за трудностей, вызванных эпидемией коронавируса, предприниматели вынуждены менять сферу занятости, рассказал Георгий Душенко. "Я остался без доходов. Последние 15 лет я занимался исключительно туристическим бизнесом. А сейчас вынужден осваивать мыловарение из натуральных продуктов. Товар получается хороший. Но проблема остается в с реализацией. А деньги для семьи нужно зарабатывать уже сегодня. Я рискую остаться без квартиры", – посетовал бизнесмен.

Большая часть туристов приезжает в Грузию из англо- и испаноязычных стран, а также из соседних государств – Азербайджана и Армении. За ними следуют Украина и Россия, рассказал "Кавказскому узлу" владелец частного музея грузинского холодного оружия Давид Насаридзе. "Если эти границы не откроют, то до января все туроператоры останутся голодными. Только 20 процентов смогут работать с туристами из Германии и Франции", – сказал Насаридзе.

Участникам акции протеста следовало потребовать от властей страны признать их пострадавшими от пандемии, считает он. "Это требование – открыть границы, я присоединяюсь [к нему]. Но я думаю, что у нас должны быть и другие требования. Мы должны требовать компенсацию, потому что государство не признает нас потерпевшими. Они выплачивают компенсации тем предприятиям, которые сохранили рабочие места. Но ведь мы и платили налоги, и вынуждены простаивать не по своей вине. И тем не менее, только некоторые из нас получали мизерную компенсацию в 300 лари (около 98 долларов – Прим. "Кавказского узла")". – сказал Давид Насаридзе.

Многие из предпринимателей в Грузии находятся на грани банкротства, отметил он. "Я сам обустроил музей национального оружия, где люди могут подержать оружие, надеть одежду, но это все – моя собственность, я не вынужден был задолжать банкам. А вот партнерские винодельни, увы. Вынуждены были просить новые кредиты. Эти выплаты им продлили на шесть месяцев, но если так и дальше пойдет, то винодельни не смогут выплатить вообще ничего до следующего года", – сказал предприниматель.

"У меня потери составили 100 процентов, потому что год был расписан на год вперед. Я занимаюсь организацией авторских туров, и у меня было 60-70 предварительных заказов из Украины. И все эти контракты сорвались", – сказала "Кавказскому узлу" владелица туркомпании Hannah Happy Tour Анна.

Среди митингующих были также представители ивент-индустрии. "Мы уже проводили акцию, требуя разрешить свадьбы больше чем на сто человек. Но, увы, правительство не дало никакого ответа. Но мы поддерживаем представителей турбизнеса, пусть хоть у них получится", – сказала "Кавказскому узлу" фотограф Индиго.

Ее мнение поддержал музыкант Шота. "Да, мы должны поддерживать и солидаризироваться друг с другом, чтобы правительство нас услышало", – сказал он "Кавказскому узлу".

Митинг прошел без инцидентов, полиция задержаний не проводила, передал корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".