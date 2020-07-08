Внутренний туризм не оправдал надежд предпринимателей в Аджарии

08 июля 2020, 21:53

Туристов из Грузии очень мало, они не могут компенсировать дефицит гостей из-за рубежа, посетовали туристические агентства, владельцы гостиниц, хостелов и апартаментов в Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", экономика Аджарии остро нуждается в открытии туристического сезона, но власти Грузии отложили его, продлив ограничение на регулярные международные авиарейсы до 31 июля. При этом с сегодняшнего дня Грузия начала принимать туристов из пяти стран Евросоюза: Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии.

Границы Грузии закрыты для иностранцев с 18 марта. С 15 июня правительство Грузии сняло все ограничения для внутреннего туризма. Премьер-министр Каха Гахария еще в начала июня заявил, что "в нынешних условиях важно развивать внутренний туризм и научить грузин отдыхать в Грузии", передали 5 июня "Новости-Грузия". Как Грузия пытается спасти летний туристический сезон в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия спасает туристический сезон 2020".

Жители Грузии почти не пользуются услугами турагентств

Из 10 туристических агентств в Аджарии, опрошенных "Кавказским узлом", только в одном сообщили о клиентах из числа внутренних туристов, но и там их мало. "На прошлой неделе было несколько человек из Тбилиси, которые заказали у нас тур в горную Аджарию. [Внутренние туристы] в небольших количествах, но есть", - рассказали в турагентстве "Санни Аджара".

Представитель агентства подчеркнул, что внутренние туристы не могут компенсировать дефицит гостей из-за рубежа. "Сегодня мы обслуживаем одну группу в несколько дней, а когда границы были открыты, то несколько групп в день приходили к нам", - пояснили в турагентстве.

В турагентстве "Джемини" отметили, что за несколько лет у них не было ни одного туриста из Грузии. "Мы даже не представляем себе, кто из грузин может приехать и заказать экскурсию по Батуми. Мы же все историю в школе учили, знаем про свою родину все", - сказал сотрудник "Джемини".

Владельцы гостиниц и турагентств не верят в то, что внутренний туризм хотя бы на 10% компенсирует потери от закрытых границ. "У внутреннего туриста и денег нет, потому что люди а время карантина не зарабатывали, а выживали", - добавил представитель компании Джемини.

"Услугами агентства внутренние туристы не пользуются", - заявила директор агентства Century Travel Тина Джинихадзе. Она добавила, что также имеет гостиницу, которая в настоящее время живет за счет проведения мероприятий коммерческих компаний из Грузии. Но с 15 июня по 7 июля из частных лиц в качестве туристов было всего пять постояльцев.

Внутренние туристы не обеспечили заполняемость гостиниц и хостелов

Владелец хостела "Раскладушка" Нико Чичинава отметил, что благодаря низким ценам у него есть постояльцы, но их очень мало. "Доходы от них не оправдывают даже организационные расходы. Я не говорю уже даже об аренде - этот месяц хозяин помещения еще как-то терпит, но уже напоминает, что не брал оплату несколько месяцев. Я уже смирился с тем, что в этом году прибыли не будет никакой. Надежда только на следующий год", - рассказал Нико Чичинава корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на разгар лета, в Батуми немноголюдно, указал Чичинава. "5 июля мне показалось, что в Батуми оживление, но это только прибрежная линия была многолюдной. А уже на два квартала вглубь город был пустой. Так что ни по тратам, ни по количеству внутренние туристы никак не компенсируют потери", - констатировал он.

По словам Нико Чичинавы, туристы из Тбилиси приезжают ненадолго, на выходные. "Они снимают частные квартиры, но частный сектор от этого выигрывает мало", - считает предприниматель.

Владелец гостиницы "Старый Батуми" Гоча Месхи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в надежде на иностранных туристов выполнил требования Минздрава и, в частности, оборудовал гостиницу дистанционным термометром, дезинфицирующими средствами, однако обманулся. "На деле приехало очень мало людей, из Грузии. И дохода почти никакого", - констатировал Гоча Месхи.

Предприниматели отметили, что расходы на выполнение выдвинутых Минздравом санитарных требований не окупились. "Да, мы купили все, что необходимо, и это даже не повлияло на цену наших номеров - рассчитывали даже уменьшить, но гостей нет, и ни эти, ни другие расходы просто не окупаются", - сказал Гоча Месхи.

Владелица гостевого дома "Вандерленд" Лика рассказала, что также выполнила требования Минздрава и планировала возобновить работу уже 1 июля. "К сожалению, границы не открылись, поэтому пришлось сосредоточиться на подготовке к августу. Мы улучшили наш бассейн при гостевом доме, так что теперь все смотрится просто очаровательно. Но, к сожалению, без гостей смотреть на все это скучно", - указала предприниматель корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что не поднимала цены, и могла бы принимать внутренних туристов, но для этого нужна реклама. "Я не продвигала "Вандерленд" на внутреннем рынке - все гости у нас из-за рубежа", - пояснила владелица гостевого дома.

Частники пожаловались на невостребованность апартаментов

Внутренние туристы не обеспечивают достаточного дохода, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" предприниматели, которые сдают апартаменты. Они отказались назвать свои имена, опасаясь проверок налоговой инспекции.

"Сейчас популярен сайт Аirbnb. И зимой, и летом через него у меня заказывают квартиру, так что у меня постоянно был доход. А в этом году только по субботам и воскресеньям зарабатываю", - сообщил владелец частной квартиры под съем Симон.

Хозяйка двух лофтовых помещений, Нино, также пользуется Аirbnb, но в этом году осталась без дохода вообще. "Я уже и цены на треть снизила - со 150 до 90 лари. Предлагаю еще меньше, если снимут на несколько дней, но ничего не помогает. У людей нет денег", - констатировала она.

В день открытия границ для туристов из пяти стран в Аджарии зарегистрирован максимальный с середины апреля суточный прирост зараженных коронавирусом. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Грузии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Департамент курортов и туризма Аджарской автономной республики объявил, что в этом году будет дистанционно работать с предприятиями туристической сферы. Для этого с сентября будет запущен специальный сайт, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Все тренинги, видеоуроки, семинары или публичные лекции будут размещаться на новой онлайн-платформе, что позволит людям, работающим в сфере туризма, получать удаленную информацию, которая им необходима. Все видеоуроки, учебники или учебные материалы, которые внедряются департаментом туризма для улучшения обслуживания в регионе, будут доступны удаленно для гидов, представителей семейных отелей, туристических компаний, объектов питания и размещения", - перевел сообщение корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".